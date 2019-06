Scandalul continuă în cazul fetiței de la Baia de Aramă. Ce acuzații își aduc cele două familii

Scandalul în cazul fetiței de opt ani din Baia de Aramă, județul Mehedinți, care a fost adoptată de o familie de români din America continuă. A apărut prima reacţie a părinţilor adoptivi ai Sorinei, care spune că acţiunea procurorilor şi a poliţiştilor de ieri nu a fost împotriva fetiţei de 8 ani, ci împotriva asistentei maternale care reţinea, susţin aceştia, copila fără drept. Asistenta maternală spune că nu a refuzat adopția copilei și a fost obligată să semneze o declarație gata scrisă, iar soțul acesteia a declarat că a formulat plângeri la DIICOT împotriva DGASPC Mehedinți.

Familia adoptivă o acuză pe femeia care a crescut-o pe Sorina că a încercat să o manipuleze şi să îi inducă ideea că noii părinţi ar vrea să îi facă rău. Potrivit acestora, din 2012 şi până în prezent, Sorina a fost internată în spital de 3 ori, pentru diverse afecţiuni, inclusiv pentru malnutriţie. Mai mult, timp de aproximativ 5 ani, copila a fost refuzată de 122 de familii din România înscrise pe lista de adopţii. Până şi asistentul maternal, în grija căruia s-a aflat Sorina în ultimii ani, ar refuzat în scris adopţia micuţei.

„Fetița a fost luată azi de către Poliție și Parchet că urmare acelor 3 plângeri penale efectuate de Autoritatea Națională pentru Adopții, DGASPC Mehedinți și familia adoptatoare , plângeri fomulate împotriva Dnei Șărămăt care reținea copila fără drept, doar pentru că așa consideră dânsa. Deoarece nimeni nu e mai presus de lege sau de o hotărâre judecătorească, a fost nevoie de intervenția mascaților împotriva acestei doamne care o manipulează și abuzează pe Sorina și din păcate manipulează și opinia publică prin minciună.



Poliția și Parchetul au folosit astăzi metodele care se impuneau pentru stoparea unei infracțiuni și eliberarea unei minore deținută fără drept

de familia Șărămăt, Șărămăt încetându-i în mod automat calitatea de asistent maternal în momentul pronunțării adopției, dânsa fiind

obligată să predea copilul din 23.04.2019 către DGASPC Mehedinți,” se arată în comunicatul transmis de familia adoptivă.

Precizări de la părinţii adoptivi ai Sorinei

„Doresc să va informez că atâta timp cât Sorina a fost „îngrijită” de dna Șărămăt din 2012 , conform fișei medicale, numai în ultimii ani, fetița a fost internată de 3 ori în spital cu diagnosticul de malnutriție, giardia și pneumonie, în octombrie 2015, mai 2017, februarie 2018, ceea ce implică în mod evident o lipsa de preocupare gravă pentru alimentația, igienă și îngrijirea minorei. Nu este suficient să constate că minora este frumos îmbrăcată și stă într-o casă frumoasă, atâta timp cât este malnutrita, cât nu este spălată și îmbrăcată corespunzător, că să nu se îmbolnăvească,” a transmis familia adoptivă.

„Povestea Sorinei este următoarea: în 2012 a fost dată în plasament familiei Șărămăt împreună cu o altă fetiță. În 2013 s-a deschis procedura adopției pentru ambele fetițe, dar familia

asistentului maternal a decis să o adopte doar pe Andreea. Menționez că nu există nici o restricție pentru adoptarea copiilor de către asistenții maternali, dacă aceștia doresc întradevăr să îi adopte, pot adopta și mai mulți copii odată. În privința Sorinei, însă, dna Șărămăt nu doar că nu a depus cerere pentru adoptarea ei ci din contra a dat o declarație în scris prin care a refuzat să o adopte. În toți acești ani, familia asistentului maternal nu a avut nici o tentativă de a o adopta pe Sorina, deși puteau să o facă chiar și fără prioritatea la care renunțaseră, în condițiile în care oricum nu s a găsit o altă familie pe pentru Sorina. Cu toate că știau că Sorina suferă și le a reproșat în repetate rânduri că nu au adoptat-o și pe ea, acești oameni nu au

avut nici o tentativă de a o adopta, preferând să o mențina în plasament și să o folosească drept sursă de venit (salariu lunar plus banii pentru întreținerea minorului).



Timp de aprox 5 ani Sorina a fost refuzată a fi adoptată de 122 de familii cu domiciliul în România, astfel Sorina a dobândit statutul de copil greu adoptabil și s-a început pentru ea procedura adopției internaționale.

Sorina, refuzată de 122 de familii din România

În 2017, s-a făcut o nouă procedura de deschidere la adopție, iar asistentul maternal dna Saramat a dat din nou declarație că nu dorește să o adopte pe Sorina, declinându-și iar dreptul la prioritate.



Ulterior refuzului dânsei de a o adopta s-a făcut potrivirea teoretică ÎN MOD ELECTRONIC în Registrul Național pentru Adopții între Sorina și familia noastră. Astfel legea română a tăiat calea oricărei posibilitati de fraudă sau corupție, alocarea unui copil făcându-se prin acest registru electronic către diverse familii. Nouă ni s-a arătat o poză cu minoră și un scurt profil și am fost întrebați dacă dorim să începem procedura de potrivire practică. La fel s-a procedat și cu celelalte 122 de familii anterioare nouă, care însă după vederea pozei au refuzat să o adopte și nu au început

procedura practică. În vara anului trecut am venit în România să petrecem cele 30 de zile prevăzute de lege împreuna cu Sorina. Aici ne-am lovit de ostilitățile

asistenței maternale și a întregii sale familii care au încercat să ne convingă să nu o adoptăm pe Sorina. Încercările lor au fost de la tentativă de a o încadra într-un grad de handicap, până la a-i spune Sorinei tot felul de minciuni cum că am fi traficanți de organe, că o luăm în America și cine știe ce îi facem. Au învățat-o pe Sorina să

nu vorbească cu noi și copiii noștri și i-au indus o stare de frică. Cu tact și înțelegere am reușit totuși să facem vizitele de potrivire și am constatat că atâta timp cât Sorina este în afară

razei vizuale a asistentului maternal sau membrii familiei acesteia se juca și interacționa normal cu noi și copiii noștri. Tot ca să împiedice adopția, anul trecut au tot depus și retras cereri de adopție în timp ce Sorina era deja în potrivire cu familia noastră, fără însă a depune și documente pentru obținerea atestatului de familie adoptatoare. Fără Atestat de familie adoptatoare nu poți adopta un copil în România. Familia Saramat nici măcar nu a depus actele necesare eliberării unui asemenea atestat de unde rezultă că interesul dânsei a fost să blocheze adopția Sorinei și dansa să rămână în continuare asistent maternal plătit și să profite în continuare financiar de pe urmă Sorinei,” transmite familia adoptivă.

Asistenta maternală care a avut grijă de fetița luată din casă de mascați, la Baia de Aramă, susține că nu a refuzat adopția copilei și a fost obligată să semneze o declarație gata scrisă. Soțul acesteia declară, la rândul său, că a formulat plângeri la DIICOT împotriva DGASPC Mehedinți.

„Am formulat două plângeri, una la DIICOT Mehedinți și alta la DIICOT București, împotriva managerului de caz de la DGASPC Mehedinți. Plângerile sunt pentru trafic de persoane, fals și uz de fals, abuz în serviciu. În 2017, acest manager de caz trebuia să ne înștiințeze cu 30 de zile înainte că o familie vrea să adopte fetița. În anul respectiv, managerul de caz a venit și a pus-o pe soție să semneze o hârtie, spunând că nu se întâmplă nimic. Noi trebuia să fim înștiințați că vor să dea spre adopție fetița. Au urmat apoi alte demersuri false. Această fetiță nu este compatibilă cu familia care a luat-o în adopție. Sunt rapoarte de întâlnire la DGASPC care reflectă acest lucru”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Vasile Șărămăt, soțul asistentei maternale care a avut grijă de fetița luată din casă.

Acuzațiile asistentei maternale

Bărbatul spune că fetița nu a dormit niciodată la familia care a luat-o, ultima ei întânire cu cei care au adoptat-o fiind anul trecut: „Atunci au venit cu două păpuși, una neagră pentru fetiță, care este brunețică și una albă pentru sora ei și niște bomboane. De atunci nici nu au mai luat legătura. Acești oameni o vor pentru că primesc din partea statului american 20.000 de dolari dacă adoptă un copil și sunt scutiți de taxe și impozite”.

Vasile Șărămăt a adăugat că Sorina a suferit de atacuri de panică când părinții adoptivi au vizitat-o la școală.

„Fetița nu a fost retrasă de la școală. A lipsit doar o săptămână după ce au venit părinții adoptivi la școală. A făcut un atac de panică și cerea învățătoarei să o ascundă sub catedră. Prin atacuri de panică au trecut și colegii ei. Fetița a fost foarte iubită în familia noastră. O duceam la grădiniță cu mașina personală și la școală la fel”, a spus bărbatul.

În plus, bărbatul a afirmat că sâmbătă are loc un nou protest la Baia de Aramă, organizat de oameni care se opun luării copilei din localitate: „Am ieșit din nou în stradă. Deja au început să se strângă și localnicii. Azi va fi protest toată ziua aici. Nu vom pleca în altă parte”.

Dacă nu se va rezolva problema și fetița nu va fi redată familiei care a crescut-o, protestele se vor muta de săptămâna viitoare la București, a adăugat soțul asistentei maternale.

Întrebată dacă a refuzat adopția, femeia a răspuns: „Nu e adevărat, eu nu am făcut-o intenționat. Managerul de caz e de vină și aș vrea să iasă și să spună la lume cum a venit cu hârtia făcută de acasă și m-a obligat s-o semnez, că dacă nu, îmi ia fata la centru și mie îmi desface contractul de muncă. Chiar aș ruga-o pe doamna Morjan Violeta să iasă și să spună că nu e adevărată chestia asta”.

Tot asistenta maternală spune că a fost obligată să semneze o declarație gata scrisă: „Da, m-a obligat să o semnez, v-am arătat, nu e scrisul meu. M-au băgat în comisia de disciplină și au băgat acolo că ea m-a înștiințat pe mine cu 30 de zile înainte că fata a fost scoasă spre adopție internațională. Acolo s-a depistat în prezența avocatului că nu sunt semnăturile mele. Sunt semnăturile lui Morjan Violeta”.

Fetița a fost luată vineri din casa în care a fost crescută de un asistent maternal, din Baia de Aramă, județul Mehedinți, după ce copila a fost înfiată de o familie din America. Momentul în care mascații au intrat în casă și au luat fetița a fost filmat de familia care a crescut-o.