Gheorghe Flutur, testat pentru coronavirus după ce a fost listat ca medic. Epidemiolog de la DSP Suceava: O eroare regretabilă

Gheorghe Flutur, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, a aflat zilele acestea că a fost infectat cu coronavirus, după ce a fost testat ca „medic”, arată un document prezentat joi seară de Antena 3. Un medic epidemiolog de la DSP a recunoscut că documentul este real, dar că este vorba despre o greșeală din cauza suprasolicitării din ultimele zile. Despre acest lucru a vorbit vineri dimineață și premierul Ludovic Orban.

Gheorghe Flutur ar fi fost trecut drept „medic” pe o listă pentru testarea la coronavirus, iar soția lui Vasile Rîmbu, managerul suspendat al Spitalului Județean Suceava, drept „asistentă”, într-o listă cu peste 500 de nume.

Foto: captură Antena 3

Medicul Cătălina Zorescu, de la DSP Suceava, a transmis potrivit ziardesuceava.ro că „din echipa de recoltare am făcut parte eu și încă o colegă medic epidemiolog. Personal am recoltat exudatul faringian și pe cel nasofaringian, iar colega mea a completat Formularul tipizat de însoțire a probei. Dintr-o eroare regretabilă, colega mea a bifat rubrica <<personal medico - sanitar>> și de asemenea a completat greșit data recoltării. Anterior recoltării testului dlui Flutur Gheorghe au fost prelevate probe de la un medic. Colega mea nu-l cunoștea personal pe dl. Flutur și dată fiind suprasolicitarea noastră din aceste zile, a fost posibilă această greșeală. Menționez că Formularul de însoțire completat de colega mea este semnat și asumat de mine. Regretăm și ne asumăm greșeala făcută care nu a fost cu intenție!”

Miercuri seară, la Digi24, Gheorghe Flutur a declarat că nu știe de la cine ar fi putut să ia boala, pentru că a avut multe întâlniri în ultima perioadă. „Eu, care am muncit, n-am luat la restaurant acest virus, l-am luat muncind în această perioadă. Am conștiința împăcată, că am muncit”, a adăugat el.

Reacția premierului Orban

Liderul PNL Ludovic Orban a spus despre această situație că Gheorghe Flutur „a fost testat pentru că era contact într-o anchetă epidemiologică și e normal să fie testat așa cum sunt testate persoanele care au fost într-o anchetă epidemiologică”.

„Domnul Flutur este diagnosticat, a fost contact, nu al unei persoane, al unor persoane care au fost diagnosticate pozitiv. Este o decizie cât se poate de corectă, dovadă faptul că este pozitiv. Domnul Flutur este tratat în spital ca orice pacient, are parte de același regim pe care îl are orice pacient din Spitalul Suceava. Orice speculație legată de acest subiect este cinică, care ignoră o situație de fapt în care președintele Consiliului Județean mi s-a părut că a avut o conduită cât se poate de corectă. Este unul dintre cei mai buni președinți de consilii județene, care a manifestat o grijă constantă față de starea de sănătate, față de investițiile pentru spitale. Până la cazurile care au apărut în spitalul din Suceava a susținut un program de investiții extrem de important”, a spus Orban.

Redactor: G.C.