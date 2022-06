Cei trei copii care l-au jefuit pe Charlie Ottley în centrul Timișoarei au povestit ce au făcut cu drona furată

Au fost găsiți hoții care au furat echipamentele de filmare și drona celebrului regizor britanic Charlie Ottley. Este vorba despre trei copii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani. Ei au fost audiați în prezența unui psiholog și au povestit ce s-a întâmplat și ce au făcut cu obiectele furate.

Hoții sunt trei copii - doi băieți și o fată, cu vârste cu prinse între 10 și 14 ani.

Polițiștii i-au prins în zona centrală a orașului, pe malul canalului Bega.

Nu mai aveau asupra lor bunurile furate. Drona a fost abandonată tot în zona parcului, aproape de Hotel Continental, iar polițiștii o caută.

Cei trei minori au fost audiați la poliție, fiind însoțiți de mama lor.

Audierile au avut loc în prezența unui psiholog de la Direcția pentru Protecția Copilului. Copiii au declarat că s-au speriat și de aceea au aruncat geanta în care se afla drona.

Realizatorul Wild Carpathia și Flavors of Romania a fost jefuit în centrul Timișoarei în timp ce filma un documentar. Jurnalistului britanic i s-a furat geanta în care se aflau echipamente esențiale.

Charlie Ottley s-a oprit pe o bancă după o seară cu prietenii. Lucrurile i-au fost furate chiar de lângă el, într-un parc din Timișoara. Charlie Ottley avea la el un rucsac cu mai multe echipamente de filmat, printre care și o dronă.

Charlie Ottley: "A venit din spate, a luat drona și a fugit. Am încercat să îl urmăresc. Am alergat după hoți câteva minute. Dar erau mai tineri, mai bine antrenați și purtau pantofi sport. Așa că am renunțat."

Jurnalistul britanic a sunat imediat la Poliție.

Aurora Voicilă, purtător de cuvânt al IPJ Timiș: "În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat".

Regizorul susține că acest incident nu i-a schimbat părerea despre România.

Charlie Ottley: "Absolut deloc. Timișoara este un oraș fantastic, este vibrant, are foarte mulți tineri, opera, teatre, cafenele minunate și restaurante. Am fost doar în locul nepotrivit, la momentul nepotrivit".

Regizorul britanic se află în Timișoara pentru un documentar pentru promovarea orașului, care va fi capitală culturală europeană în 2023.



Editor : G.M.