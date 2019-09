REPORTAJ: Tragedia războinicului Pleșoianu în ultima zi de strângere de semnaturi pentru Cotroceni. Pe scut sau sub scut?

Trotuarul presărat de gropi cenușii din faţa magazinului Unirea din Bucureşti arată ca un câmp de luptă abandonat, pe care încă mai pot fi deslușite urmele unei bătălii abia încheiate. Corturile multicolore unde, mai ieri, se strângeau semnături pentru candidații la alegerile prezidențiale din 2019, zac acum abandonate. Cu doar câteva zile în urmă, din aceste locuri străbăteau zgomotele luptei politice pentru jilțul suprem de la Cotroceni.

O luptă, unde, în locul strigătelor răniților sau chemărilor după medici și brancardieri, s-au auzit, timp de câteva săptămâni, doar invitațiile răgușite, timide sau stridente ale voluntarilor care îndemnau trecătorii ocazionali să semneze pentru un candidat la funcția supremă în stat.

Acum, aici, domnește doar larma surdă a activității citadine, spartă, ocazional, de claxoane sau de mugetul furios al unui șofer blocat în trafic.

Vineri a fost ultima zi în care candidații la alegerile prezidențiale încă mai puteau strânge semnături.

E adevărat, semnăturile pot fi strânse, teoretic, până duminică, 22 noiembrie, ora 23:59, în cazul în care cineva și-ar pune ambiția să depună, apoi, dosarul la BEC în puținele secunde rămase până la miezul nopții - momentul în care se închide fereastra de oportunitate a depunerii dosarului de candidat pentru Cotroceni.

Practic, însă, ziua de vineri a fost ultima. Și asta pentru că semnăturile trebuie adunate, centralizate și îndosariate, pentru a fi depuse, în timp util și fără emoții, în acest weekend, la Biroul Electoral.

Asta, în cazul fericit în care vorbim de acei candidați care au reușit să atingă pragul minim de 200 de mii de semnături necesare.

Candidatul independent Liviu Pleșoianu se afla, vineri dimineața, dureros de aproape de atingerea acestui prag.

Va ieși candidatul Liviu Pleșoianu sub scut sau pe scut, din această bătălie electorală?

Soarta lui depinde inclusiv de eforturile anonime ale lui Vladimir, un pensionar din Capitală care s-a oferit voluntar să adune semnături la una din ieșirile stației de metrou Izvor, din București.

„Eu sunt cel care, pe postările de pe grupul lui Pleșoianu, apare drept «omul de la Izvor»”, spune Vladimir. În ultimele zile a reușit să completeze șase formulare de semnături. Pe un formular încap 12 semnături. În total, nu mai puțin de 72 de semnături bifate.

„Am încercat și o abordare mai personală, dar nu mi-a ieșit”, spune Vladimir. „Rămân indiferenți. Am impresia că sunt multe persoane care nu votează sau chiar nu sunt interesați. Și aici e partea tristă”, spune el.

Este o muncă grea și stresantă să strângi semnături pe ultima sută de metri pentru un candidat care abia se târâie pentru a prinde linia de start în aceste alegeri. Mai ales când e vorba despre un candidat de talia și anvergura deputatului Liviu Pleșoianu, cel care a încercat - și a eșuat - să ajungă președintele PSD, cu un discurs și program politic bazat pe eterna sa luptă contra ”Statului Paralel”.

„Sunt zile în care am reușit să strâng 7-8-10 semnături în 4 ore”, spune Vladimir. „În alte zile nu am obținut decât 3-4 semnături. Zile slabe. Stau dimineața, de la 9 până la 13 și, apoi, după-amiaza, de la patru jumate până pe la șapte, șapte jumate. Între unu și patru, mă duc acasă să mănânc și eu...”, adaugă voluntarul.

Până acum câteva zile, Liviu Pleșoianu se întreba de ce, în sondajele create de el, se situa pe primul loc, în vreme ce în măsurătorile realizate de institutele de sondare, nu apare deloc. Deputatul spunea, cu acest prilej, că „Sistemul” a decis ca el să nu mai apară în emisiuni, și nici în sondaje.

Și totuși, când e vorba să îl cauți, deputatul PSD se află în centrul unei veritabile enigme: omul e greu, spre imposibil, de găsit în Parlament, la telefon și chiar pe Facebook.

Or, pe Facebook, Pleșoianu a fost extrem de activ zilele acestea. Până joi, o ușoară panică străbătea din postările sale care dădeau de înțeles că cel care sa autointitulează drept „OMUL LIBER” ar putea să fie primul candidat picat sub linie.

Vineri dimineața, însă, surpriza totală, însoțită de mugurii speranței, avea să ia loc înscenărilor complexe și scenariilor secrete.

De undeva din spatele tastaturii, Liviu Pleșoianu răbufnește, lovit parcă de un moment de grație, ca și cum Palatul Cotroceni s-a transformat, brusc, dintr-un simbol tot mai îndepărtat în centru tot mai palpabil al aspirațiilor sale.

În acele momente astrale, la ieșirea de la metroul Izvor, Vladimir tocmai primește un apel telefonic. Ținuta i se încordează ușor. Telefonul este de la Dorel Lăcătuș, consilierul lui Pleșoianu, care îi solicită să pregătească listele de semnături pentru a i le preda. O solicitare cel puțin ciudată, în condițiile în care, pe rețelele sociale se fac apeluri disperate pentru strângerea semnăturilor până la ora 18 seara, cel târziu.

Peste câteva minute, își face apariția, plin de speranță, Dorel Lăcătuș. Vladimir se pune pe sortat listele, în timp ce Dorel comunică telefonic ultimele vești.

Dorel Lăcătuș îşi priveşte scurt ceasul. Veștile sunt bune.

„S-au strâns suficiente semnături”, declară Dorel Lăcătuș. „Cu ce adunăm astăzi, se depășește numărul de 200 de mii. Trebuie să le îndosariem, să facem opis, să le numerotăm și să ajungem cu ele la BEC”.

Piața Obor, locul unei alte bătălii uitate, în campania pentru alegerile prezidențiale din 2019

Cele mai multe semnături pentru Pleșoianu - între 70-80% - au venit din țară.

„Majoritatea, din Ardeal. Tot Ardealul”, spune Lăcătuș. „A fost greu, interesant pentru că cei care au fost în spatele domnului Pleșoianu au fost oamenii, populația țării. Toți oamenii din țară au făcut efortul ăsta voluntar. Nu am amanetat, nu am cumpărat. Oamenii, din bun simț și de bunăvoie s-au oferit să ne ajute. O surpriză totală. Am plecat, să trăiți!”

Voluntarul Vladimir a fost secondat, de la distanță, în demersul strângerii de semnături, de cea care pe postările de pe grupul lui Pleșoianu a apărut drept „doamna de la Obor” și care, conform spuselor lui Lăcătuș, s-a aflat, în toate aceste zile, ca un soldat disciplinat, la ieșirea de la metrou Obor „vizavi de taraba Fornetti”.

Vineri dimineață, „doamna de la Obor” a lipsit, totuși, motivat, pentru câteva ore. „A zis că trebuie să-și facă cardul de sănătate”, a spus Lăcătuș.

La Obor, alte corturi, alt câmp de luptă abandonat.

Cortul lui Bogdan Stanoevici este, și el, gol. Candidatul independent Stanoevici, actual director al Circului Globus din București, nu are, însă, grijile lui Pleșoianu. Răspunde, relaxat, la telefon:

„Am depășit deja pragul”, declară Stanoevici. „Mă apropii deja de 300 de mii, duminică după-amiază, cel mai probabil pe la cinci, merg să depun semnăturile”, spune directorul Circului Globus.

Alte vești teribile străbat, cu viteza luminii, internetul: ultimele zvonuri spun că însuși Miron Cozma, a depășit pragul.

Între timp, la Unirii, un alt candidat independent se zbate în mlaștina cruntă a atingerii pragului fatidic.

Pe Facebook, Cătălin Ioan Berenghi decretează „mobilizarea generală”. Mai sunt de acoperit 60 de mii de semnături. Echivalentul unei mici eternități.

Dar, stagiul de cinci ani petrecuți în Legiunea Străină par să-l fi învățat pe Berenghi un lucru: când rămâi la locul bătăliei, iar învingătorul se îndepărtează în goană, nu înseamnă că ai fost înfrânt - spune o vorbă de duh cazonă. Cortul său de la Unirii e singurul unde se mai strâng semnături. Restul corturilor poartă urmele victoriilor de etapă ale candidaților care au atins pragul: sunt goale.

Între timp, Mircea Diaconu anunță „Misiune îndeplinită”. Un comunicat al Alianței Electorale „Un Om” anunță sec: „domnul Mircea Diaconu își va depune candidatura sâmbătă, 21„ septembrie, la ora 14:00”.

Misterul, în cazul voturilor lui Pleșoianu, persistă. Sunt suficiente, totuși, semnăturile? Dacă strânge fix 200 de mii, e suficient ca doar câteva sute să fie invalidate pentru ca dezastrul să se propage, apoi, în toată splendoarea. Un mister la fel de mare precum CV-ul lui Liviu Pleșoianu, care lipsește pe pagina oficială a deputatului Liviu Pleșoianu.

Dar Internetul e mare și plin de orori: arhiva unui site de locuri de muncă ne arată multiplele activități, din postura de „Sales manager/head of online marketing” pe care Pleșoianu le-a întreprins, ani buni, înainte de ascensiunea sa politică.

Deputatul PSD e, dacă dăm crezare celor scrise în respectivul CV, un om care nu renunță ușor, gata oricând să se avânte pe drumul dificil și plin de capcane al succesului și pregătit să preschimbe, în orice moment, o înfrângere în victorie. Nu întâmplător este autor al „seriei de programe de dezvoltare personală și profesională 3x7: notorietate și excelență în 21 de zile”.

Pleșoianu este, astfel, un om capabil să reușească în orice își propune, în termen de 3 săptămâni: cum să câștigi mai mulți bani în 21 de zile, cum să îndrăznești să cauți fericirea, dar și cum să excelezi în viața de cuplu. Nimic nu e lăsat la voia întâmplării.

„În România sunt dimineți primăvăratice de vis, când privirea îți îneci în rouă și înserări neverosimil de frumoase, când un Soare piroman apucatu-sa parcă să incendieze orizonturi”, aflăm de la Pleșoianu, grație căilor nevăzute ale Internetului.

Acum, toți oamenii care cred în el, care au stat în soare, frig și ploaie la gurile stațiilor de metrou, așteaptă un semn de la el, așa cum trupele așteaptă ordinul comandantului de bătălie, care doar el știe ce e de făcut într-o împrejurare critică.

Pentru că unul singur va birui peste toți ceilalți, în această bătălie. Și mulți eroi vor dispărea (sau se vor reîntoarce) în neantul politic, la finalul Jocului.