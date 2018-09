Explicaţiile lui Tudorel Toader privind solicitarea sa de a deveni notar, fără examen

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, marţi seară, că solicitarea sa de a deveni notar, fără examen, a fost făcută în baza Legii Curţii Constituţionale, care spune că la încetarea mandatului judecătorul Curţii Constituţionale poate opta pentru intrarea în avocatură sau în notariat fără examen, şi că este un drept conferit de lege, iar exercitarea acestui drept nu presupune nicio marjă de apreciere din partea nimănui.

El a susţinut că a facut soilicitarea de a deveni notar public în baza legii Curţii Constituţionale, care spune că la încetarea mandatului judecătorul Curţii Constituţionale poate opta pentru intrarea în avocatură sau în notariat, fără examen.

"În domeniul Dreptului, cel mai dificil este să vorbeşti despre tine, că despre altul este uşor. Prin urmare, vă voi răspunde pe jumătate. Adevărat este că am făcut solicitare de a deveni notar public. În baza legii am făcut solicitarea, legea CCR, care spune că la încheierea mandatului pentru care a fost numit judectăroul se poate face notar fără examen. Solicitarea am făcut-o în baza legii 168, art 60. Am solicitat, în acelaşi timp, dobândirea calităţii de notar public şi suspendarea din funcţie pentru că altfel aş fi intrat în incompatibilitat", a declarat ministrul Justiţiei, la Antena 3.

El a spus că cererea este motivată pe baza textelor de lege, că este un drept conferit de lege şi că exercitarea acestui drept nu presupune nicio marjă de apreciere din partea nimănui.

"Adică dacă cineva ar fi apreciat <<dau curs solicitării, nu dau curs solicitării, în ce condiţii>>, se vorbea despre o notă de subiectivism. Dar, în condiţiile date, legea îţi acordă acest drept. Dau un exemplu mai pe înţeles şi mai larg - atunci când te afli într-o demnitate publică şi împlineşti vârsta de pensionare, îţi faci dosarul. Că dreptul ţi-l dă legea. Ce opţiuni ai? Să nu ieşi la pensie la 65 de ani pentru că spune cineva, că ai ieşit în timpul mandatului sau să îţi exerciţi dreptul pe care ţi-l dă legea? (...) Deci este valorificarea unui drept fără nicio marjă de apreciere", a adăugat Toader.

Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a deschis un dosar penal in rem privind admiterea ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, în Uniunea Notarilor Publici, fără examen, după ce o persoană fizică a depus un denunţ la Parchetul General, existând suspiciuni de abuz în serviciu şi folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a solicitat în luna august admiterea în Uniunea Notarilor Publici, fără examen, la Iaşi, lucru permis întrucât are calitatea de fost judecător al Curţii Constituţionale, ministrul cerând apoi suspendarea din Uniunea Notarilor, pentru a nu se afla în incompatibilitate. Ordinul prin care a fost pusă în aplicare decizia de admitere a solicitării lui Tudorel Toader, fiind instituit un post de notar la Iaşi pentru un judecător CCR, a fost emis o săptămână mai târziu, fiind semnat de secretarul de stat în Ministerul Justiţiei Nicolae Liviu Popa.

Conform documentului, solicitarea ministrului, datată 10 august 2018, a fost înregistrată la Uniunea Notarilor Publici în data de 13 august. Toader solicită ca, imediat după numirea în Uniunea Notarilor să fie suspendat din funcţia de notar având în vedere incompatibilitatea cu funcţia de ministru.

El invocă recenta modificare a Legii CCR, intrată în vigoare în luna iulie, potrivit căreia, "după încetarea mandatului ca urmare a expirării termenului pentru care a fost numit, judecătorul Curţii Constituţionale poate opta pentru intrarea în avocatură sau notariat, fără examen".

Ulterior, în Monitorul Oficial, a fost publicat Ordinul de modificare a Ordinului ministrului Justiţiei 1940/C/2018 privind actualizarea posturilor de notar public destinate judecătorilor de la ICCJ pentru 2018, fiind invocată Adresa 6007 din 14.08.2018 a Uniunii Naţionale a Notarilor Publici prin care se solicită emiterea ordinului de modificare a numărului de posturi şi Hotărârea Consiliului Uniunii din 13.08.2018 "prin care se propune actualizarea numărului de posturi de notar public cu un post în localitatea Iaşi. circumscripţia Judecătoriei Iaşi. Camera Notarilor Publici Iaşi, destinat unui fost judecător al Curţii Constituţionale".

Prin urmare, numărul de 2589 de posturi de notar public - din care 2427 de notari publici în funcţie, 162 de notari publici suspendaţi - se suplimentează cu două posturi vacante destinate judecătorilor de la ICCJ şi un post vacant destinat unui judecător al Curţii Constituţionale".

Ordinul este datat 20 august 2018 şi este semnat de secretarul de stat Nicolae Liviu Popa.

Sursa: news.ro

Etichete:

,

,

,