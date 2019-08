PSD, convocat la sfat pe litoral. Viorica Dăncilă, huiduită la Constanța: „Ne vom replia și vom continua lupta!”

Viorica Dăncilă i-a adunat pe social-democrați în acest weekend la mare în încercarea de a-și consolida poziția în partid și de a pune la punct o strategie pentru a trece cu bine de votul din Parlament pentru confirmarea noii structuri a Guvernului. Șefa PSD va vorbi în primul rând cu liderii de filiale, cu care va avea discuții între patru ochi. Vineri, la sosirea la Constanța, Viorica Dăncilă și alți lideri PSD au fost întâmpinați cu huiduieli de câțiva protestatari.

La pușcărie! Ne-ați omorât! Hoților! Ne-ați omorât copiii! Hoții! Hoții! au strigat protestatarii.

O femeie avea o pancartă pe care era scris: „Hehe! Nu veți găsi aici colacul de salvare”.

În zonă erau jandarmi care asigurau paza și ordinea publică.

Eugen Teodorovici sare în apărarea Vioricăi Dăncilă

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a transmis, vineri, un mesaj către protestatarii care au așteptat-o pe Viorica Dăncilă la Mamaia: să lase în pace premierul și să vină să protesteze în fața ministerului pe care îl conduce el.

„Cum le spune celor de afară? Constanța protestează? Domnule, lăsați-o pe doamna Dăncilă în pace. Domnule, veniți și protestați la mine, în fața Ministerului. Sunt și eu președinte executiv, măcar la asta să mă fac de folos, dacă la altceva alții nu mă lasă să reușesc”, a spus Eugen Teodorovici, la Constanța.

Ce vrea să discute Viorica Dăncilă în CEx

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri, la Constanța, că în CEx-ul care se va desfășura la Mamaia în acest weekend se va face o analiză a portofoliilor din Guvern și a următorilor pași pe care trebuie să îi urmeze PSD. Primul ministru a afirmat că mai mulți social-democrați s-ar putea alătura echipei guvernamentale.

Întrebată, vineri, într-o conferință de presă la Constanța dacă este posibilă o nouă remaniere, premierul Viorica Dăncilă a răspuns că acest lucru e posibil oricând. „Este posibilă o remaniere oricând. Am spus că atunci când unul din miniștri nu îndeplinește programul de guvernare, nu face performanță, vom lua măsurile necesare și ați văzut că în ultima perioadă am făcut multe remanieri. Mulți spun că am schimbat foarte mulți miniștri și au numărat câte persoane au fost schimbate. Considerentul trebuie să fie altul. Ce performanță are fiecare ministru, ce realizează din programul de guvernare, iar eu ca prim-ministru dincolo de persoană, sunt interesată de ce face pentru oameni”, a spus Viorica Dăncilă, citată de Mediafax.

De asemenea, întrebată dacă este posibilă revenirea lui Felix Stroe în Guvern, Viorica Dăncilă a răspuns: „Este posibilă venirea multor colegi, multor colege în guvern. Bineînțeles că acest lucru nu îl stabilesc eu, îl hotărâm în CEx”.

Potrivit Vioricăi Dăncilă, în ședința CEx care se va desfășura la Mamaia vor fi luate mai multe decizii în privința pașilor următori ai PSD.

„Mâine (sâmbătă – n.r.) vom face o analiză a tuturor portofoliilor, vom face o analiză a următorilor pași, așa cum am spus, pentru perioada următoare, ne vom replia și vom continua lupta”, a mai spus premierul Viorica Dăncilă.

Strategia Vioricăi Dăncilă pentru a rămâne în fruntea Guvernului

Pe de altă parte, Viorica Dăncilă a spus că îl va suna pe președintele Klaus Iohannis pentru a-l întreba ce are de gând în privința miniștrilor propuși pentru interimat, după ce șeful statului a aprobat, vineri, demisiile miniștrilor ALDE fără a da însă un răspuns în ceea ce privește interimarii propuși de Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă a făcut, vineri, un apel la calm către PSD, recomandându-le membrilor de partid să fie calmi și să aibă răbdare în privința crizei politice provocate de ieșirea ALDE de la guvernare. Totodată, Dăncilă a spus că nu mai vrea să existe în CEX al PSD discuții despre ieșirea de la guvernare.

Prmeierul României susține că în perioada următoare mai mulți membri din ALDE vor trece la PSD sau li se vor alătura și în acest context, nu exclude două variante: să pună în Guvern noi miniștri tot din ALDE și ca în fruntea Senatului, în locul lui Călin Popescu Tăriceanu, PSD să susțină un parlamentar din partea ALDE.

Întâlnirile PSD de la malul mării s-au transformat, pe de altă parte, în tot atâtea ocazii pentru ca Viorica Dăncilă să fie lăudată de membrii guvernului și de membrii de partid: un om cinstit, vrednic, cel mai potrivit candidat la alegerile prezidențiale din partea PSD. La rândul său, Dăncilă a dat asigurări că nu va pleca din fruntea guvernului și nu va renunța la candidatura la prezidențiale.

Viorica Dăncilă le transmite un mesaj liderilor de organizații locale, dar și primarilor: dacă își doresc să candideze la alegerile locale și parlamentare trebuie mai întâi să dovedească susținerea de care se bucură din partea electoratului, așa că mai întâi trebuie să strângă un număr important de voturi pentru alegerile prezidențiale.

Editare web: Luana Păvălucă