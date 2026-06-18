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CCR a amânat decizia pe sesizarea lui Grindeanu privind un conflict între Guvern și Parlament, după adoptarea OUG pentru programul SAFE

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Curtea constitutionala sugla pe geam
Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea
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Din articol
Ce s-a întâmplat Cum a comentat Bolojan

Judecătorii Curții Constituționale au amânat pentru a doua oară o decizie privind sesizarea depusă de președintele Camerei Deputaților în legătură cu un posibil conflict constituțional între Guvern și Parlament, după ce Executivul a adoptat o ordonanță de urgență privind programul SAFE după ce fusese demis prin moțiune de cenzură. Judecătorii CCR ar urma să se pronunțe pe 15 iulie.

Sorin Grindeanu, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, acuză un conflict între Guvern și Parlament pentru că Executivul a discutat ordonanța de urgență care vizează investițiile din programul SAFE după ce a fost demis, având atribuții limitate. Grindeanu a sesizat CCR, după ce social-democrații îi ceruseră lui Mircea Abrudean, președintele Senatului, să inițieze el acest demers.

Mai exact, Sorin Grindeanu susține că Guvernul ar fi adoptat ilegal ordonanța după ce a fost demis prin moțiune de cenzură și cere Curții să constate dacă au fost depășite limitele constituționale.

„Adoptarea şi publicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2026 în intervalul 5-8 mai 2026 – după adoptarea moţiunii de cenzură la data de 5 mai 2026 – a constituit un abuz de drept public”, spune Grindeanu în solicitarea depusă pe 20 mai.

Ce s-a întâmplat

Proiectul care viza investițiile în apărare a fost adoptat inițial de Cabinetul Bolojan în data de 4 mai, adică cu doar o zi înainte să treacă moțiunea de cenzură. Din cauza unor modificări, ordonanța avea nevoie de un nou aviz de la Consiliul Legislativ, care a venit după demiterea Guvernului.

Executivul a repus OUG pe ordinea de zi în data de 8 mai, când a fost adoptată forma modificată. 

O dată demis, Guvernul nu mai are dreptul să emită Ordonanțe de Urgență.

Cum a comentat Bolojan

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, la finalul lunii mai, că sesizarea pe care preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a făcut-o la Curtea Constituţională reprezintă „o acţiune de imagine”.

„Sunt acţiuni de imagine pe care le derulează PSD în aceste zile, ca să îşi acopere neputinţa de a veni cu soluţie, după ce au generat căderea guvernului, o acţiune iresponsabilă care nu face bine României. Când faci un astfel de lucru, trebuie să vii cu o soluţie. Ca să acopere această lipsă de soluţie, fac această gălăgie", a afirmat Bolojan la B1Tv.

Aceeași ordonanță a fost atacată la CCR și de AUR, SOS și PACE, dar judecătorii Curții au respins sesizarea. 

Editor : A.G. | B.E.

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