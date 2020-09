Un deputat UDMR are Covid. Parlamentarii maghiari nu au participat luni la moțiunea de cenzură, însă s-au întâlnit la ședința de grup

Deputatul UDMR de Maramureș, Apjok Norbert, a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus. Anunțul a fost făcut de deputat, care s-a internat în spital. UDMR nu a participat luni la dezbaterea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Orban, care a picat din lipsă de cvorum. Parlamentarii formațiunii s-au întâlnit doar la ședința de grup. care.

„Astăzi am efectuat testul coronavirus și rezultatul a fost pozitiv. Am fost internat în spital. Având în vedere situația, sunt bine. Am anunțat toate persoanele cu care am fost în contact în ultimele 10 zile și ei la rândul lor vor proceda conform regulilor de siguranță, pentru a-i proteja cei din jurul lor.

Să avem grijă de noi, să avem grijă de ceilalți!”, a scris Apjok Norbert vineri pe Facebook.

Ședința de plen a Parlamentului de luni, în care trebuia dezbătută și votată moțiunea de cenzură, a fost suspendată din lipsă de cvorum. Pentru desfășurarea ședinței ar fi trebuit ca în plen să fie prezenți 233 de parlamentari. Opoziția a putut strânge doar 226 de parlamentari. UDMR nu a participat la ședința de plen, parlamentarii formațiunii întâlnindu-se doar la ședința de grup.

