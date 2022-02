Barna: Cea mai firească opțiune pentru președinția USR este Cătălin Drulă

Fostul lider al USR, actual vicepreședinte, Dan Barna, spune că „cea mai firească opțiune de candidatură la președinția partidului” este Cătălin Drulă. Barna a mai precizat și că nu intenționează să candideze pentru că „nu ar ajuta partidul”, în acest moment.

„Vom vedea care vor fi colegii candidaţi. Eu cred că în momentul de faţă avem un preşedinte interimar şi eu cred că acest preşedinte interimar este cea mai firească opţiune pentru a candida la preşedinţia partidului şi a obţine această susţinere a colegilor.

Cătălin Drulă este unul dintre politicienii care au avut una dintre cele mai spectaculoase creşteri în ultimii ani şi are şi încredere, are şi competenţă, are şi energia aceasta de care avem nevoie în momentul de faţă.

În acest moment consider că o candidatură a mea nu ar ajuta partidul şi pentru mine, USR este un proiect de suflet. (...) Timp de patru ani am ridicat acest proiect de la 2.000 de membri, la 50.000 de membri, de la 50 de filiale, la peste o mie de filiale.

În momentul de faţă este nevoie de un pas mai departe şi nu cred că, acum, o candidatură a mea ar ajuta creşterea proiectului”, a declarat Dan Barna vineri, la Sibiu, în cadrul unei conferinţe de presă.

Întrebat dacă exclude să candideze din nou la preşedinţia USR, Barna a răspuns: „în politică nimic nu este definitiv. Astăzi eu vă spun că eu consider că candidatura mea nu ne-ar ajuta în demersul de a arăta că USR-ul este partidul care merge cu forţă mai departe. Cred că este o etapă pentru care ar fi mai bun Cătălin Drulă. (...) Cea mai bună opţiune pentru viitorul USR este Cătălin Drulă”.

Anterior, Barna l-a criticat dur pe fostul președinte al USR, Dacian Cioloș, pentru decizia acestuia de a demisiona din fruntea partidului după patru luni de la congres. Barna a spus că demisia lui Cioloș a fost o „dezamăgire în partid” și l-a criticat pe fostul lider al partidului și pentru activitatea sa ca președinte - „opoziția nu se face cu două mesaje și o apariție din când în când la televizor și cu câte o prezență sporadică pe Facebook”, a spus el.

