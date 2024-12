Kelemen Hunor a declarat, marți la Digi24, că premierul viitorului Guvern pro-european ar trebui să fie nominalizat de la PSD, deoarece social-democrații au obținut cele mai multe mandate la alegerile parlamentare. Liderul UDMR a adăugat că nu trebuie să existe o rotație a premierilor, cum a fost în cazul Ciucă-Ciolacu, acest lucru fiind „o prostie”.

„Sunt măsuri pragmatice și imediate care pot fi aplicate, inclusiv în zona administrației centrale, de exemplu desființarea tuturor agențiilor, direcțiilor, instituțiilor regionale, că n-au ce căuta, n-au ce face. Câteva măsuri fiscale-bugetare și programe pe termen lung trebuie lansate pentru a susține IMM, agricultura, industria prelucrătoare și bineînțeles câteva măsuri în zona de sănătate și învățământ. După aceea, în funcție de cine câștigă alegeri prezidențiale, iarăși va fi un moment important, degeaba ne ascundem și spune că nu contează cine câștigă, e bine că avem Guvern, după aceea poți să facă pentrru 3 ani și jumătate un proiect. Ai nevoie de două-trei luni de zile să pregătești, într-adevăr, niște reforme sectoriale. Eu nu vreau să vorbesc despre reforme la modul general”, a afirrmat Kelemen Hunor, marți la Digi24.

Lideru UDMR consideră că a fost o prostie rotația premierului Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, iar viitorul prim-ministru ar trebui numit de la PSD.

„Nu trebuie nicio rotativă. E o prostie. Rotativa a fost încercată, deci nu. Partidul care are cele mai multe mandate trebuie să aibă prima șansă să dea un prim-ministru. Acesta este principiul democratic. Ok, nu mai are 40-50%, Constituția vorbește de majoritate, dar au cele mai multe mandate (PSD - n.r.). Au dispărut partidele mari din România. Sunt partide mijlocii, PSD cu 22% în Parlament. Din punctul meu de vedere, președintele Iohannis trebuie să dea mandat acelui partid, nu știu cu ce candidat va veni PSD, care are cele mai multe mandate. Așa e corect. Asta înseamnă să acceptăm votul oamenilor la parlamentare”, a mai precizat el.

