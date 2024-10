Kelemen Hunor a declarat, marți la Digi24, că este exclus să existe un guvern de uniune națională, după alegerile legislative, în principal pentru că ar însemna că toată lumea este la guvernare și nimeni în opoziție. Referitor la scenariile formării Executivului, liderul Uniunii a precizat că nu exclude varianta unei coaliții PSD-USR-UDMR sau PNL-USR-UDMR.

„Guvern de uniunea națională în niciun caz. Cine să fie în guvern de uniune națională? Asta nu funcționează. Totuși nu suntem în prăpastie. Și guvern de uniune națională înseamnă că toți sunt la guvernare. Cine e în opoziție? În felul acesta nici nu pot să mă gândesc că poate funcționa România. Cum ar arăta?”, a declarat Kelemen Hunor, întrebat dacă vede o coaliție PSD-PNL care să continue și poate să includă și UDMR, minoritățile naționale sau varianta guvern de uniune națională, marți la Digi24.

Chestionat despre posibilitatea unei coaliții lărgite, liderul UDMR a răspuns: „Nu știu cum va arăta coaliția, fiindcă până la urmă va depinde de votul românilor și ce vor vota ei pe 1 decembrie, ce vor vota pe 24 noiembrie, după aceea pe 8 decembrie”.

„Vă dați seama că dacă facem doar o speculație sau un scenariu pe poza de azi, peisajul politic, atunci sunt câteva variante. PSD, PNL, dacă au majoritate împreună și dacă nu, atunci bineînțeles mai caută pe cineva. Ori UDMR, dacă avem o forță bună și destulă în Parlament, ori USR. Cu asta basta. Dacă nu, atunci se poate PSD-USR-UDMR, se poate PNL-USR-UDMR. Deci acestea sunt variante. Nu sunt alte variate pe poza de astăzi, dar ce se va întâmpla pe 1 decembrie și pe 8 decembrie, nu știm. Vă dați seama că în momentul în care 2024 este foarte complicat din acest punct de vedere. Nu se compară nici cu 2020, nici cu 2016, fiindcă avem alegeri prezidențiale și știm foarte bine că la unele formațiuni politice, mai ales cei care nu vor intra în turul doi în decembrie, nu o să ai interlocutor. Deci aici iarăși avem o problemă care trebuie gândită din timp. Președintele nu poate gândi altceva decât e în Parlament, indiferent cine e președinte”, a completat Kelemen Hunor.

El a reamintit că Traian Băsescu și Klaus Iohannis nu au respectat un principiu care spune că partidul care câștigă alegerile formează Guvernul.

„Constituția te obligă să dai acelui partid responsabilitatea formării guvernului care 50% plus 1 de mandate. Da, dar există și un principiu și eu de obicei plec de la acest principiu, eu zic că asta este obligația scrisă în Constituție pentru președinte, dar bunul simți și principiul democratic spune să dai prima șansă acelui partid care câștigă cele mai multe mandate. Reușește, nu reușește? Asta e o altă discuție. Nici Traian Băsescu, nici Klaus Iohannis nu au respectat permanent acest principiu. Da, PNL a fost ținut cinci ani la guvernare, fără să câștige alegerile, fiindcă așa a vrut Iohannis. Nu e o problemă, până la urmă. Deci asta a fost situația”, a explicat președintele Uniunii.

Kelemen Hunor: E o legendă urbană că noi am guvernat cu stânga

Acesta a adăugat că este o legendă faptul că tradițional UDMR a susținut guvernele PSD, în condițiile în care a fost de mai multe ori în guvernări de dreapta, decât de stânga.

„Nu. Aici haideți să clarificăm. Noi am făcut parte din multe guverne de dreapta și din puține guverne de stânga. Când nu am fost în guvern, atunci am susținut punctual sau nu anumite guverne. Dar mai mult am guvernat noi cu dreapta, dacă mai înseamna ceva în România să fii de dreapta sau să fii de stânga. Vă spun 1996 - 2000, Convenția Democratică. Acolo era și PDSR. După aceea cu Tăriceanu și cu Băsescu, patru ani de zile, 2004-2008. Am fost 2009 și sfârșitul anului 2012 cu Boc și cu Ungureanu, nu cu PSD. Am fost opt luni cu Ponta, este adevărat. Și am fost un an și jumătate cu PSD-PNL și aproape un an cu USR-PNL. Deci cam acesta este tabloul când și cu cine am guvernat. Legenda asta urbană că noi am guvernat cu stânga e o legendă. Eu sunt de centru-dreapta. Nu este o noutate. UDMR este în PPE, care, teoretic, este de centru-dreapta, dacă vorbim de politica europeană”. a explicat liderul UDMR.

Întrebat dacă vede varianta unui guvern PSD-USR-UDMR, Kelemen Hunor a spus: „Da, e posibil. Matematic este posibil. Matematica e simplă și dincolo de matematică. Nu există - după alegeri se resetează totul. Când trebuie să cauți majorități și trebuie să cauți soluții, de ce nu? Deci USR este mai mult de stânga decât PNL”.

Editor : Ana Petrescu