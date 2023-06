UDMR: Nu acceptăm altceva decât această ofertă. Nu suntem cârpa nimănui

Liderul de grup al UDMR, Csoma Botond, a declarat marți că formațiunea politică pe care o reprezintă este împinsă de la guvernare, după ce Kelemen Hunor a acceptat o ofertă făcută inițial în Coaliție de Marcel Ciolacu, care presupunea preluarea ministerului Energiei și al Mediului, ulterior, liberalii ne mai fiind de acord. „Nu suntem cârpa nimănui”, a spus Csoma Botond.

„În Coaliție ni s-a propus la 14:30 să preluăm ministerul Energiei și ministerul Mediului. Kelemen Hunor le-a transmis că trebuie să meargă în partid și să luăm o decizie. Am fost de acord cu toții și am decis să devinim mai flexibili, pentru că a fost și această acuzație. Atunci am spus să nu avem această imagine că vrem să fugim de povara guvernării și dacă putem păstra un minister pe care l-am avut și până acum, acceptăm. Din câte am înțeles, după aceea au apărut probleme la PNL, dânșii au spus că ei nu cedează, dar le-am adus aminte că conform dorințelor PNL, atât Dezvoltarea cât și Mediul sunt la PNL acum. Nu am înțeles de ce ar ceda ei acum ministerul Mediului”, a declarat Csoma Botond.

„Putem accepta Energia și Mediul, dacă s-au răzgândit și Mediul nu mai există în ecuație, nu mai putem participa la această guvernare”, a precizat acesta.

Csoma spune că UDMR nu vrea să preia ministerul Fondurilor Europene, pe care PSD ar fi dispus să îl cedeze.

„Am înțeles că și PSD ar fi de acord ca Ministerul Sănătății, MIPE sau Economiei să meargă la PNL ca liberalii să „cedeze” ministerul Mediului pe care noi l-am condus și până acum. Nu acceptăm altceva decât această ofertă și nu poate spune nimeni că nu am devenit flexibili. Suntem împinși în afara guvernării”, a mai declarat liderul deputaților UDMR, într-o conferință de presă la Parlament.

„În orice condiții nu putem să participăm la această guvernare”, a mai declarat Csoma Botond.

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat marți, înaintea ședinței BPN, că liberalii „cedează” ministerul Energiei, dar nu vor renunța la ministerul Mediului.

„Noi am anunțat că cedăm ministerul Energiei”, a declarat Nicolae Ciucă, la Parlament. „Nu putem ceda două ministere”, a spus prim-vicepreședintele Rareș Bogdan, referindu-se la ministerul Mediului.

