Adrian Veştea dă asigurări că Alexandru Nazare vrea să facă parte din Guvernul pe care el îl va propune

Premierul desemnat, Adrian Veştea, a declarat marți, la România TV, că ministrul Finanţelor, liberalul Alexandru Nazare, şi-a exprimat disponibilitatea de a face parte din guvernul pe care el îl va propune.

„Alexandru Nazare are deschiderea necesară de a face parte din viitorul guvern. Alexandru Nazare şi-a manifestat intenţia de a face parte. Am avut o discuţie cât se poate de serioasă în cursul zilei de astăzi, ne-am întâlnit de dimineaţă, i-am spus intenţia mea şi cred că este necesar de a lăsa orgolii şi tot felul de alte aspecte, este de a duce la bun sfârşit un buget pe care tu l-ai construit”, a afirmat Adrian Veştea, potrivit News.ro.

El a argumentat că îşi doreşte ca Nazare să deţină în continuare portofoliul Finanţelor Publice având în vedere faptul că bugetul naţional, aşa cum este el prognozat, este evaluat de agenţiile de rating şi este important să fie menţinut în parametrii prognozaţi.

Adrian Veştea a subliniat că are „toată convingerea” că Nazare îşi va menţine decizia de a face parte din Guvernul său.



„Mi-am dorit ca să rămână un portofoliu care să fie asumat de primul ministru, acela al Finanţelor, din acest motiv mi-am asumat ca încă de la început să mă asigur că este dispus să vină să lucreze alături de mine”, a spus Veştea.

El a precizat că miercuri va depune lista cu miniştrii pentru cabinetul său şi programul de guvernare.

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Editor : C.L.B.