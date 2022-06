Jaf asupra jurnalistului Charlie Ottley. Polițiștii anunță că au trei suspecți

Poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Timişoara au identificat, luni după-amiaza, trei minori bănuiţi că ar fi sustras geanta jurnalistului Charlie Ottley, în care se afla o dronă, în timp ce documentaristul făcea filmări într-un parc ultracentral din oraş pentru promovarea oraşului şi a judeţului.

„Poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Timişoara au reuşit identificarea şi depistarea, în zona Pieţei 700, a trei minori (doi băieţi şi o fată), cu vârste cuprinse între 10 ani şi 14 ani, care ar fi bănuiţi de sustragerea unei drone din Parcul Civic, din Timişoara, ce aparţinea unui bărbat”, a anunţat Biroul de presă al Poliţiei Timiş.

Minorii au fost conduşi la sediul Secţiei 1 Poliţie Urbană Timişoara, în vederea audierii.

După ce Charlie Ottley, realizatorul celebrelor documentare „Wild Carpathia” şi „Flavors of Romania”, a depus plângere la Poliţie, a fost deschis dosar penal pentru furt, luni dimineaţa, în această speţă.

„Jurnalistului britanic i s-au furat echipamente esenţiale, printre care o dronă şi mai multe accesorii fotografice. Consiliul Judeţean Timiş îi sprijină demersurile de a continua filmările programate, deşi odată cu echipamentul, au fost furate şi înregistrările făcute zilele trecute. Imediat după incident, Charlie Ottley şi persoana care îl însoţea, membră a echipei de filmare, au depus plângere la Poliţie”, a transmis administraţia judeţeană.

Charlie Ottley a povestit, luni, cum s-au petrecut lucrurile: „Ne-am oprit ca să vedem unde ne aflam, pentru că ne-am pierdut. Aveam drona lângă mine pe bancă, aveam și rucsacul lângă mine. Cineva le-a luat. Am încercat să îl alerg, dar din păcate nu am putut să țin pasul. A venit poliția, s-a descurcat minunat, m-au ajutat mult. Este frustrant, pentru că am pierdut filmările. Iar hoții care văd asta, pot măcar să ne dea anonim cardul de memorie înapoi, pentru că avem imagini frumoase din sate”.

Editor : Luana Pavaluca