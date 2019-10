Băsescu: Nu-i voi mai spune Sică Mandolină, Ludovic Orban s-a maturizat. PNL va absorbi ALDE

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că Ludovic Orban s-a maturizat politic și se declară impresionat de exactitatea estimării făcute de liderul liberal în ceea ce privește numărul de voturi de la moțiunea de cenzură. „Nu o să-i mai spun Sică Mandolină”, a menționat râzând Traian Băsescu, aluzie la porecla pusă liderului liberal cu mai mulți ani în urmă.

„Eu am fost oarecum sceptic când spunea el am 237 de voturi. Și a avut 238. Nu îi fac un compliment lui Orban, pe care l-am avut viceprimar în București, nu am avut o relație fericită, dar nici ostilă. Însă exactitatea cu care a știut să spună cifra care va fi la moțiune a fost impresionantă. Și primul mare gest de maturitate a lui Orban. Nu o să-i mai spun Sică Mandolină de-acuma. Îi spun Ludovic Orban. A avut o predicție foarte exactă, la un vot diferență”, a declarat, într-un interviu la Digi 24, fostul președinte Traian Băsescu. „Ceea ce parcă m-ar face să am oarecare încredere dacă el spune: o să rezolv problema (noului guvern - n.r.)”, a adăugat Traian Băsescu.

Președintele Klaus Iohannis, când l-a instalat pe Ludovic Orban premier desemnat, i-a spus: Te-am numit și-acum zboară, șoimu' tatii, şi fă-ţi majoritate! a mai declarat Traian Băsescu la Digi24. Totuși, fostul președinte nu crede că Ludovic Orban a fost „sacrificat” de Klaus Iohannis, doar că „i-a dat o misiune imposibilă”.

„Orban, totuși, a acceptat-o, având experiența reușitei dărâmării guvernului, și cred că aici va juca, pentru că el și-a creat într-un fel sau altul o relație de încredere cu cei cu care a construit căderea guvernului Dăncilă”, a remarcat Traian Băsescu.

El crede că singura variantă să treacă guvernul ar fi ca Ludovic Orban să reușească să obțină, ca și la moțiunea de cenzură, sprijinul Pro România și ALDE. „Singura variantă e să-i aducă înapoi pe Ponta, pe... Tăriceanu vine, dar își mai plimbă fizicul de manechin, știi, prin presă, Tăriceanu o să vină cum e chemat, că asta e soarta lui. (...) Primește funcții”, a spus Băsescu.

ALDE se va retopi în PNL

„Tăriceanu nu e frământat de problema lui, el are un grup în spate, un grup clientelar, care s-a văzut că nu face nimic politic, că altfel ar fi luat 5 la sută. N-au organizații, n-au structuri, nu mișcă electoratul propriu în teritoriu, dar grupul ăla îl presează să le garanteze prezența pe liste pe locuri eligibile”, a explicat europarlamentarul Traian Băsescu.

Întrebat dacă vede o alianță între ALDE și PNL sau între ALDE și Pro România, fostul șef al statului mizează mai degrabă pe prima variantă. ALDE se va retopi în PNL, crede fostul președinte. Întrebat dacă această absorbție se va face cu tot cu liderul Călin Popescu Tăriceanu, Traian Băsescu a spus: „Poate că e timpul Tăriceanu să aștepte să se ocupe de altceva. Poate i-a venit timpul. E de-o seamă cu mine. Să aștepte alegerile următoare (europarlamentare - n.r.)”, a comentat Băsescu.

„Ponta nu se va uita la Tăriceanu, Ponta e pragmatic, nu-și pierde vremea să-și lege pietre de moară, că Tăriceanu și oamenii ăia ai lui sunt o piatră de moară pentru Ponta. Ponta are nevoie să zburde. Deci, nu se va lega la cap. Mai ahtiat să adune îmi pare PNL și s-ar putea să-i absoarbă și să găsească o soluție și pentru Tăriceanu”, a completat fostul șef al statului.

„Cele mai mari dubii le am, însă, legat de Ponta, pentru că la Ponta, votul pentru instalarea guvernului liberal ar fi acțiune criminală, care îl discreditează în fața electoratului lui pentru totdeauna”, a punctat Traian Băsescu.

Redactor: Luana Păvălucă