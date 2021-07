Vicepremierul Dan Barna spune că e nevoie de un sistem de management al crizei, pentru situații ca cele petrecute în ultimele zile, când trenurile au stat ore întregi pe câmp din cauza defecțiunilor de pe calea ferată provocate de furtună și de un accident. El i-a luat apărarea șefului CFR Călători, Ovidiu Vizante, a cărui demisie a fost cerută în urma declarațiilor făcute la un post de televiziune pe acest subiect. Mai mult, Barna a fost iritat de întrebările repetate ale jurnaliștilor.

Directorul CFR, Ovidiu Vizante, a declarat, joi dimineața, că directorii CFR au încercat să găsească miercuri noaptea o soluție pentru trenul blocat în câmp și a reacționat iritat când a fost întrebat de ce nu s-a găsit o soluție pentru cei 30 de copii care au stat opt ore în tren. În urma acestei declarații, premierul Florin Cîțu a spus că, dacă ar fi lucrat la Guvern, Vizante ar fi plecat acasă.

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, i-a luat însă apărarea, spunând că Vizante nu a dormit toată noaptea și a lucrat pentru a găsi soluții în vederea remedierii situației.

„Din punctul nostru de vedere, subiectul e încheiat. A fost o formulare nefericită, într-adevăr. Directorul respectiv a fost în toată perioada, de la blocarea datorită unei furtuni foarte puternice, deci nu a fost un eveniment frecvent, a fost acolo, a încercat și a reușit să asigure deblocarea cât mai rapid. A fost la punctul de coordonare a traficului feroviar de la Ministerul Transporturilor”, a spus Barna.

El a spus că nu are date suplimentare privind detaliile tehnice ale operațiunii față de cele oferite de ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă. Barna a fost însă iritat de întrebările repetate ale jurnaliștilor pe acest subiect.

„Să nu mai dăm inforrmații greșite, că nu ajută pe nimeni o isterie falsă. Ce s-a întâmplat a fost că în urma furtunii pe care am trăit-o cu toții s-a blocat traficul feroviar în întreaga zonă a Bucureștiului. Deblocarea a presupus eforturi pentru îndepărtarea copacilor de pe calea ferată, pentru repararea macazelor, toate aceestea au durat”, a spus el.

„Trebuie să evaluăm oamenii în funcție de ceea ce fac și nu de o declarație. Nu este nici prima nici ultima dată când datorită accidentelor sau fenomenelor meteo extraordinare se întâmplă un astfel de eveniment. Ceea ce e foarte important e că trebuie să avem un sistem de reacție la criză, să fie prevăzute persoanele care trebuie să intervină. Până acum se pare că nu a existat. De 3 luni, acest om a început să facă schimbări semnificative la CFR Călători”, a spus Barna, referitor la Ovidiu Vizante.

„Puteți să vă certați cu mine cât doriți, în realitate e frumos să se spună: să se trimită un autocar. Dacă ești pe câmp, unde nu e drum, la 2 noaptea, nu poți să trimiți 30 de autocare transbordate cu elicoptere ca să ia 1.000 de oameni, asta e realitatea”, a spus Barna.

„Nu este prima dată când se întâmplă. Toți cei care am călăorit cu trenul, și eu și sunt convins că și dvs. am stat în tren când s-a blocat, între o oră, două, trei, cinci, în funcție de situație. Când am fost student cred că am stat undeva la 7-8 ore undeva, pe Valea Oltului. Accidentele sunt inevitabile, din păcate, dar trebuie să ne asigurăm că avem un mmecanism de reacție. Îmi pare rău de situația prin care au trecut călătorii. Trenul a ajuns în cele din urmă la destinație, nu e nimic de lăudat sau de apreciat în ceea ce s-a întâmplat, dar situația se poate repeta, asta e realitatea”, a adăugat el.

