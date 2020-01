Ministrul Mediului: Două camioane cu deșeuri toxice, scoase de la Brazi pentru a fi duse la groapa de gunoi. Nu e prima dată

Situaţie extrem de gravă în Prahova. Inspectorii Gărzii de Mediu au oprit de aproape 12 ore două camioane cu zeci de tone de deşeuri medicale periculoase care urmau a fi aruncate la groapa de gunoi a oraşului Ploieşti. Ministerul Mediului spune că deşeurile au fost încărcate ieri de la incineratorul de la Brazi, unde ministrul a dat ieri un ultimatum. Poliţiştii au oprit transportul, iar ministrul a mers Ploieşti în această dimineaţă.

„Ieri am fost într-o vizită inopinată să vedem cum stau cu implementarea planului de măsuri pe care trebuie să-l ducă la îndeplinire până pe data de 15 februarie și să se conformeze cu reglementările în vigoare. Ieri, în doar câteva momente cât am stat acolo am sesizat cum se încărcau camioane și am solicitat comisarilor Gărzii de Mediu să monitorizeze zona. În 24 de ore au plecat de acolo 2 camioane cu deșeuri, suspecte a fi periculoase. Ieri, acestea au ajuns la depozitul ecologic de deșeuri municipale, tot din județul Prahova, care și ei au constatat că încărcătura camioanelor nu e conformă avizului de însoțire a transportului. Voiau să le depoziteze la groapă”, a spus ministrul la Digi24.

Ministrul a precizat că cele două camioane au fost trimise înapoi la incinerator, iar deșeurile urmează să intre în procesul de incinerare, „cum ar fi trebuit să fie de la început”, a spus Vela.

„Acum, în mod normal, camioanele sunt descărcate în prezența comisarilor Gărzii Naționale de Mediu, pentru a verifica calitatea deșeurilor și dacă acestea sunt periculoase. Vor trebui incinerate la Brazi”, a precizat ministrul.

El a adăugat că nu e prima dată când se încearcă descărcarea camioanelor cu deșeuri la gropile de gunoi.

„Au mai fost cazuri când s-au dus la groapa de gunoi deșeuri medicale care în mod normal ar fi trebuit incinerate. Acest lucru îl vor verifica comisarii de mediu. La nivel național sunt 8 incineratoare care funcționează. E loc de mult mai bine în ce înseamnă managementul acestor deșeuri pentru că la Brazi, de exemplu, cantitatea de deșeuri medicale care intră în platformă e mult mai mare decât poate duce acest incinerator”, a spus ministrul.

„Din pozele pe care le-am făcut și imaginile dvs și azi la vizita de la incinerator se vede că sunt cantități impresionante de deșeuri, mult peste capacitatea de incinerare pe care o are acest operator. Și azi erau cantități însemnate, care nu erau depozitate conform reglementărilor”, a adăugat el.

Costel Alexe a anunțat vineri că va trimite procurorilor dosarul ilegalităților constatate de Corpul de Control al ministerului la incineratorul de deșeuri din comuna Brazi, după ce o anchetă a Digi24.ro a dezvăluit că aerul este otrăvit de fumul toxic de la deșeurile periculoase depozitate acolo. Totodată, rapoarte oficiale au arătat că în zonă se înregistrează cea mai mare incidență din țară la îmbolnăvirile de cancer în rândul populației.