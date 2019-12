Scandalul din USR continuă. Mihai Goțiu: E o epurare a vocilor critice; Dan Barna: Vom ajunge să guvernăm, trebuie să fim credibili

Dan Barna le răspunde contestatarilor săi din USR: nu mai putem folosi scandalul ca formulă de șantaj în partid, pentru că USR va intra într-o coaliție de guvernare și trebuie să fie un partener credibil. El este acuzat de mai mulți colegi, printre care senatorul Mihai Goțiu, de „execuții și epurări”. Scandalul a pornit după ce vicepreședinta organizației Ilfov, Olimpia Ardelean, a fost exclusă din partid. Ulterior, peste 500 de membri ai partidului au semnat un apel prin care solicită revenirea asupra acestei decizii.

Olimpia Ardelean, de la USR Ilfov, a acuzat că a fost exclusă din organizație pentru o postare făcută la începutul lunii noiembrie în care amintea că Dan Barna că a știut de semnături false la inițiativa „Fără Penali”. Ea reclamă o „execuție” la care a fost supusă, miercuri seara, de Biroul Național al partidului.

Confruntat cu această situație, liderul USR, Dan Barna, pare neînduplecat. Într-un interviu la Digi24, el a părut foarte sceptic, sâmbătă, în privința posibilității de a se reveni asupra deciziei de excludere a Olimpiei Ardelean din partid, spunând că există deja o hotărâre în acest sens a Biroului Național al formațiunii.

„În momentul de față există o decizie foarte clară a Biroului Național. Acolo nu este nimic de discutat. Există o cale de atac pe care fosta noastră colegă, dacă consideră necesar, poate să o folosească. Dincolo de asta, partidul trebuie să își respecte deciziile organelor de conducere”, a spus Dan Barna, când a fost întrebat dacă ar fi posibilă revenirea asupra deciziei excluderii Olimpiei Ardelean din USR.

El a explicat că discuția de fond este despre capacitatea USR de a se pregăti pentru guvernare și de a intra în logica unui partid care și-a asumat niște obiective politice.

„Ideea că scandalul este un instrument de șantaj intern pentru stabilitatea partidului nu mai poate să continue, pentru că noi vom ajunge să guvernăm și fiind într-o coaliție de guvernare, perspectiva aceasta în care diverși membri consideră regulile ca elemente opționale ne pune într-o situație în care nu vom fi credibili”, a subliniat liderul USR. Nu putem avea „această abordare schizoidă”, inclusiv din perspectiva alegerilor locale, a arătat Dan Barna.

„Opinia fiecărui membru contează, dreptul la opinie este respectat, numai că trebuie să devenim un partid și serios, și disciplinat, și organizat. Nicăieri în lume un membru care în ziua dinaintea votului atacă exact decizia și candidatul nu poate să beneficieze mai departe de susținerea organizației. E dreptul oricărui coleg să aibă o părere, dar în momentul în care această părere afectează în mod direct munca a zeci de mii de colegi care în țară erau în stradă la împărțit pliante poate să-și exprime această părere în afara organizației. Un partid politic are niște obiective și oamenii din partid trebuie să fie bloc în jurul acelui obiectiv”, a mai spus liderul USR.

În opinia lui Dan Barna, partidul nu e slăbit

Întrebat dacă USR este un partid slăbit la ora actuală, după alegerile prezidențiale și acest scandal intern, Dan Barna a spus că „nici pe departe”.

„Tocmai intrăm într-o perioadă în care partidul ar trebui niște clarificări, pentru că ceea ce ne-a adus până aici nu ne duce mai departe. Din această perspectivă, o definire de poziție, de mesaj și o clarificare a faptului că libertatea de expresie nu înseamnă ca ea să afecteze interesele legitime ale oricărui partid, acela de a obține votul și de a reprezenta poziția electorală pe care și-a asumă într-o campanie sau alta, acestea sunt teme pentru care marea majoritate a membrilor noștri așteaptă niște mesaje”, a precizat Barna.

„Aceasta e cumva particularitatea USR și este foarte bine să fie așa. În orice al partid din România, o decizie a conducerii partidului privind excluderea unui membru care atacă în campanie electorală obiectivele legitime ale partidului n-ar ridica niciun semn de întrebare. USR este un partid viu în care membri sunt liberi să își exprime punctele de vedere. Există într-adevăr un număr de colegi care dezavuează această decizie. Există alți aproape 1.000 de colegi care au semnat un punct de vedere în care consideră că decizia respectivă era corectă. Dar nu despre numărul de colegi dintr-o organizație care sunt de acord sau nu cu o decizie este discuția de fond. Discuția de fond ține de capacitatea USR de a se pregăti pentru guvernare și capacitatea USR de a intra într-o logică corectă de partid, disciplinat și asumat obiectivelor politice, pentru că ideea că scandalul și ideea că punctele de vedere prin care sunt atacate interesele partidului reprezintă un firesc și este o normalitate în USR este una pe care eu nu pot să o susțin. Și ideea acestei decizii și logica acestei decizii este tocmai aceea de a intra într-o disciplină prin care să putem să devenim partidul de guvernare de care România are foarte mare nevoie. Fiecare membru e important, opinia fiecărui membru contează. Evident că am avut și vom avea discuții pe fiecare dintre decizii, dar în cele din urmă deciziile se iau de către organele de conducere votate de către partid, iar acele organe de conducere își asumă deciziile și pentru fiecare astfel de decizie, cum e și cea în cauză, există cale de atac statutară care poate fi urmată. Se va lua o decizie de un fel sau altul în calea de atac și lucrurile merg mai departe”, a mai declarat Dan Barna la Digi24.

Mihai Goțiu, senator USR: „Îmi pare rău că Dan Barna nu înțelege că printre obiectivele partidului este și respectarea legii”

Potrivit unui mesaj postat pe Facebook de senatorul Mihai Goțiu, peste 500 de membri ai USR au cerut conducerii formațiunii să revină asupra deciziei de a o exclude pe Olimpia Ardelean din partid, transmițând că nu tolerează „execuțiile politice”. Semnatarii spun că USR și-a pierdut din libertatea de exprimare.

Contactat de Digi24, senatorul Mihai Goțiu a declarat, sâmbătă, că își menține punctul de vedere, și anume că USR se confruntă cu o „epurare” a membrilor incomozi. El spune că nu este singular cazul Olimpiei Ardelean și că mai erau încă cinci colegi propuși pentru excludere.

„Din păcate e vorba de mult mai mult, pentru că ceea ce Dan Barna nu a spus e faptul că în ședința de miercuri, pe ordinea de zi nu era doar cazul Olimpiei Ardelean în discuție, mai erau încă cinci cazuri, cu șase colegi în discuție, toți voci critice la adresa modului în care conducerea USR a acționat într-un fel sau altul, evident pe cazuri punctuale, nu la modul general, în condițiile în care în așteptare erau peste 230 de sesizări venite doar în ultimele luni. Ne-am trezit cu această selecție de cinci cazuri, care toate seamănă din acest punct de vedere cu aceste voci critice la adresa conducerii, deci nu e un caz izolat. Doar întâmplarea face că nu s-a trecut mai departe, pentru că discutarea primului caz a durat mult, apoi unuia dintre colegii vizați i s-a făcut rău și ședința s-a suspendat”, a dezvăluit Mihai Goțiu.

„Legat strict de cazul Olimpiei Ardelean, îmi pare rău că nici Dan Barna, nici colegii din conducerea partidului nu înțeleg că obiectivele USR sunt, printre altele, și respectarea legii, în litera și sensul ei. Și le aduc aminte de unul din principiile din legea avertizorului public, care vorbește despre principiul nesancționării abuzive, potrivit căruia nu pot să fie sancționate persoanele care fac sesizări sau reclamă încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unor sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare”, a subliniat Mihai Goțiu.

„Din punctul meu de vedere, al colegilor care am semnat scrisoarea deschisă, acest lucru s-a întâmplat. Colega noastră a sesizat un lucru care nu a fost OK. Acea sesizare nu a fost discutată și nu a primit un răspuns timp de mai bine de un an, apoi i se reproșează o postare cu 33 de comentarii și 3 share-uri, undeva pe la miezul nopții, care apoi a fost scoasă și repostată după alegeri. Sper că după aceste zile de tensiune, și colegii din Biroul Național, și Dan Barna să analizeze mai atent și să citească cu foarte mare atenție ce înseamnă legea avertizoului public și să înțeleagă de unde vine și supărarea noastră și să revină asupra acestei decizii”, a mai spus senatorul USR.

El acuză că Dan Barna și echipa lui a început o epurare a vocilor critice din USR. Se bazează „pe faptul că nu vom avea curajul să spunem lucrurilor pe nume, că nu ne vom mobiliza, probabil gândindu-se că va exista o presiune și internă, și externă asupra noastră să nu ieșim și să nu luptăm pentru aceste lucruri, în ideea că oamenii se vor supăra pe noi că punem în pericol USR”, a declarat sâmbătă, la Digi24, senatorul Mihai Goțiu.

