Ioana Mihăilă: Vom facilita vaccinarea la medicul de familie, ca să ajungem și la acei oameni la care nu s-a ajuns până acum

Noul ministru al Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a declarat miercuri, în prima conferință de presă, că ministerul va transmite la următoarea şedinţă Guvernului o ordonanţă de urgenţă prin care să se faciliteze vaccinarea la nivelul cabinetului medicului de familie.

"Este nevoie să ne străduim să ajungem cu vaccinurile în acele locuri şi la acei oameni la care nu au reuşit să ajungem până acum. Medicii de familie sunt cei care au dovedit la campaniile anterioare că o strategie care să aducă vaccinurile cât mai aproape de comunitate este câştigătoare. Vom transmite Guvernului pentru următoarea şedinţă o ordonanţă de de urgenţă prin care să facilităm vaccinarea la nivelul cabinetului medicului de familie. Toate resursele posibile trebuie folosite în următoarele luni pentru a ajunge la imunizarea cetăţenilor pentru că doar aşa va scădea numărul de oameni care au nevoie de îngrijire medicală", a spus Ioana Mihăilă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Citește și: Klaus Iohannis: Vaccinați-vă! Haideți să facem tot ce ține de noi pentru o vară cu cât mai puține restricții

Ioana Mihăilă a depus miercuri jurământul ca ministru al sănătății

Ioana Mihăilă a depus miercuri seară jurământul pentru funcția de ministru al sănătății. Președintele Klaus Iohannis le-a transmis membrilor Guvernului prezenți la ceremonie să „o sprijine pe noua colegă”.

Medicul Ioana Mihăilă a fost propunerea USR PLUS pentru funcția de ministru al Sănătății. Decizia a fost luată în ședința din această dimineață a conducerii Alianței, după ce coaliția a pus capăt aseară crizei generate de demiterea lui Vlad Voiculescu.

Ioana Mihăilă este fost preşedinte PLUS Bihor și medic endocrinolog. Ea a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Sănătății în mandatul lui Vlad Voiculescu. Mihăilă deţine împreună cu soţul său o clinică medicală, a candidat la Primăria Oradea şi, potrivit propriilor declaraţii, s-a înscris în PLUS din prima zi de existenţă a partidului. Ea deţine mai multe terenuri şi case în Oradea, are peste 400.000 de lei în conturi şi a acordat un împrumut de 20.000 de lei USR în campania electorală.

Citește și: Ce l-a întrebat Ioana Mihăilă pe Vlad Voiculescu după nominalizarea ca ministru al sănătății și ce răspuns a primit: „Speră că da”

Editor : Alexandra Andronie