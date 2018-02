Anchetă la o şcoală din Baia Mare. Un părinte a reclamat că ar fi constrâns să dea bani

Anchetă la o şcoală din Baia Mare, după ce un părinte a reclamat că ar fi constrâns să dea bani. Acesta a trimis Inspectoratului Şcolar Judeţean o înregistrare audio a unei şedinţe în care s-a discutat despre modul în care părinţii vor ajuta şcoala să plătească pentru un nou sistem de monitorizare. În total, ar trebui să se strângă 50.000 de lei.

Director adjunct: Ar însemna că trebuie să vindem 120 de invitații.

Președinta Asociației părinților: Prețul unei invitații este de 200 lei. Eu vin cu propunerea și cu rugămintea ca, la nivel de clasă, 5 invitații eu zic că nu sunt multe, să reușim să le vindem.

Discuţia a fost în timpul unei recente şedinţe a asociaţiei părinţilor de la Şcoala gimnaziale "Lucian Blaga" din Baia Mare. S-a vorbit despre organizarea unui bal caritabil şi despre faptul că invitaţiile ar trebui cumpărate de părinţi. Preţul acestora este anunţat de preşedinta asociaţiei.

Părinte: 200 lei invitația?!

Președinta asociației părinților: Da.

Părinte: Dar ați zis 150 data trecută.

Părinte: Eu vă spun că am discutat cu părinții la clasa mea, am discutat, am pus pe grup, am insistat și o singură persoană dorește invitație.

Conducerea şcolii neagă că ar fi impus părinţilor să cumpere invitaţii, însă recunoaşte că are nevoie de banii care s-ar strânge. Aceştia ar urma să fie folosiţi pentru achitarea noului sistem de supraveghere video.

Ioana Popovici, directorul adjunct al Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga" Baia Mare: „Doamna președintă a Asociației de părinți, în cadrul acelei ședințe, a cerut într-adevăr sprijinul părinților în vânzarea sau cumpărarea a 5 invitații pe clasă, dar repet: nu s-a folosit niciodată cuvântul de obligatoriu.”

Amalia Ardelean, directorul Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga" Baia Mare: „Tot dânșii hotărăsc. Sau să fie directionați spre o altă dotare sau altă nevoie a școlii.”

Camelia Bogdan, inspectorul șef adjunct al IȘJ Maramureș: „Doi inspectori s-au deplasat în școală în urma unei sesizări primite pe mail. Este intezis să se strângă fonduri de către cadrele didactice sau de către directori.”

Noul sistem de supraveghere are 30 de camere şi a costat 50 de mii lei. Legea permite asociaţiilor de părinţi să sprijine şcoala în care învaţă copiii lor, însă doar prin contribuţia benevolă a membrilor săi.