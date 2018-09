Ziua „Z” pentru Liviu Dragnea. CEx analizează revendicările disidenților din PSD

Comitetul Executiv Naţional (CExN) al Partidului Social Democrat se reuneşte vineri în şedinţă la Palatul Parlamentului, tema centrală de discuţie fiind demersul public asumat de mai mulţi lideri ai formaţiunii printr-o scrisoare deschisă în cuprinsul căreia se cere demisia lui Liviu Dragnea din funcţiile de preşedinte al PSD şi de şef al Camerei Deputaţilor şi asigurarea interimatului la şefia partidului de către premierul Viorica Dăncilă, preşedinte executiv al social-democraţilor.

Foto: INQUAM_Octav Ganea

Scrisoarea deschisă prin care se cere "demisia imediată" a lui Liviu Dragnea din funcţiile de preşedinte al PSD şi al Camerei Deputaţilor a fost asumată, iniţial, de un comitet de iniţiativă format din vicepreşedintele PSD Paul Stănescu, viceprim-ministru şi ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, de Gabriela Firea, vicepreşedinte PSD şi primar general al Capitalei, şi de Adrian Ţuţuianu, vicepreşedinte PSD şi vicepreşedinte al Senatului.

În cuprinsul scrisorii, document conceput în 19 puncte, semnatarii susţin, printre altele, că situaţia juridică "vulnerabilă" a lui Liviu Dragnea "a devenit vulnerabilitatea majoră a partidului" şi că este de datoria lor "de oameni politici responsabili" să analizeze această situaţie şi să decidă care sunt măsurile necesare pentru oprirea acestei tendinţe, dar şi să consolideze structurile partidului pentru a rămâne principala forţă politică a ţării, capabilă să câştige alegerile europarlamentare şi prezidenţiale din 2019 şi pe cele locale şi parlamentare din 2020, reamintește Agerpres.

Totodată, semnatarii menţionează printre cauzele care au dus la actuala situaţie conflictele interne şi "războiul permanent în care se află PSD".



Iniţiatorii demersului afirmă, de asemenea, că "toate luările legitime de poziţie pe tema 'Statului Paralel', a abuzurilor comise în justiţie, în baza protocoalelor ilegale dintre SRI şi diverse instituţii, au fost contracarate cu ideea că PSD acţionează din interes propriu, în beneficiul unor lideri sau acoliţi ai acestora".

Primarul Gabriela Firea susţine că aceia care au semnat scrisoarea sunt suficient de mulţi cât să conteze în CExN al PSD.



"Suntem suficient de mulţi preşedinţi de organizaţii judeţene, membri ai Comitetului Executiv care aderăm la principiile şi valorile exprimate în acest document, dar decizia a fost aceea ca pentru această etapă să fim cele trei persoane care să asumăm public conţinutul acestei declaraţii comune privind starea PSD. Noi nu vrem destabilizarea PSD, aşa cum s-a vorbit în această perioadă. Vreau să atragem atenţia că PSD nu poate fi condus discreţionar de o singură persoană, aşa cum se întâmplă cel puţin în ultimul an de zile, iar ceea ce am exprimat eu în cadrul Comitetului Executiv de la Neptun nu a fost o situaţie singulară. (...) Noi nu dorim să rupem partidul, noi spunem că nu este normal ca o formaţiune politică ce a primit votul românilor pentru a conduce ţara într-un fel bun să fie blocată şi strivită ca percepţie publică pentru faptul că se iau nişte măsuri care nu sunt rodul şi rezultatul consultărilor", a declarat miercuri Gabriela Firea.

Senatorul Adrian Ţuţuianu a afirmat, la rândul său, că scrisoarea reprezintă un semnal de alarmă şi un apel public către toţi colegii de partid care vor migra către alte formaţiuni dacă o serie de probleme nu se vor rezolva.



"Este o scrisoare în care am încercat printr-o modalitate succintă să facem o analiză a situaţiei actuale a PSD şi am propus un număr de măsuri pe care trebuie să le luăm în perioada următoare. Cred că foarte important este să avem în vedere interesele României şi, foarte important pentru noi, ca membri ai PSD, este să avem în vedere interesele partidului şi să-i dăm nu doar o situaţie de prezent, ci mai ales să ne gândim la viitor. Am meditat mult, textul pe care l-am prezentat este un text convenit cu toţi semnatarii acestei scrisori, el a comportat mai multe discuţii. (...) Noi suntem membri ai PSD, vom continua să ne exprimăm în forurile statutare ale PSD (...). Este o scrisoare care trage un semnal de alarmă, am făcut un apel public la toţi parlamentarii PSD, la toţi liderii de filiale, la preşedinţii de consilii judeţene, la primarii partidului, consilieri locali, consilieri judeţeni să ni se alăture în acest demers", a declarat Ţuţuianu.

Al treilea membru al Comitetului de iniţiativă care a lansat scrisoarea, vicepremierul Paul Stănescu, este de părere că PSD se află într-un moment de cotitură.



"Mi-am asumat această declaraţie, alături de doamna Firea şi domnul Ţuţuianu, conştient fiind că Partidul Social Democrat se află într-un moment de cotitură. A sosit timpul să spunem lucrurilor pe nume, într-un cadru cât mai larg, pentru că numai aşa putem lua deciziile corecte. Am identificat, alături de colegii mei, cauzele care au condus la situaţia noastră actuală, una deloc favorabilă, în ciuda măsurilor bune din punct de vedere economic şi social pe care le-a luat Guvernul. Am propus, de asemenea, un plan de măsuri, unele imediate, altele pe termen mediu, care să ne asigure păstrarea guvernării, a poziţiei de cea mai puternică forţă politică a României şi premisele câştigării alegerilor care vor avea loc anul viitor", a precizat Stănescu într-o declaraţie transmisă AGERPRES.

Joi seară, prezent la Brăila, Paul Stănescu a afirmat că speră ca, după reuniunea CExN, toţi parlamentarii social-democraţi care au plecat din partid să revină în PSD şi să se întărească astfel majoritatea parlamentară.

"Grupul de iniţiativă şi-a asumat şi îşi asumă în continuare tot ceea ce e scris în scrisoare fără discuţie. Obiectivul nostru principal este guvernarea. Asta înseamnă să menţinem coaliţia cu ALDE, asta înseamnă să ne aducem înapoi toţi parlamentarii care au plecat. Sper ca, după CEx-ul de mâine, toţi parlamentarii social-democraţi care au plecat să revină în PSD. Pentru că, în ultima perioadă, s-a întâmplat ca anumiţi parlamentari să plece, riscul este mare, dacă rămânem în aceeaşi situaţie, cea de astăzi, să plece la alte partide, să rămână independenţi", a declarat Stănescu.

Întrebat dacă a avut o discuţie cu premierul Viorica Dăncilă legată de preluarea preşedinţiei PSD în cazul în care Liviu Dragnea nu ar mai fi liderul partidului, Stănescu a spus că, personal, a avut o discuţie cu aceasta şi că a rămas să se decidă dacă va accepta sau nu conducerea PSD.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a avut o luare de poziţie după apariţia scrisorii, miercuri, în cadrul căreia a ironizat demersul şi a anunţat convocarea CExN pentru vineri, 21 septembrie.

"Voi da curs solicitării să citesc acea epistolă. N-am citit-o pe toată, dar din cât am apucat să citesc am înţeles de fapt care este cea mai mare supărare din acea scrisoare: să nu ne mai certăm cu Iohannis, de fapt, să ne aliniem cu Iohannis, cu SRI, cu SPP, cu DNA şi cu partidele de opoziţie. Eu, ca preşedinte, nu pot să duc şi nu voi duce acest partid să devină o unealtă a acestor instituţii, care nu trebuie să se implice în politică. În rest, la CExN o să vorbesc suficient de bine, de mult şi de apăsat", a afirmat Dragnea.

Reacțiile din teritoriu

Reacţiile din partea liderilor de la centru şi din teritoriu ai PSD nu au întârziat să apară. Unii preşedinţi de organizaţii s-au poziţionat alături de semnatarii scrisorii, în timp ce alţii se declară împotriva acestui demers. Scrisoarea a primit şi susţinerea foştilor premieri social-democraţi Victor Ponta şi Sorin Grindeanu.



Poziţionat de partea contestatarilor lui Dragnea, secretarul general al PSD, Marian Neacşu, consideră că scrisoarea deschisă conţine o serie de principii sănătoase privind acţiunea politică a partidului, care din păcate au fost abandonate în ultima perioadă.



"Sunt întru totul favorabil ideii de revenire la modul colegial şi democratic de luare a deciziilor în partid şi, mai ales, celei de asigurare a continuităţii şi mai ales a coerenţei guvernării. În calitate de secretar general, propun ca în perioada imediat următoare acest document să fie analizat de toate organizaţiile partidului şi dezbătut în cadrul Comitetelor Executive Judeţene, astfel încât preşedinţii de organizaţii să participe la Comitetul Executiv Naţional cu un mandat clar din partea membrilor de partid. În felul acesta vom păstra şi unitatea partidului şi guvernarea şi vom putea să privim cu încredere către alegerile de anul viitor", a subliniat Marian Neacşu într-o declaraţie transmisă AGERPRES.



Preşedintele PSD Giurgiu, Niculae Bădălău, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, că se raliază poziţiei exprimate în scrisoarea privind demisia lui Liviu Dragnea şi consideră că aceasta este "un demers democratic, menit să salveze partidul într-un moment dificil".



"Mă raliez declaraţiei comune a colegilor mei, un demers întru totul democratic, menit să salveze partidul într-un moment dificil. Suntem cu toţii datori să facem o analiză onestă şi deschisă a situaţiei în care a ajuns PSD şi să punem degetul pe rană, pentru că în politică nu e loc nici de sentimente, nici de resentimente. Totodată, consider că, dacă scrisoarea, pe care am transmis-o către liderii partidului în cadrul şedinţei Comitetului Executiv din ianuarie, ar fi fost discutată, nu ne-am mai fi aflat astăzi în acest impas. Suntem vulnerabili, ca partid şi ca guvern, pentru că avem un lider vulnerabil, care, atât prin situaţia sa juridică, cât şi prin modul său de acţiune din ultima perioadă, a atras asupra PSD oprobriul unei însemnate părţi a societăţii româneşti", a susţinut Niculae Bădălău.



Liderul PSD Buzău, Marcel Ciolacu, chestor al Camerei Deputaţilor, a anunţat că susţine scrisoarea şi a spus că Dragnea "a ajuns un om orbit de putere, orgolii şi spaime imaginare".



"Susţin scrisoarea semnată de colegii mei, pentru că am convingerea că PSD poate să facă în continuare lucruri bune pentru România. Pentru a realiza asta, trebuie să înţelegem că solidaritatea de partid nu înseamnă să fim pasivi unor decizii greşite care continuă de prea mult timp. Aceste decizii greşite se suprapun cu dorinţa de şi mai multă putere a lui Liviu Dragnea. Un preşedinte PSD care a făcut lucruri bune, dar care, astăzi, din păcate, nu mai este omul pe care l-am cunoscut în urmă cu ceva ani. Din păcate, Liviu Dragnea a ajuns un om orbit de putere, orgolii şi spaime imaginare. Nu putem accepta ca libertatea de exprimare în PSD să fie suprimată, colegi de-ai noştri să fie daţi afară iar deciziile să se ia în mod arbitrar de un singur om. Nu putem tolera să vedem cum fractura din societate se adânceşte pe zi ce trece şi că ura care ne desparte a ajuns mai puternică decât lucrurile care trebuie să ne unească şi să ne ducă înainte ca naţiune. Nu putem asista la izolarea României pe plan extern şi la asocierea ei cu state sancţionate şi puse la colţ pentru nerespectarea valorilor şi principiilor europene", a scris Ciolacu pe Facebook.



Fostul premier Mihai Tudose, deputat social-democrat, ales joi seară în funcţia de preşedinte al Organizaţiei judeţene a PSD Brăila, a declarat că a primit mandat din partea colegilor pentru a solicita în şedinţa CExN programată vineri demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea PSD.



La rândul său, preşedintele PSD Caraş-Severin, deputatul Ion Mocioalcă, are mandatul filialei pe care o conduce de a cere, "fără echivoc", plecarea lui Liviu Dragnea din fruntea PSD, dar şi din cea a Camerei Deputaţilor, după votul dat joi, la Reşiţa, în şedinţa Comitetului Executiv Judeţean.



Un alt susţinător al demersului, deputatul Gheorghe Şimon, consideră că scrisoarea privind demisia lui Liviu Dragnea este menită să clarifice situaţia din partid şi modul în care PSD trebuie să acţioneze pe viitor. "Consider că acest demers este unul democratic, normal şi benefic pentru PSD, dar mai ales pentru România", a afirmat, într-o postare pe Facebook, Şimon.



Preşedintele organizaţiei PSD Maramureş, Gabriel Zetea, a declarat că unele argumente din scrisoare sunt incontestabile, dar că semnatarii scrisorii ar fi trebuit să expună documentul spre discuţii în interiorul partidului înainte de a-l face public.



Pe de altă parte, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, s-a arătat "mâhnită" de această scrisoare, pe care o consideră "o lovitură incorectă, aplicată într-un moment prost ales".



"Este un demers care nu face decât să destabilizeze partidul (...). Fac un apel la unitate, către toţi liderii şi membrii partidului, să-şi manifeste solidaritatea cu partidul şi conducerea lui în aceste momente în care se încearcă divizarea noastră", a declarat Rovana Plumb.



Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, vicepreşedinte al PSD, a precizat că nu va vota împotriva lui Paul Stănescu şi a precizat că demisia este o decizie pe care trebuie să o ia Liviu Dragnea.



Biroul Permanent Judeţean (BPJ) al PSD Neamţ a decis, în şedinţa de joi, susţinerea actualei conduceri a PSD, a preşedintelui Liviu Dragnea şi a Guvernului PSD - ALDE.



Într-o postare pe pagina de socializare a preşedintelui filialei, Ionel Arsene, şi a filialei PSD Neamţ, se arată că decizia a fost luată în unanimitate iar acesta este "mandatul ferm" pe care organizaţia îl acordă preşedintelui Arsene, pentru şedinţa Comitetului Executiv Naţional de vineri.



BPJ al PSD Bihor a decis joi, prin votul unanim al membrilor, susţinerea din partea organizaţiei pentru conducerea aleasă statutar a partidului şi pentru preşedintele Liviu Dragnea.



"Cu unanimitate, membrii Biroului Permanent Judeţean al PSD au decis susţinerea în continuare a lui Liviu Dragnea şi a conducerii, rămânerii la guvernare", a declarat, pentru AGERPRES, liderul PSD Bihor, Ioan Mang.



BPJ al PSD Constanţa, întrunit joi într-o şedinţă, a decis cu unanimitate de voturi să îl susţină în continuare pe Liviu Dragnea la şefia partidului, a declarat secretarul executiv al filialei, Lucian Lungoci.



"Organizaţia judeţeană PSD Constanţa îl susţine în continuare pe domnul Liviu Dragnea în funcţia de preşedinte ales al partidului şi face apel la unitate în jurul acestuia", a afirmat Lungoci.



Organizaţia PSD Teleorman îl susţine necondiţionat pe preşedintele partidului, Liviu Dragnea, a declarat joi, pentru AGERPRES, preşedintele PSD Teleorman, Adrian Gâdea. El a afirmat că a fost surprins de scrisoarea prin care mai mulţi social-democraţi solicită demisia lui Dragnea şi consideră că respectivele chestiuni trebuiau să fie discutate mai întâi în interiorul formaţiunii, în forurile statutare.



BPJ al PSD Cluj a decis joi să-l susţină pe Liviu Dragnea, considerând că acesta nu trebuie să demisioneze. Deciziile au fost luate cu unanimitate de voturi, potrivit unui comunicat al PSD Cluj.



Organizaţia judeţeană Sălaj a PSD l-a mandat joi pe preşedintele Tiberiu Marc să nu susţină la şedinţa Comitetului Executiv Naţional de vineri scrisoarea semnată de Paul Stănescu, Gabriela Firea şi Adrian Ţuţuianu şi a făcut apel la "unitate, stabilitate şi decenţă".



De asemenea, Organizaţia judeţeană Sibiu a PSD l-a mandatat joi pe preşedintele acesteia, ministrul Turismului, Bogdan Trif, să transmită vineri Comitetului Executiv Naţional un mesaj de unitate şi de susţinere a programului de guvernare.



Comitetul Executiv al PSD Argeş a adoptat joi o rezoluţie în care, printre altele, solicită conducerii partidului deschidere spre dialog şi o remaniere pentru impulsionarea activităţii guvernamentale.



Potrivit unui comunicat semnat de preşedintele PSD Argeş, senatorul Şerban Valeca, Comitetul Executiv a decis, cu majoritate de voturi, să susţină "menţinerea unităţii partidului şi îndeplinirea programului de guvernare în baza căruia PSD a câştigat alegerile şi votul majoritar al argeşenilor".



Organizaţia Pensionarilor Social Democraţi a anunţat joi că "îşi exprimă aprecierea faţă de conducerea partidului şi de măsurile luate prin programul de guvernare", precum şi susţinerea faţă de deciziile luate de Liviu Dragnea "pentru întărirea şi unitatea partidului".

Liderul senatorilor PSD, Şerban Nicolae, a afirmat că orice temă poate fi discutată în cadrul Comitetului Executiv Naţional, fără a fi din start corectă sau greşită.



"Nu vreau să trag o concluzie, pentru că atunci ar însemna că reuniunea CExN este inutilă. (...) Din punctul meu de vedere, sunt câteva lucruri pe care nu le-am înţeles în această scrisoare, şi anume, faptul că ar trebui să ne îngrijoreze adversitatea lui Iohannis, şi a grupării #Rezist şi a altor formule de manifestare ale unui sistem ticălos, profund anticonstituţional şi profund abuziv. Acest aspect nu cred că poate să intre în discuţie. (...) Sunt adeptul în continuare al unei remanieri consistente la nivelul Guvernului, încă de la precedentul CExN al PSD de la Neptun, când am atras atenţia asupra faptului că sunt întârzieri mari, că în general există blocaj între ministere şi mai ales că în bună măsură proiectele pe care noi ni le-am asumat public şi în legătură cu care există mari aşteptări din partea opiniei publice sunt întârziate sau blocate în mod sistematic. De aceea, păstrând atitudinea mea cât se poate de deschisă faţă de dreptul la opinie al oricărui coleg, aş vrea să le ascult argumentele", a declarat pentru AGERPRES Şerban Nicolae.



Deputatul PSD Florin Iordache a făcut un apel la stoparea conflictelor din partid.



"Haideţi să oprim aceste conflicte interne, pentru că eu cred că PSD, în toate domeniile de activitate, a făcut nişte lucruri foarte bune şi numai cei care sunt răuvoitori sau nu vor să vadă toate lucrurile bune pe care PSD le-a făcut decontează lucrurile negative şi eventualele conflicte interne. Eu cred că trebuie să ne oprim cu aceste discuţii, dezbateri, nemulţumiri în plan extern, aşa cum apar acum în media, le discutăm la partid, punem cruce, mergem mai departe, că avem multe lucruri de făcut, de la referendum până la continuarea guvernării, Preşedinţia (Consiliului UE - n.r.) de la 1 ianuarie", a declarat Iordache miercuri la Parlament.



Preşedintele interimar al PSD Braşov, Marius Dunca, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, că principiile enunţate în scrisoarea prin care se cere demisia lui Liviu Dragnea sunt "normale, democratice", însă în document se aduc "o serie de acuze bazate pe presupuneri, continuând cu potenţiale soluţii care sunt în planul de guvernare al PSD".



"România şi românii nu mai au nevoie de lupte pentru putere acum. Au nevoie de oameni serioşi şi responsabili, care nu se grăbesc să dea vina pe alţii când planurile eşuează. Avem alte priorităţi decât să ne mazilim între noi. Dacă am făcut o scrisoare publică, ce am rezolvat?'', a spus Dunca.



Vicepreşedintele PSD Mihai Fifor, care a anunţat că vineri nu va putea participa la şedinţa CExN al partidului deoarece va fi în vizită oficială la Washington, a afirmat că are "obligaţia" de a fi alături de premierul Viorica Dăncilă şi de a susţine guvernarea PSD-ALDE, precum şi "nevoia de stabilitate şi coerenţă" în tot ceea ce partidul întreprinde. Joi, într-o postare pe Facebook, Fifor şi-a exprimat convingerea că în cadrul CExN pot fi găsite soluţii pentru orice nemulţumire, prin dialog constructiv.

