Raluca Turcan, despre cazul Dumitrescu: Orice speţă de genul acesta afectează întreaga clasă politică

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, apreciază că Iulian Dumitrescu a demisionat din toate funcţiile din PNL. Ea a declarat vineri că "orice speţă de genul acesta afectează întreaga clasă politică", nu doar pe liberali, în contextul în care orice confruntare a unui politician cu justiția scade încrederea în clasa politica.



"Evident că orice speţă de genul acesta afectează întreaga clasă politică, nu vorbim doar despre partidul în care se află în diferite momente un om sau altul care se confruntă cu justiţia, ci vorbim de o scădere a încrederii în clasa politică. Eu pot să apreciez faptul că şi-a dat demisia din toate funcţiile politice pe care le deţine. În acelaşi timp avem o Constituţie şi prin Constituţie fiecare persoană care se află într-o etapă de urmărire penală beneficiază de prezumţia de nevinovăţie. Aşadar, justiţia îşi va urma cursul", a spus Raluca Turcan, într-o conferinţă de presă.



Raluca Turcan a anunţat că PNL urmează să decidă cine va ocupa funcţiile din care a demisionat Iulian Dumitrescu.



"Există o procedură bazată pe regulament în fiecare partid. În momentul în care cineva îşi dă demisia, funcţiile respective se vacantează şi în funcţie de deciziile entităţii politice se fac propuneri pentru alegeri pe funcţiile vacantate sau se pot numi interimari. E o decizie pe care o vom discuta în interiorul partidului", a explicat Raluca Turcan.



Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a reiterat, vineri, că partidul nu va obstrucţiona Justiţia, menţionând că şeful Consiliului Judeţean Prahova, Iulian Dumitrescu, şi-a dat demisia din toate funcţiile din PNL pentru a evita prejudiciul de imagine adus acestuia.



Preşedintele CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, a anunţat joi seara că demisionează din toate funcţiile deţinute în PNL, în urma anchetei DNA.



El deţinea funcţiile de prim-vicepreşedinte PNL şi preşedinte al PNL Prahova.



''Având în vedere existenţa dosarului în care DNA mi-a adus acuzaţiile prezentate public, am luat decizia să demisionez din toate funcţiile din partid, deoarece partidul nu are nicio legătură cu această speţă'', a scris pe Facebook Iulian Dumitrescu.



Dumitrescu este cercetat de DNA sub control judiciar pentru comiterea infracţiunilor de luare de mită şi fals în declaraţii.

