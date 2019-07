Gigel Știrbu îl atacă pe Stelian Ion: Fostul avocat al lui Mazăre emite judecăți de valoare la adresa președintelui Iohannis

Deputatul PNL Gigel Știrbu l-a atacat pe Stelian Ion, deputat USR, după ce acesta din urmă l-a criticat pe președintele Klaus Iohannis pentru faptul că a acceptat numirea senatorului PSD Nicolae Moga în funcția de ministru de interne.

„Am văzut astăzi cu surprindere, trebuie să recunosc, că fostul avocat al lui Radu Mazăre emite judecăți de valoare la adresa Președintelui României vizavi de atribuțiile constituționale pe care domnia sa le are. Se pare că nu mai există limite ale bunului simț atunci când devii persoană publică, dar mai bine domnul Stelian Ion ar monitoriza contractele cu statul ale colegilor domniei sale, care se pare că sunt destul de consistente din punct de vedere valoric! Zic si eu!”, spune Gigel Știrbu, deputat PNL, într-un comunicat de presă.

Anterior, deputatul USR l-a criticat pe președintele Klaus Iohannis pentru că a acceptat propunerile făcute de Viorica Dăncilă pentru ministerele de interne și de externe.

„Numirea lui Nicolae Moga la Interne și a Ramonei Mănescu la Externe sunt dezonorante pentru Klaus Iohannis și nu poți să nu te întrebi, din nou, cu cine joacă de fapt domnul președinte”, a spus Stelian Ion.

Potrivit constanta.ro, Stelian Ion a fost avocatul lui Radu Mazăre într-un proces în care Sulfina Barbu deschisese o acțiune împotriva fostului primarul al Constanței, după ce acesta o numise „proastă”, în cadrul unei conferințe de presă. Procesul a fost câștigat în final de fostul primar.

„La acuzația de ipocrizie, falsitate, fățărnicie față de faptul că, deși l-am reprezentat pe Radu Mazăre în 2006 în 3 dosare, am ajuns să îl critic în mod public, vă răspund simplu: nu e nicio ipocrizie. Dar pot înțelege, într-o oarecare măsură, reticența dvs. având în vedere că nu cunoașteți detaliile cu privire a aceste 3 dosare și că într-devăr, mulți dintre cei care în epoca Mazăre au fost apropiați ai săi, instrumente cu care a căpușat acest oraș, îmbogățindu-se la rândul lor, au pozat după abdicarea lui Mazăre în personaje neutre sau chiar în oponenți, fie că erau jurnaliști care îi cântaseră osanale, directori sau funcționari din primărie, politicieni de prin partidele ”de opoziție” de atunci. Eu nu am fost nici apropiat al lui Mazăre, nici părtaș la acțiunile sale prin care patrimoniul Constanței a ajuns în mâinile camarilei sale, nici complice îmbogățit de Mazăre. Dacă printr-un concurs de împrejurări l-am reprezentat pe Mazăre în 3 dosare, asta nu înseamnă că l-am admirat pe Mazăre, că am fost de acord cu toate mizeriile pe care le-a făcut în calitate de primar (despre unele aflând abia după 2010) sau că s-a creat vreo relație de subordonare sau de servilism care să mă facă să tac. Ca avocat, asta faci: aperi clienții care te angajează, nu neapărat toți simpatici, nu neapărat toți ușă de biserică. E ciudat că trebuie să dau explicații pentru aceste lucruri, deoarece mi se pare firesc ca oamenii să facă diferența între avocat și client, mai ales atunci când legătura este una sporadică, de circumstanță…”, a declarat Stelian Ion pentru Constanta.ro.