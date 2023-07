Gabriela Firea: „Sora mea nu a condus vreodată un serviciu social care avea atribuţii în Voluntari sau Ilfov în cazul bătrânilor”

„Sora mea nua condus vreodată un serviciu social care avea atribuţii în Voluntari sau Ilfov în cazul bătrânilor, a persoanelor cu dizabilităţi,” a reacționat ministrul Familiei Gabriela Firea, după ce în presă au apărut informații potrivit cărora Vica Nela Andrieş a lucrat la un serviciu din Direcția de Asistență Socială Voluntari care a făcut 7 anchete în azilele groazei.

„Sora mea NU A CONDUS VREODATĂ un serviciu social care avea atribuţii în Voluntari sau Ilfov în cazul bătrânilor, a persoanelor cu dizabilităţi. Revin cu această precizare! Am citit răspunsul oficial al Direcţiei de Asistenţă Socială Voluntari, publicat astăzi în presă, şi cred că este clar. Doar cine vrea să ne convingă că albul e negru vede altceva. Nela Vica Andrieş nu a fost vreodată şef peste Direcţia de Asistenţă Socială Voluntari şi nu a avut vreodată atribuţii privind persoanele adulte sau a persoanelor cu dizabilităţi. În plus, în document scrie clar că între august 2018 şi aprilie 2021, doamna Nela Vica Andrieş a avut raporturile de muncă suspendate”, a transmis Gabriela Firea.



Firea susţine că sora sa a ocupat o funcţie de execuţie până în luna decembrie 2021, când a fost promovată pe funcţia Şef serviciu - Serviciul Asistenţă şi Protecţie Socială având atribuţii doar pe copii şi relaţia cu ONG-urile.



„Din Ianuarie 2022, până în luna Februarie 2023 raporturile de muncă au fost suspendate la cerere, aşadar nu a profesat nici în această funcţie! În concluzie, între August 2018 şi Februarie 2023, sora mea a lucrat efectiv la DAS Voluntari doar opt luni şi în domeniul copiilor, nu al adulţilor sau al persoanelor cu dizabilităţi. Nici din februarie 2023, când s-a transferat la DGASPC Ilfov, sora mea nu a lucrat în domeniul persoanelor vârstnice sau adulte cu handicap, ci are atribuţii pe programe educative pentru copii”, a precizat ministrul.

Nela Vica Andrieș, sora Gabrielei Firea, ministrul Familiei, a lucrat la Direcția de Asistență Socială a Primăriei Voluntari din aprilie până în decembrie 2021, când a devenit chiar șefă de serviciu în cadrul instituției din subordinea cumnatului său, Florentin Pandele, primarul orașului Voluntari, arată Buletin de București. Perioada în care aceasta a lucrat în instituție coincide cu perioada efectuării a 7 controale de către colegii săi într-unul dintre centrele Cristinei Dumitra.

