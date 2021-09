Doi jurnaliști și un activist de mediu, bătuți în timp ce filmau în pădure despre tăierile ilegale de lemn: „Vă omor” VIDEO

Un jurnalist care filma un documentar despre tăierile ilegale de lemn din Suceava a fost bătut, alături de un coleg și un activist de mediu, de un grup de 20 de indivizi, care i-au atacat cu bâte și topoare. Cei trei au ajuns la spital, iar aparatura le-a fost distrusă. Potrivit Greenpeace România, câțiva dintre atacatori au fost identificați și duși la poliție.

Jurnalistul Mihai Dragolea a relatat pentru Digi24 că au fost atacați în timp ce filmau în pădure, spunând că printre cei 20 se aflau proprietarul pădurii și inginerul silvic.

„Dintr-odată am vazut 20 de oameni cu topoare și bâte în mână, printre care se aflau proprietarul și inginerul silvic, iar de acolo au mai fost 10 secunde până ce am fost asaltați. Noi ne-am refugiat în Dacia Duster, dar nu a ținut Dusterul la 20 de oameni, au deschis ușile, am fost aruncați din mașină, eu am fost lovit în față și am căzut într-o râpă, de unde am sunat la 112”.

Jurnalistul a mai spus că cei care i-au atacat i-au amenințat direct: „Vă omor”.

„Regizorul și jurnalistul Mihai Dragolea, care filma un documentar internațional despre tăierile ilegale de păduri din România, a fost bătut crunt de circa 20 de indivizi într-o pădure de pe raza comunei Coșna (jud. Suceava). Echipamentul și toate înregistrările i-au fost distruse. Alături de el se aflau un coleg și activistul de mediu Tiberiu Boșutar, care îi ajuta să identifice dovezile crimelor forestiere din Bucovina. Atacul a fost sever, două dintre victime pierzându-și cunoștința în drum spre Spitalul Municipal din Vatra Dornei.

Câțiva dintre atacatori au fost identificați și duși la Secția 15 de Poliție din Vatra Dornei.(...)

LE: Din informațiile pe care le avem în acest moment, toți trei primesc îngrijiri medicale, iar condiția lor este stabilă”, a anunțat Greenpeace România.

Activistul Tiberiu Boșutar a declarat pentru News Bucovina că atât el, cât și unul dintre cameramani și-au pierdut pentru scurt timp cunoștința în timpul agresiunii.

Editor : B.P.