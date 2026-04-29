Numirea membrilor în consiliile de administrație ale SRTv şi SRR, declarată neconstituţională de CCR

Radio România. Foto: Alexandru Dolea/ SRR

Curtea Constituţională a admis, miercuri, sesizările depuse de AUR privind numirile din Consiliile de Administraţie ale Societăţii Române de Televiziune (SRTv) şi Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR). Decizia a fost luată cu 6 voturi „pentru” şi 3 „împotrivă”, iar hotărârile Parlamentului privind cele două instituţii au fost anulate.

Printre membrii Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune se numără și purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu.

ACTUALIZARE 14.48 Curtea a arătat că au fost încălcate prevederile din Legea nr. 41/1994, care spun că locurile din Consiliul de administrație trebuie ocupate în funcție de „configurația politică și ponderea grupurilor parlamentare”, potrivit comunicatului de presă al instituției.

În practică, acest lucru înseamnă că fiecare grup parlamentar ar trebui să primească reprezentare proporțională cu numărul de mandate din Parlament.

Judecătorii au stabilit că hotărârea Parlamentului nu a respectat aceste reguli, ceea ce încalcă Constituția, mai exact articolul 1 alineatul (5), care obligă respectarea legilor, și articolul 1 alineatul (3), care consacră principiul statului de drept.

În consecință, CCR a decis că hotărârea își încetează efectele pentru cei 8 membri desemnați de grupurile parlamentare în Consiliul de administrație al SRTv, de la momentul publicării deciziei în Monitorul Oficial.

Curtea a explicat că a analizat componența Parlamentului la momentul votului (18 noiembrie 2025), când existau 463 de parlamentari împărțiți pe mai multe grupuri.

Cele mai mari grupuri erau: PSD – 129 de membri (27,8%), AUR – 90 de membri (19,4%), PNL – 73 de membri (15,7%), USR – 59 de membri (12,7%), UDMR – 32 de membri (6,9%). Restul locurilor reveneau grupurilor mai mici și parlamentarilor neafiliați.

Problema identificată de CCR este că, deși legea cere ca reprezentarea în Consiliul de administrație să reflecte aceste proporții politice, în practică distribuția celor 8 locuri nu a respectat acest criteriu.

Prin urmare, Curtea Constituțională a reținut că mai multe grupuri politice au primit reprezentare care nu corespunde ponderii lor reale din Parlament, ceea ce contravine legii și principiului reprezentării corecte.

Decizia este definitivă și obligatorie, iar motivarea completă va fi publicată în Monitorul Oficial.

Știrea inițială 

AUR susţine în sesizările trimise instanţei constituţionale că nu ar fi fost respectată ponderea parlamentară pe care o are.

„Sesizarea vizează încălcarea flagrantă a prevederilor Constituţiei României, în special ale art. 1 alin. (3) şi (5), precum şi nerespectarea dispoziţiilor imperative ale Legii 41/1994, care impun desemnarea membrilor Consiliilor de Administraţie ale SRTv şi SRR cu respectarea configuraţiei politice şi a ponderii grupurilor parlamentare din Parlament. În cadrul procedurii de desemnare au fost formulate propuneri pentru două funcţii de membri titulari şi două funcţii de membri supleanţi, proporţional cu ponderea parlamentară. Cu toate acestea, comisiile parlamentare de specialitate au ignorat o parte dintre aceste propuneri, iar plenul reunit al Parlamentului a validat componenţe ale Consiliilor de Administraţie care nu reflectă configuraţia politică reală a legislativului”, a arătat AUR.

Potrivit sursei citate, „deşi configuraţia Parlamentului impune o reprezentare echilibrată, AUR a primit un singur loc în Consiliile de Administraţie ale SRTv şi SRR, în timp ce PNL, USR şi UDMR, formaţiuni politice cu o pondere parlamentară inferioară, au beneficiat de o reprezentare egală sau superioară în aceste structuri de conducere”.

„Această situaţie contravine atât dispoziţiilor legale, cât şi jurisprudenţei constante a Curţii Constituţionale”, a atras atenţia partidul condus de George Simion.

În sesizare mai apare că „Parlamentul a ignorat precedente clare stabilite de Curtea Constituţională, în special Decizia referitoare la Hotărârea Parlamentului 28/2012, prin care CCR a sancţionat o situaţie similară de încălcare a principiului reprezentativităţii politice în Consiliile de Administraţie ale serviciilor publice de radio şi televiziune”.

„Prin adoptarea Hotărârii 45/2025, Parlamentul a încălcat obligaţia constituţională de a respecta legea şi deciziile Curţii Constituţionale, afectând principiul statului de drept şi legalitatea funcţionării unor instituţii publice fundamentale. AUR solicită Curţii Constituţionale admiterea sesizării şi constatarea neconstituţionalităţii Hotărârii Parlamentului României 45/2025, în vederea restabilirii legalităţii, a respectării configuraţiei politice a Parlamentului şi a funcţionării corecte a serviciilor publice de radio şi televiziune”, a adăugat sursa amintită.

Editor : Ana Petrescu

