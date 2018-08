Ministrul Carmen Dan face declarații la ora 19.00 despre protestul din 10 august

La ora 19.00, ministrul de Interne Carmen Dan va susţine o declaraţie de presă pe tema evenimentelor din 10 august din Piaţa Victoriei. În această seară se anunță noi proteste în Capitală.

Foto: InquamPhotos/Octav Ganea

Sfârşit de minivacanţă pentru bugetari, iar Carmen Dan iese din nou la rampă cu declaraţii despre incidentele violente din Piaţa Victoriei, din urmă cu nouă zile. În tot acest timp, deşi aproape 300 de oameni au acuzat jandarmii că i-au agresat cu gaze sau cu bastoanele, niciun politician nu şi-a asumat răspunderea pentru ce s-a întâmplat. Presa a vorbit că ministrul de interne a fost la curent cu operațiunile din noaptea de 10 august, iar opoziţia a cerut apoi audierea lui Carmen Dan în Parlament. O audiere care stă sub semnul întrebării. Să vedem acum ce explicaţii noi are de dat şefa de la Interne, în timp ce românii se adună din nou în Piaţa Victoriei, la un protest antiguvernamental, organizat pe reţelele de socializare...

Nu este prima reacţie a ministrului după violențele din Piața Victoriei. Anterior, Carmen Dan a spus că nu are ce să își reproșeze.

„Nu mi-am depășit în niciun fel competențele legale. Iar Jandarmeria și-a coordonat toată intervenția sub supravegherea unui procuror militar, care a fost în piață. (...) Nu am ce să-mi reproșez. Am făcut ceea ce trebuia să facă un ministru de interne responsabil”, a adăugat ministrul de interne”, a precizat ministrul de Interne.

La Parchetul Militar Bucureşti au fost înregistrate, până duminică, 291 de plângeri din partea persoanelor care au care au avut de suferit în urma intervenţiei jandarmilor la protestul din 10 august, au declarat pentru Agerpres oficiali din Parchetul General.

De asemenea, procurorii militari au audiat, până în prezent, 127 de persoane.

Începând de luni, audierile în acest dosar vor fi efectuate la sediul Parchetului General.

Procurorii militari au deschis un dosar penal în care s-a început urmărirea penală in rem pentru săvârşirea infracţiunilor de purtare abuzivă, abuz în serviciu şi neglijenţă în serviciu, în legătură cu modul de intervenţie al jandarmilor în timpul protestului din 10 august din Piaţa Victoriei.

Pe 14 august, procurorul general Augustin Lazăr a dispus ca Secţia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General să preia de la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar ancheta în dosarul privind modul de intervenţie al jandarmilor şi incidentele petrecute la manifestaţia din 10 august din Piaţa Victoriei.

"Preluarea dosarului are ca temei cercetarea unitară a evenimentelor, avându-se în vedere şi formularea unor plângeri împotriva ministrului Afacerilor Interne, prefectului municipiului Bucureşti, conducerii Jandarmeriei Române şi Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, constituindu-se dosar penal la nivelul Secţiei Parchetelor Militare - PÎCCJ, dosar în care s-a dispus începerea urmăririi penale in rem pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi purtare abuzivă. Precizăm că dosarul preluat de la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti a fost constituit ca urmare a sesizării din oficiu a procurorului militar de serviciu al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, care a constatat din imaginile prezentate în spaţiul public că există suspiciunea posibilei comiteri a unor fapte de natură penală de către cadrele militare", susţine Parchetul General.

