Kelemen Hunor a afirmat, marți la Digi24, că dacă ar fi fost în locul lui Klaus Iohannis, atunci l-ar fi lăsat pe noul președinte ales al Senatului să preia atribuțiile prezidențiale și nu ar fi rămas în mandat până după alegerile prezidențiale. Liderul UDMR a adăugat că nu are nicio vendetă împotriva actualului șef al statului și nici nu vrea să îl critice, pentru că se încheie mandatul acestuia.

„Eu nu am discutat absolut cu nimeni despre acest lucru. Am văzut interpretarea Curții Constituționale. O singură frază pot să spun. Eu dacă aș fi, dar nu sunt, în locul domnului președinte Iohannis, în momentul în care pe 21-22 decembrie Senatul are un președinte ales, aș lăsa locul președintelui Senatului să preia interimar atribuțiile prezidențiale. Dar nu am discutat cu nimeni. Eu nu fac nicio propunere. Asta este părerrea mea personală. Nu pot să fac eu propunere, că nu sunt eu în situația în care să fac vreo propunere președintelui Iohannis. Eu nu pot să cer, nu pot să propun. Nu am nicio vendetă cu președintele Iohannis, că se termină mandatul președintelui Iohannis. Deci nici nu vreau să îl critic. Gata, s-a terminat din punctul meu de vedere acest episod, dar eu asta aș face în locul lui”, a explicat Kelemen Hunor, marți la Digi24, întrebat cât se poate prelungi mandatul președintelui Iohannis, în contextul în care primul tur al prezidențialelor ar putea avea loc pe 16 martie.

Chestionat dacă liderul interimar al PNL Ilie Bolojan ar putea fi președintele Senatului, Kelemen Hunor a răspuns: „Nu știu cine va fi acolo. Stați că n-au început discuțiile”.

„Aici poate să fie PSD la președinție la Senat sau poate să fie PNL”, a completat el.

