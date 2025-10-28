Două treimi dintre români, de acord ca țara noastră să livreze Republicii Moldova gaze naturale extrase din Marea Neagră (sondaj)

Aproape două treimi dintre români ar fi de acord ca țara noastră să livreze gaze naturale extrase din Marea Neagră către Republica Moldova, arată datele unui sondaj INSCOP, publicat marți. O proporție ceva mai mică ar fi de acord ca România să ajute Ucraina cu energie în caz de urgență, în contextul atacurilor din partea Rusiei.

Furnizare de gaze naturale către Republica Moldova

60.3% dintre români sunt de acord ca, începând cu 2027, Republicii Moldova să îi fie furnizate, contra cost, o parte din gazele extrase din Marea Neagră, arată sondajul INSCOP, realizat la comanda Strategic Thinking Group.

35.4% sunt împotrivă, iar 4.3% nu știu sau nu răspund.

Sunt de acord ca o parte din gazele extrase din Marea Neagră să fie furnizate Republicii Moldova mai ales: votanții PSD, PNL și USR, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare, cei cu un venit mai ridicat.

Sunt împotriva unui astfel de scenariu în special: votanții AUR, cei cu educație primară sau medie, cei cu un venit redus, locuitorii din urbanul mic sau din rural, angajații al stat.

Ajutorarea Ucrainei cu energie

53.4% dintre cei chestionați sunt de acord ca România să ajute Ucraina cu energie în caz de criză/urgență, în contextul atacurilor din partea Rusiei, când Ucraina are frecvent probleme cu alimentarea cu energie (gaze și electricitate).

43.1% sunt împotrivă, iar 3.5% nu știu sau nu răspund.

Sunt de acord cu ajutorarea Ucrainei cu energie în caz de urgență mai ales: votanții PSD, PNL și USR, persoanele, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație superioară, cei cu un venit mai ridicat, locuitorii din București și din urbanul mare.

Nu sunt de acord în special: votanții AUR, persoanele cu educație medie, cei cu un venit redus.

Mecanism European de întrajutorare

În condițiile în care UE vrea să implementeze un mecanism de întrajutorare cu gaze naturale între statele membre în cazul unei urgențe/crize, 78.6% dintre români spun că ar fi de acord ca România să importe gaze naturale dacă va avea nevoie (față de 59.6% în noiembrie 2022).

18.6% se opun unei astfel de idei (față de 38.7% în noiembrie 2022), iar 2.9% nu știu sau nu răspund.

Sunt de acord cu acest mecanism de întrajutorare mai ales: votanții USR și PNL, persoanele cu educație superioară, cei cu un venit mai ridicat.

Sunt împotriva acestui mecanism de întrajutorare în special: votanții AUR, bărbații, cei cu un venit mai redus, cei cu educație medie.

Mecanism de întrajutorare: România către UE

77.7% dintre respondenți sunt de acord cu mecanismul de întrajutorare europeană și în cazul în care România ar trebui să ajute cu gaze naturale alte țări membre în situații de urgență, pe când 20.5% nu sunt de acord. 1.8% nu știu sau nu răspund.

Sunt de acord cu acest mecanism de întrajutorare și în cazul în care România ar trebui să ajute cu gaze naturale alte țări membre în situații de urgență mai ales: votanții PNL și USR, persoanele sub 45 de ani, cei cu educație superioară, cei cu un venit mai ridicat.

Sunt împotriva acestui mecanism în special: votanții AUR, persoanele peste 60 de ani, cei cu un venit redus.

Sondajul a fost realizat INSCOP Research, în perioada 29 septembrie - 7 octombrie 2025, prin metoda CATI (interviuri telefonice).

Volumul eșantionului a fost de 1.100 de persoane, eroarea maximă admisă a datelor fiind de ± 2.95 %, la un grad de încredere de 95%.

Editor : B.P.