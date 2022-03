Cîțu: Subiectul reducerii accizei la carburanți a fost închis în coaliție. Dacă vrem preț scăzut, ai nevoie de un șoc de productivitate

Președintele PNL, Florin Cîțu, a declarat, miercuri, că subiectul reducerii accizei la carburanți, invocat cu o zi înainte de ministrul Economiei din partea PSD, a fost închis în cadrul coaliției de guvernare. Cîțu susține că un preț mai mic este posibil odată cu creșterea producției. „Restul sunt utopii și mesaje politice care nu ajută pe nimeni”, a mai spus liberalul.

„În Coaliție nu se discută. În Coaliție subiectul a fost închis. Poate la Ministerul Economiei au descoperit o altă măsură. Eu am văzut că multe dintre măsurile anunțate de colegii de compromis în primă fază, apoi au fost retrase, asta cu acciza, plafonarea prețurilor. Ușor, ușor vin la ceea ce am spus eu că nu se poate. Economia sau gestionarea economiei în timp de criză este complicată. Am arătat că se poate face în 2020, o să arătăm și acum că se poate face, doar trebuie să fie mai atenți”, a afirmat Florin Cîțu.

Președintele PNL nu consideră că „vorbim despre o destabilizare” a prețului la barilul de petrol.

„Prețul a crescut, apoi a scăzut. Prețul este determinat de piață, nu de intervențiile brutale ale statului împotriva sectorului privat.

Pentru scăderea prețului la pompă este exact ceea ce s-a întâmplat și ați văzut de ce a scăzut prețul barilului, creșterea producției. Dacă vrem să scadă prețul unui produs, ai nevoie de un șoc de productivitate sau mai mult din acel produs. Sunt singurele variante. Restul sunt utopii și mesaje politice care nu ajută pe nimeni.

Repet, controale din acestea, ca să aruncăm în aer și să venim la televizor și să spunem că dăm amenzi, din contră, o să crească prețurile, pentru că acele costuri o să fie transferate mai departe către cetățeni”, a mai spus Cîțu.

Ministrul Economiei, Florin Spătaru, a spus, marți, că guvernul analizează măsuri care să ajute consumatorii, precum reducerea accizei la carburanţi şi TVA zero la alimente, dar trebuie avut în vedere impactul bugetar şi modul în care acest lucru ar putea afecta investiţiile.

Vicepremierul Kelemen Hunor a precizat, în urmă cu trei săptămâni, că a avut loc o discuție în coaliţia de guvernare despre reducerea accizei la carburanţi, însă nu va exista un anunţ fără o analiză foarte exactă în acest sens.

