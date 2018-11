Prima reacție a lui Liviu Dragnea la demisia „foarte ciudată” a ministrului Negrescu

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, că premierul Viorica Dănicilă are deja o propunere de nominalizare a unui nou ministrul al Afacerilor Europene, după demisia lui Victor Negrescu.

„Din câte am vorbi azi cu doamna prim-ministru, are deja propunerea de nominalizare a unui nou ministru la Afaceri Europene. Domnul Victor Negrescu este cel mai îndrituit să vă răspundă. Dacă nu o să vă răspundă, atunci o sa încerc să vă răspund și eu. Dar nu am fost în ședința de guvern (de vineri, n.r.) și nici nu sunt angajatul dumnealui”, a spus Liviu Dragnea.

„Nu se pune problema ca această demisie foarte ciudată să afecteze pregătirea României pentru președinția Consiliului UE. Acolo nu a lucrat un singur om, a lucrat o întreagă echipă și lucrează în continuare”, a adăugat liderul PSD.

Atribuţiile legale ale ministrului delegat pentru Afaceri europene referitoare la reprezentarea şi gestionarea dosarelor CAG - Consiliul Afaceri Generale vor fi îndeplinite şi asigurate de un alt reprezentant al Guvernului, conform unei dispoziţii a premierului.

Duminică, Negrescu a făcut o serie de precizări pe Facebook legate de pregătirea preluării de către România a Preşedinţiei Consiliului UE.

„Cel mai important lucru este că tot procesul de pregătire a Preşedinţiei României la Consiliul UE este în grafic atât pe dimensiunea politică, cât şi logistică. Totul este deja gata în măsura în care nu se doresc schimbări majore faţă de planurile aprobate de Guvernul României sau de consiliul interministerial privind Preşedinţia Consiliului UE prezidat de primul-ministru”, a susţinut el.

