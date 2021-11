Scandalul „porcul de Crăciun” de la IPJ Giurgiu s-a lăsat cu demiteri și anchete interne. Șeful Serviciului Rutier de la IPJ Giurgiu a fost eliberat vineri din funcție de ministrul de interne, Lucian Bode. Agentul care ar fi fost păcălit de niște colegi că pe baza unei legi, în funcție de vechimea pe care o ai, poți primi un porc cadou de Crăciun a explicat pentru Digi24 cum s-au derulat de fapt lucrurile.

- Au vrut să facă o glumă către altcineva și, din prostie, au pus poza mea. Raportul ăla nu e făcut de mine și nu e semnat de mine. Aia nu e semnătura mea, a declarat polițistul într-o convorbire telefonică cu Digi24.

- Deci, ați fost subiectul unei glume proaste din partea unor colegi?

- Da, doar că nu am făcut eu raportul.

- Dar știți că e o anchetă acum, la IPJ Giurgiu, în urma acestui incident. Sunteți și dumneavoastră printre persoanele vizate pentru a se lămuri acest incident?

- Eu am făcut un raport în sensul ăsta, că nu am absolut nicio legătură, că nu am știut și nu am semnat niciun raport în acest sens, a precizat polițistul.

Raportul adresat șefului prin care polițistul, victimă a unei farse, cerea să-i fie dat un porc de 160 de kg, corespunzător cu vechimea în muncă

Această farsă nu a fost pe placul ministrului de Interne, Lucian Bode. „Este nedrept să fie subiect de glume, pe seama unor nefericiți de la Serviciul Rutier Giurgiu. Am decis încetarea împuternicii șefului Serviciului Rutier de la Inspectoratul de Poliție Giurgiu, începând cu 26 noiembrie”, a anunțat vineri ministrul de interne. Lucian Bode a decis declanșarea cercetării prealabile și față de un ofițer și alți 5 agenți de poliție.

Giurgiuvenii se distrează pe seama farsei polițiștilor

Gluma cu porcul de Crăciun, pe care câțiva polițiști de la IPJ Giurgiu au făcut-o colegului lor, a devenit motiv de amuzament pentru toți giurgiuvenii. Cu toții se întreabă dacă acest incident a fost unul real sau este un alt banc cu polițiști.

„E de râs. Am ajuns de râs”, spune un tânăr. „Da, îți dau un porc. Vrei și tu unul?” îl întreabă râzând pe un prieten care trecea pe lângă el într-o mașina.

„Cum să ceri așa ceva? Și 100... (100 de kg, referire la greutatea porcului care figura în cerere - n.r.). Păi, ăla care are 30 de ani, ăla ar trebui să ceară o cireadă de purcei”, comentează un alt giurgiuvean.

Polițiștii de la IPJ Giurgiu s-au simțit jenați de gluma colegilor lor și au refuzat să comenteze.

Incidente care decredibilizează poliția

În orice caz, gluma de la Giurgiu, căreia i s-a dus vestea, se adaugă unei serii de întâmplări care îi decredibilizează pe polițiști.

În aprilie anul acesta s-a aflat că un polițist din București este anchetat deoarece s-a dus la pensat în timp ce era de serviciu. A fost pârât de jandarmul pe care l-a lăsat să patruleze singur și care l-ar fi avertizat că nu este în regulă.

În august, un polițist din Prahova de la Rutieră a consumat cocaină chiar înainte să intre în tură. El a fi trebuit să-i verifice pe șoferii de pe Drumul Național 1, dar nu a trecut de testare. A ieșit pozitiv la consumul de droguri, au anunțat chiar reprezentanții IPJ Prahova.

Joi, a fost declanșată o anchetă de corupţie la cea mai mare structură de Poliţie Rutieră din ţară. Agenții din Bucureşti sunt bănuiţi că în loc să dea amenzi şoferilor pe care îi prindeau că încalcă legea, primeau bani de la aceştia, ca să îi lase să-şi vadă de drum. Cei 19 agenți de la Rutieră care au fost audiați în acest caz sunt toți motocicliști. Ar fi pândit în trafic șoferi care încălcau legea, iar când îi opreau le-ar fi fi spus direct că pot să închidă ochii pentru o mică „atenție”.

Pe de altă parte, șeful de la Serviciul Rutier Giurgiu demis vineri de ministrul Bode a fost implicat în urmă cu câțiva ani într-un incident cu deznodământ tragic. Chiar în prima zi de Crăciun, s-a dus la braconaj într-o barcă, ambarcațiunea s-a răsturnat și o persoană s-a înecat. A fost cercetat pentru braconaj şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.