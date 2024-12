Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a declarat vineri, la Digi24, întrebat dacă ia în calcul să candideze la alegerile prezidențiale din 2025, că până în acest moment nu a primit nicio propunere în acest sens, precizând că va da un răspuns dacă se va întâmpla acest lucru. El spune în același timp că un candidat potrivit pentru Cotroceni este „greu de găsit”.



Crin Antonescu spune că nu a avut discuții cu membrii niciunui partid privind o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale de anul viitor.

„Eu nu am avut nici acum, în aceste zile, nici altă dată, nicio discuție oficială, formală, cum spuneți, cu niciunul din liderii sau reprezentanții împuterniciți ai vreunui partid din această coaliție pe subiectul acesta și pe niciun altul. Eu, de asemenea, nu mi-am declarat dorința, intenția n-am în agent de chestiunea asta nu mi s-a oferit, n-am oferit.

Faptul că numele meu a revenit cred că se datorează domnului președinte UDMR, Kelemen Hunor, care la un moment dat, într-un șir de oameni pe care domnia sa îi considera de luat în calcul, a adăugat și numele meu. Sigur, fapt care mă onorează și pentru care îi mulțumesc, dar asta este tot, nimic altceva”, a spus fostul președinte al PNL.

Întrebat dacă ia în calcul să candideze la prezidențiale, Crin Antonescu a răspuns: „Nu, am spus foarte clar că de dorit nu îmi doresc. Nu am în agendă așa ceva și de luat în calcul nu am ce să iau. Pe scurt, ca să fiu foarte deschis, dacă cineva mi-ar face o propunere, aș da un răspuns cum e civilizat. Dacă cineva a întrebat ceva, voi da un răspuns. Nu vorbesc sau nu răspund, în orice caz, neîntrebat de când mă știu”.

Crin Antonescu este unul dintre politicienii al cărui nume a fost vehiculat în ultima perioadă ca posibil candidat comun la alegerile prezidenţiale din partea partidelor pro-occidentale.

„Greu de găsit candidați valabili” pentru Cotroceni

Crin Antonescu susține că în acest moment sunt foarte greu de găsit candidați valabili pentru funcția de președinte.

„Aș spune două lucruri sau aș face două demarcații. Unu, atunci când vorbim de un potențial președinte, e foarte bine să facem distincția între un președinte în exercițiul funcțiunilor sale, așa cum ne-ar plăcea nouă, și doi, un candidat care să reușească să devină președinte în exercițiul funcțiunii. Pentru că eu aș putea nu o s-o fac, dar aș putea să vă dau exemple de foarte buni președinți, dacă am putea mâine să-i luăm cu mâna și să-i punem în biroul de la Cotroceni, există oameni, dar care foarte probabil nu ar trece examenul electoral.

De asemenea, aș putea să dau exemplu de oameni care ar putea fi redutabili electoral și care, cel puțin din punctul meu de vedere, ar fi un adevărat pericol să câștige, alege și să fie în acel birou. Deci, această distincție cred că trebuie făcută. De asta e greu pentru toate formațiunile, în principiu, de găsit candidați valabili, pentru că el trebuie să răspundă într-o măsură cât mai mare a acestor două criterii, ambelor criterii”, afirmă el.

Despre ce calități ar trebui să aibă viitorul președinte, Crin Antonescu a spus: „În general, cred că există două-trei calități care ar trebui să prevaleze în acest moment și în acest loc, adică în România lui 2025, nu știu, martie, aprilie sau când vor fi alegerile. O convingere solidă, fermă, articulată, de nezdruncinat în vocația și în direcția occidentală a României. Nu doar un om, deci care să poată vorbi bine despre chestiunea asta, ci care să o aibă interiorizată, această valoare și această convingere”.

Crin Antonescu este unul dintre politicienii al cărui nume a fost vehiculat în ultima perioadă ca posibil candidat comun la alegerile prezidenţiale din partea partidelor pro-occidentale.

Editor : C.L.B.