Mii de elevi din toată țara riscă să nu poată învăța absolut deloc în primele două săptămâni de școală! Pur și simplu nu au de pe ce! În 43 de localități din România școala va începe pe 14 septembrie exclusiv online! Ministerul Sănătății a făcut publică lista localităților unde rata de îmbolnăvire raportată la ultimele 14 zile este mai mare de 3 la mia de locuitori, adică scenariul „roșu” pentru școlile din acele localități. Sunt 22 de județe unde unii dintre elevi vor învăța exclusiv online în primele două săptămâni de școală.

Doar că în multe dintre aceste comune sau chiar orașe, școala online pare o utopie în condițiile în care elevii nu au de pe ce să învețe! Nu au tablete, laptopuri sau telefoane. Cele promise de Guvern nu au venit, școlile și primăriile nu au bani să le cumpere, iar părinții nu își permit să plătească acum câteva sute de lei pe astfel de dispozitive.

Am luat la rând mai multe localități din lista celor 43 unde elevii nu vor avea voie să vină fizic la școală. Am stat de vorbă cu primarii sau directorii de școală și nu am găsit nicio localitate, din cele unde a reușit să stăm cu cineva de vorbă, care să aibă tablete pentru toți elevii! Ba mai mult, într-o localitate din județul Caraș-Severin, din cei 100 de elevi ai unei școli 80 nu au tablete și au făcut cerere! Într-un alt sat din județul Dâmbovița, în toată școala primară, clasele I-IV învață doar... 7 elevi! Și niciunul nu are tabletă sau laptop, iar primarul spune că speră la o minune în această săptămână!

În județul Buzău, la școala din Cernătești, aproape 20 de copii așteaptă acest dispozitive. Autoritățile de acolo spun că nu au bani să le cumpere și copii se vor descurca așa cum au făcut-o și în primăvară, cu improvizații. Vor folosi chiar laptopurile profesorilor sau, în cazul familiilor mai numeroase, vor învăța mai mulți frați la același dispozitiv.

La Moțăieni, în Dâmbovița, cei 7 elevi din clasele I-IV așteaptă o tabletă, dar primarul spune că nu are de unde să le cumpere și că va face în continuare presiuni și săptămâna aceasta, poate poate le obține.

În schimb, primarul din Vălișoara, jud. Hunedoara contestă în primul rând încadrarea localității în zona „roșie”. Spune că DSP a raportat 5 cazuri active la o populație de puțin peste 1.100 de locuitori, dar, de fapt, din cele 5 persoane 3 ar fi doar în carantină. Iar din celelalte două, unul nu are simptome. În ce privește tabletele, primarul speră să facă rost măcar de 15-20 în următoarele 3 săptămâni, deși necesarul este de 47!

Aceasta este situația în doar câteva dintre cele 43 de localități unde elevii vor învăța online. Nu mai punem la socoteală școlile încadrate în scenariul „galben”, care și el presupune învățământ online, alternativ cu cel clasic!