Cristian Tudor Popescu explică de ce a eșuat puciul anti-Dragnea

Liviu Dragnea a reușit să rămână președinte al PSD cumpărând voturi, a declarat jurnalistul Cristian Tudor Popescu.

„Totul e atât de simplu. Domnul Dragnea a mai cumpărat voturi. Problema este cu ce consecințe. Nu s-au schimbat procentele PSD-ului, în jur de 30%, nu s-au schimbat procentele domnului Dragnea, care sunt în jur de 10%. Guvernarea rămâne aceeși campioană a incompetenței din toate timpurile. Așa am ajuns să avem această guvernare. După Grindeanu și Tudose, de fiecare dată, ca să obțină ce a obținut și în această seară, domnul Dragnea a trebuit să satisfacă diverși inși din filiale, din teritoriu. Așa am ajuns să îl avem pe Andrușcă la Economie (ministrul Dănuț Andrușcă, n.r.), așa am ajuns să îl avem pe ăla la Transporturi (ministrul Lucian Șova, n.r.), pe „pamblică” ăla venit de la Suceava la Învățământ (ministrul Educației, Valentin Popa, n.r.). Toți ăștia sunt prețul plătit de Dragnea ca să supraviețuiască”, a spus Cristian Tudor Popescu.

În opinia sa, președintele PSD „acum a mai plătit o tură”. „Cu ce consecințe pentru noi? Vă dați seama că a dat funcții, posturi de europarlamentar, probabil posturi în guvern, contracte preferențiale. Toate astea, domnul Dragnea le-a dat acum pentru a rămâne în funcție. După părerea mea, este ultima dată când domnul Dragnea mai poate să facă shopping-ul ăsta politic”, a apreciat jurnalistul.

Potrivit acestuia, și puciștii au greșit pentru că i-au cerut demisia „în clar” președintelui PSD. Ar fi trebuit să hotărască, mai întâi, dacă pun în discuție, pe ordinea de zi, această chestiune, nu să îi silească pe cei din Cex să se pronunțe pro sau contra plecării lui Liviu Dragnea de la cârma partidului, a adăugat Cristian Tudor Popescu.

Liviu Dragnea a declarat la finalul CEx că nu avea de ce să nu supună la vot rămânerea sa în funcţie, pentru că „aia era miza”.

„Cred că avem un mandat destul de serios pentru o viaţă mai bună pentru români, dar şi pentru a duce la capăt nişte angajamente pe care ni le-am luat cu toţii privind un stat de drept corect în România şi respectarea drepturilor omului”, a mai spus liderul PSD după victoria de vineri seară.

Etichete:

,

,

,

,