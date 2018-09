De ce a demisionat, de fapt, ministrul Educaţiei. Povestea unui conflict care implică limba română

Ministrul Educaţiei plăteşte cu funcţia ideea ca limba română să fie predată minorităţilor doar de profesori români.

Valentin Popa a demisionat astăzi, după ce Uniunea Democrată a Maghiarilor a tot ameninţat că nu mai sprijină puterea PSD-ALDE. După plecarea lui, Guvernul a abrogat ordonanţa pe care o dăduse şi a acceptat ca profesorii maghiari să predea în continuare limba română.

Ordonanţa a fost propusă luna trecută şi practic nu a avut timp să fie introdusă. Ministrul demisionar al Educaţiei a explicat astăzi de ce a considerat necesar ca limba naţională să fie predată de dascăli români.

Valentin Popa, despre motivele demisiei: „Consider că limba română şi România nu sunt de negociat. Nu putem institui un monopol al predării limbii române la aceste clase de către învăţătorii care susţin orele în limbile minorităţilor naţionale. Solicitarea UDMR are un scop politic.

Toţi copiii din România trebuie să cunoască limba română pentru a avea o şansă să trăiască şi să muncească în România. Până acum, în 28 de ani, nimeni nu a luat vreo măsură pentru ca aceşti copii să înveţe mai bine limba română. Iată că prima încercare de acest gen este imediat solicitată a fi abrogată.

Am fost la deschiderea anului şcolar în judeţul Harghita şi am intrat în trei clase a V-a şi a VI-a şi am încercat să dialoghez cu elevii în limba română, însă fără nici un fel de succes.”

Ministrul Educaţiei a demisionat după o scurtă discuţie pe care a avut-o cu Liviu Dragnea. Preşedintele PSD a făcut pe plac aliaţilor UDMR din Parlament: Valentin Popa a plecat din Guvern, iar prevederea care impunea profesori români la orele de limbă română ale minorităţilor a dispărut, la presiunile politicienilor maghiari.

Kelemen Hunor, preşedintele UDMR: „Până când nu se rezolvă nu există alt subiect”.

Reporter: Kelemen Hunor spunea ca nu va discuta cu dumneavoastră până problema din educaţie nu e rezolvat.

Liviu Dragnea, preşedintele PSD: Are dreptate, are dreptate.

Dincolo de ideea că minorităţile naţionale trebuie să înveţe limba română de la profesori români şi cu studii superioare, ministrul demisionar al Educaţiei a devenit celebru şi pentru greşelile gramaticale frecvente.

Valentin Popa, în ianuarie 2018: „Mă bucur că am ajuns ziua în care să tai pamblica la acest Book Cafe”.

FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

Etichete:

,

,

,

,

,