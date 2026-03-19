DSP Alba: Bacterii în apa din unele localități din Apuseni și plumb în instalații vechi. În majoritatea cazurilor, apa a fost sigură

Plumb descoperit în instalații vechi din clădiri publice Conductele vechi afectează calitatea apei în unele zone

Analizele privind calitatea apei potabile efectuate anul trecut de specialiștii Direcției de Sănătate Publică (DSP) Alba au indicat depistarea unor bacterii în câteva localități din Apuseni și prezența plumbului în instalațiile interioare vechi ale unor clădiri publice. Potrivit instituției, aceste situații au fost izolate și au fost remediate, iar, per ansamblu, apa a fost sigură pentru consum în majoritatea zonelor.

În principalele centre urbane din județ, Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Cugir și Blaj, apa a fost sigură din punct de vedere sanitar.

„Neconformitățile depistate au fost, în general, minore și au vizat parametri indicatori (de exemplu, fierul), care afectează aspectul sau gustul apei, nu sănătatea consumatorilor”, se arată în comunicatul DSP Alba.

Plumb descoperit în instalații vechi din clădiri publice

Potrivit DSP Alba, au existat cazuri izolate de depășiri ale valorii de plumb, însă acestea au fost identificate exclusiv în instalațiile interioare vechi ale unor clădiri, precum școli sau instituții, și nu în rețeaua publică.

Astfel de situații au fost semnalate în Alba Iulia, Albac și Săsciori.

„În toate cazurile, s-a interzis utilizarea apei din acele rețele interioare până la remediere”, au precizat reprezentanții instituției.

Bacterii precum coliforme sau E. coli au fost identificate în câteva sisteme mici de alimentare cu apă, precum în Albac și Lunca Arieșului, din cauza unor deficiențe de clorinare.

Autoritățile au intervenit rapid, fiind efectuate spălări și dezinfectări ale rețelelor, iar ulterior apa a fost declarată sigură pentru consum.

DSP Alba a mai anunțat că au fost înregistrate erori temporare de dozare a clorului în Zlatna, Abrud și Aiud.

Aceste probleme au fost remediate în cel mult cinci zile, iar populația a fost avertizată să fiarbă apa sau să evite consumul pe durata intervențiilor.

De asemenea, în sistemul de apă din Lunca Mureșului au fost înregistrate depășiri ale valorii nitraților în trei rânduri, fiind impusă de fiecare dată interdicția de consum până la remedierea situației.

Conductele vechi afectează calitatea apei în unele zone

Zona Ocna Mureș a fost cea mai afectată de depășiri ale parametrului fier, din cauza conductelor vechi. Potrivit DSP, fierul nu reprezintă un risc pentru sănătate la valorile înregistrate, însă poate afecta culoarea și gustul apei. Operatorul a efectuat spălări repetate ale rețelei pentru a reduce fenomenul.

Direcția de Sănătate Publică Alba a monitorizat 160 de surse publice de apă, inclusiv fântâni și izvoare. Dintre acestea, 66 au fost interzise pentru consum: 30 de fântâni și 36 de izvoare, din cauza neconformităților.

Primăriile au obligația de a semnaliza aceste surse cu avertismentul „apa nu este bună de băut”.

Reprezentanții DSP Alba au precizat că toate neconformitățile au fost gestionate, iar populația a fost informată în timp util cu privire la măsurile de protecție, precum fierberea apei sau evitarea consumului.

„În anul 2025, apa potabilă din județul Alba a fost conformă standardelor de sănătate în marea majoritate a timpului și a teritoriului”, se mai arată în comunicat.

