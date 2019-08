Revoltă în ALDE după ieșirea de la guvernare. O parte dintre oamenii lui Tăriceanu ar putea vota Guvernul Dăncilă 2

Partidul lui Călin Popescu Tăriceanu fierbe după decizia de a ieși de la guvernare. O parte dintre liderii ALDE sunt nemulțumiți de decizia lui Tăriceanu de a renunța la candidatura pentru prezidențiale și susțin că nu se vor implica în campania lui Mircea Diaconu. De asemenea, mai mulți parlamentari sunt gata să dezerteze din partid și să susțină la vot Guvernul. La schimb, Viorica Dăncilă le-ar putea oferi președinția Senatului după demisia lui Tăriceanu și posturi în executiv. .

Favorit pentru preluarea fotolului de președinte al Senatului este senatorul ALDE, Daniel Zamfir, cu condiția ca acesta să aducă cel puțin 5-6 voturi, susțin surse politicie. Alianța cu Victor Ponta fără consultarea în prealabil a partidului i-a nemulțumit pe mulți din ALDE. De asemenea, retragerea lui Tăriceanu din cursa pentru Palatul Cotroceni a fost văzută ca un abandon nejustificat.

„Retragerea lui din cursă e văzută ca un abandon. La fel cum un căpitan își abandonează nava”, susțin surse din partidul lui Tăriceanu.

„Liniște nu va fi pentru că simțim că ne calcă în picioare cei de la Pro România. Nici vorbă să funcționeze alianța”, susțin aceleași surse, pentru Digi24.ro.

Social democrații ar putea fi marii câștigători ai revoltei din ALDE. Liderii PSD caută susținere parlamentară pentru a trece Guvernul.

„Ar fi cel puțin 5 senatori de la ALDE care ar putea susține guvernul. Acestora li se adaugă mai mulți deputați”, spun surse din PSD.

De asemenea, Viorica Dăncilă ar putea să le ofere celor care pleacă de lângă Tăriceanu posturi în noul executiv.

Bătaie mare pentru a doua poziție în stat

Pentru a se asigura că vor obține susținerea executivului, PSD e gata să dea la schimb șefia Senatului după demisia lui Călin Popescu Tăriceanu. În cărți este liderul grupului ALDE din Senat, Daniel Zamfir. Poziția este însă dorită și de alți social democrați. Printre ei se numără Robert Cazanciuc, Serban Valeca sau Titus Corlățean. Un alt nume vehiculat în partid este cel al fostului ministru de Interne, Nicoale Moga.

În același timp, liberalii i-ar putea propune pentru a doua poziție în stat pe Florin Cîțu, Alina Gorghiu sau pe Marcel Vela.

PSD este la limită cu majoritate necesară în Senat pentru a-și impune o persoană, motiv pentru care va fi nevoie și de susținerea altor parlamentari, cel mai probabil de la ALDE.

Parlamentarii ALDE sunt nemulțumiți de deciziile luate de Tăriceanu

Deja au apărut mesaje publice transmise de parlamentari ALDE care critică ieșirea de la guvernare și abandonul lui Tăriceanu. După trecerea unui senator de la ALDE la PSD, deputatul ALDE, Ion Cupă, președinte al organizației Dolj, susține că partidul este adus într-un joc pe care liderii nu și-l doreau.

„Văd în aceste zile lideri locali, parlamentari, militanți ALDE bulversați, peste tot în țară. Bulversați de renunțarea simultană și la o candidatură prezidențială proprie, în care toți am investit atâtea speranțe de relansare politică, și la guvernarea pe care am girat-o cu deciziile noastre (...) Și-l mai aud vorbind pe Victor Ponta de o fuziune între cele două partide!!! Iar liderii noștri nu schițează NICIUN gest în apărarea identității noastre liberale. Sentimentul că suntem aduși într-un joc care nu e cel pe care voiam noi să-l jucăm.”, a scris deputatul ALDE, pe Facebook.

În zilele următoare PSD va încercă să convingă cât mai muți parlamentari ALDE să voteze Guvernul. De asemenea, social democrații încearcă să convingă și parlamentrii neafiliați și o parte din parlamentarii grupului Pro Europa (Pro România) care au plecat din PSD.

„Mai avem nevoie de aproximativ 30 de parlamentari pentru votul de încredere. Eu nu cred că nu găsim 30 de oameni, atât dintre cei care au plecat din PSD, cât și de la ALDE. Nu toți din ALDE sunt mulțumiți vă vor merge alături de Victor Ponta.”, a declarat, joi, pentru Digi24.ro liderul deputaților PSD, Alfred Simonis.

În acest moment, PSD are 204 deputați și senatori, în timp ce ALDE are 31 de parlamentari. PSD mizează și pe susținerea a cel puțin 8 parlamentari ai minorităților naționale. Pentru a trece Guvernul prin Parlament, Viorica Dăncilă are nevoie de 233 de voturi.