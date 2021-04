Noi tensiuni în Coaliție. Liberalii cer capul lui Vlad Voiculescu, USR PLUS amenință cu demiterea Guvernului

Liderii coaliției vor avea luni o primă întâlnire care are loc într-un context tensionat după ultimele declarații ale premierului Florin Cîțu la adresa ministrului Sănătății Vlad Voiculescu. Liberalii se reunesc într-o ședință a Biroului Executiv, la ora 10, înainte de ședința coaliției, în care este de așteptat să fie discutate cele mai recente tensiuni dintre partenerii de guvernare.

Surse din rândul liberalilor au declarat pentru Digi24.ro că mai mulți lideri ai partidului intenționează să îi ceară premierului Florin Cîțu schimbarea ministrului Sănătății. Aceștia reclamă „gafele” lui Vlad Voiculescu și cer „măsuri”. Public, doar vicepreședintele PNL, Ben Oni Ardelean, a cerut demiterea ministrului.

Citește și Ludovic Orban, întrebat despre Vlad Voiculescu: Orice ministru care nu își face datoria, mai devreme sau mai târziu va pleca

Contre între Cîțu și Voiculescu/USR PLUS

Premierul Florin Cîțu a declarat duminică, și mai apoi a reluat într-o postare pe Facebook, că a cerut tuturor miniștrilor din Guvern „transparenţă, coerenţă, profesionalism”. Premierul s-a ferit să îl acuze direct pe ministrul Sănătății în legătură cu situația de la Spitalul Foișor, însă a transmis că „este vorba de onoare aici, să vedem dacă mai există onoare în România”, dând de înțeles că așteaptă demisii de onoare.

Surse guvernamentale susțin însă că o referire la ministrul său este doar „o interpretare”. În schimb, Florin Cîțu s-a arătat nemulțumit că România nu a ajuns la o capacitate de 1.600 de paturi la ATI, sarcină pe care i-o trasase direct ministrului Voiculescu.

Cîțu a ținut, din nou, să transmită că remanierea o decide doar premierul. „Aceste decizii nu se discută, ele se vor anunța”, a precizat acesta. Declarația lui Florin Cîțu ar putea fi însă interpretată și ca un mesaj pentru partid, pentru a preîntâmpina solicitările de remaniere venite de la unii lideri ai PNL.

Citește și Vlad Voiculescu susține că nu este de vină pentru scandalul de la Foișor. Cîțu: Fiecare pacient are legatură cu Ministerul Sănătății

În același timp, tensiunile dintre Florin Cîțu și Vlad Voiculescu sunt mai vechi, în trecut existând mai multe schimburi de replici între cei doi. De această dată, în spatele lui Voiculescu s-a pus și partidul.

La finalul săptămânii trecute, după raportul Corpului de control al premierului la Ministerul Sănătății, raport în urmă căruia a fost sesizat Parchetul, USR PLUS a avut cel mai dur atac la premier.

Într-o decizie a conducerii USR PLUS, Birourile Naționale Reunite și-au reafirmat susținerea pentru Vlad Voiculescu și i-au cerut premierului „să desecretizeze minuta ședinței de guvern în care a fost adoptată hotărârea privind înființarea centrelor speciale de vaccinare” și au cerut un control în Guvern al Corpului de Control al Ministerului Sănătății privind campania de vaccinare, o temă mai veche pe care Cîțu și Voiculescu au mai avut contre.

Surse USR PLUS: Nu se pune problema schimbării lui Vlad Voiculescu

Surse USR PLUS au declarat pentru Digi24.ro că „nu se pune problema” înlocuirii lui Vlad Voiculescu de la Sănătate.

„Lucrurile sunt foarte simple, noi am anunțat clar că Vlad Voiculescu are susținerea noastră. Dacă Florin Cîțu nu ține cont și îl demite, atunci Guvernul pică. Guvernul a fost învestit în funcție și cu voturile noastre, noi am susținut Executivul în forma aceasta, nu poate decide Cîțu în privința unui membru USR-PLUS”, susțin sursele citate.

Ședința Coaliției se anunță una tensionată, deși, la nivel declarativ în Coaliție nu sunt probleme. O spune chiar vicepremierul Dan Barna.

„Asta cu cearta e atât de marketing... Deseori suntem cu Florin și Vlad și ne uităm la televizor și nu putem să nu râdem. Ideea că este o ceartă în guvern o resping și este falsă!”, a spus Dan Barna, la Aleph News.

Membrii Guvernului ar putea fi evaluați mai repede

Florin Cîțu ia în calcul să facă evaluarea miniștrilor mai devreme de 6 luni, așa cum a anunțat inițial, susțin surse guvernamentale. Evaluarea miniștrilor ar putea fi momentul care va duce la primele remanieri, existând mai multe nemulțumiri ale premierului în legătură cu miniștrii care nu și-au îndeplinit obiectivele asumate prin bugetul pentru anul 2021.

În același timp, Florin Cîțu trebuie să joace și politic, iar dacă intenționează să candideze pentru un mandat de președinte al PNL deciziile pe care le ia la nivelul Guvernului vor cântări în voturi la Congres. De celaltă parte, dacă premierul forțează unele demiteri peste decizia USR PLUS, coaliția ar putea avea zilele numărate.

Un cuvânt în situația tensionată dintre cele două partide este de așeptat să îl aibă și președintele Klaus Iohannis, care la nivel declarativ l-a criticat deja pe Vlad Voiculescu după declarația acestuia legată de faptul că fosta guvernare ar fi raporta date false despre pandemie.