Live TV

Două treimi dintre români, de acord ca țara noastră să livreze Republicii Moldova gaze naturale extrase din Marea Neagră (sondaj)

Data publicării:
An aerial view of Transocean Barents, an oil platform passing through the Bosporus in Istanbul
Platforma Transocean Barents va efectua exploatarea gazelor în perimetrul Neptun Deep. Foto: Profimedia
Din articol
Furnizare de gaze naturale către Republica Moldova Ajutorarea Ucrainei cu energie Mecanism European de întrajutorare Mecanism de întrajutorare: România către UE

Aproape două treimi dintre români ar fi de acord ca țara noastră să livreze gaze naturale extrase din Marea Neagră către Republica Moldova, arată datele unui sondaj INSCOP, publicat marți. O proporție ceva mai mică ar fi de acord ca România să ajute Ucraina cu energie în caz de urgență, în contextul atacurilor din partea Rusiei.

Furnizare de gaze naturale către Republica Moldova

60.3% dintre români sunt de acord ca, începând cu 2027, Republicii Moldova să îi fie furnizate, contra cost, o parte din gazele extrase din Marea Neagră, arată sondajul INSCOP, realizat la comanda Strategic Thinking Group.

35.4% sunt împotrivă, iar 4.3% nu știu sau nu răspund.

Sunt de acord ca o parte din gazele extrase din Marea Neagră să fie furnizate Republicii Moldova mai ales: votanții PSD, PNL și USR, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare, cei cu un venit mai ridicat.

Sunt împotriva unui astfel de scenariu în special: votanții AUR, cei cu educație primară sau medie, cei cu un venit redus, locuitorii din urbanul mic sau din rural, angajații al stat.

Ajutorarea Ucrainei cu energie

53.4% dintre cei chestionați sunt de acord ca România să ajute Ucraina cu energie în caz de criză/urgență, în contextul atacurilor din partea Rusiei, când Ucraina are frecvent probleme cu alimentarea cu energie (gaze și electricitate).

43.1% sunt împotrivă, iar 3.5% nu știu sau nu răspund.

Sunt de acord cu ajutorarea Ucrainei cu energie în caz de urgență mai ales: votanții PSD, PNL și USR, persoanele, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație superioară, cei cu un venit mai ridicat, locuitorii din București și din urbanul mare.

Nu sunt de acord în special: votanții AUR, persoanele cu educație medie, cei cu un venit redus.

Mecanism European de întrajutorare

În condițiile în care UE vrea să implementeze un mecanism de întrajutorare cu gaze naturale între statele membre în cazul unei urgențe/crize, 78.6% dintre români spun că ar fi de acord ca România să importe gaze naturale dacă va avea nevoie (față de 59.6% în noiembrie 2022).

18.6% se opun unei astfel de idei (față de 38.7% în noiembrie 2022), iar 2.9% nu știu sau nu răspund.

Sunt de acord cu acest mecanism de întrajutorare mai ales: votanții USR și PNL, persoanele cu educație superioară, cei cu un venit mai ridicat.

Sunt împotriva acestui mecanism de întrajutorare în special: votanții AUR, bărbații, cei cu un venit mai redus, cei cu educație medie.

Mecanism de întrajutorare: România către UE

77.7% dintre respondenți sunt de acord cu mecanismul de întrajutorare europeană și în cazul în care România ar trebui să ajute cu gaze naturale alte țări membre în situații de urgență, pe când 20.5% nu sunt de acord. 1.8% nu știu sau nu răspund.

Sunt de acord cu acest mecanism de întrajutorare și în cazul în care România ar trebui să ajute cu gaze naturale alte țări membre în situații de urgență mai ales: votanții PNL și USR, persoanele sub 45 de ani, cei cu educație superioară, cei cu un venit mai ridicat.

Sunt împotriva acestui mecanism în special: votanții AUR, persoanele peste 60 de ani, cei cu un venit redus.

Sondajul a fost realizat INSCOP Research, în perioada 29 septembrie - 7 octombrie 2025, prin metoda CATI (interviuri telefonice).

Volumul eșantionului a fost de 1.100 de persoane, eroarea maximă admisă a datelor fiind de ± 2.95 %, la un grad de încredere de 95%.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan in studioul digi24
1
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
2
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
carrefour
3
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic...
bile de la loto
4
REZULTATE LOTO - Duminică, 26 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
5
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Lamine Yamal s-a decis și îi pune banii "pe masă" Shakirei: 11 milioane de euro
Digi Sport
Lamine Yamal s-a decis și îi pune banii "pe masă" Shakirei: 11 milioane de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Avertisment de la Bruxelles: România are cel mai mare deficit din UE...
photo-collage.png - 2025-07-30T112937.093
Nicușor Dan: „Stabilitatea nu se poate fără PSD”. Ce spune...
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Sorin Grindeanu, după ce Nicușor Dan nu a exclus să îl desemneze...
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o...
Ultimele știri
Cum justifică Trump atacurile americane asupra navelor din Caraibe și Pacific: „Submarinele nu pescuiesc”
Primar PSD din Iași, reținut după ce ar fi lovit doi copii. PNL cere demisia și excluderea lui din partid
Fii salvator. Prim ajutor în caz de septicemie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
European Union leaders' summit in Brussels
„Vrea doar să ne scuipe”. Volodimir Zelenski exclude definitiv cedarea de teritorii către Rusia
serghei lavrov onu
Lavrov se jură că Rusia nu vrea să atace UE sau NATO, în timp ce se plânge că „țările europene se pregătesc de război”
Oleg Ozerov
Statut incert pentru ambasadorul Rusiei la Chișinău: Oleg Ozerov este „agreat, dar neacreditat”
Război în Ucraina.
Kremlinul amenință să „distrugă” trupele străine care luptă pentru Kiev: „Armata noastră își face treaba”
Volodimir Zelenski portret
Zelenski dezvăluie câți ani ar mai putea dura războiul și cât costă Rusia sancțiunile recente impuse de SUA
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce spune Saturn despre tine. Semnul tău zodiacal arată lecțiile karmice care îți definesc destinul
Cancan
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză
Fanatik.ro
Cum îi scapă Gigi Becali pe rivalii de la CFR Cluj de problemele financiare! Înțelegerea făcută cu Neluțu...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Marius Șumudică, ieșire nervoasă în direct! Ce le-a transmis oamenilor care îl compară cu Gâlcă: „Până acum...
Adevărul
Afară cu Lukoil din țară? Ce poate face România după sancțiunile lui Trump împotriva Rusiei: „Avem deja un...
Playtech
De ce condensează geamurile termopan? Explicaţia specialiştilor
Digi FM
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo au fost surprinse cu doar o zi înainte de tragedie. Ea a fost găsită fără...
Digi Sport
Tragedie la Inter: fotbalistul a lovit mortal un bărbat în scaun cu rotile! Cristi Chivu și-a anulat...
Pro FM
Mădălina Ghenea rupe tăcerea despre căsătorie. De ce nu vrea să ajungă la altar: „Uneori intru într-o relație...
Film Now
Motivul pentru care Emma Stone și-a ascuns luni de zile transformarea din „Bugonia”. Actrița a renunțat...
Adevarul
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede. Cum recomandă să o depozităm
Newsweek
Ce e Marea Pensionare care va bloca sistemul de pensii? Lipsesc 7.000.000.000€ la bugetul pensiilor
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
În căutarea vieţii extraterestre. O exoplanetă telurică din clasa Super-Pământurilor, aflată la 20 de ani...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Mărturisiri neașteptate. Charlie Sheen admite că Denis Richards încă îl iubește, la aproape 20 de ani de la...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...