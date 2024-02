Vergil Chițac, primarul Municipiului Constanța, a declarat miercuri, în emisiunea Jurnalul de Seară, la Digi24, că are în vedere să candideze la Primăria Constanței, însă nu a luat o decizie în acest sens. Edilul spune că în contextul unei eventuale comasări ale alegerilor, trebuie să se hotărască repede, însă doar după ce va primi votul conducerii PNL și va afla în ce măsură este susținut de constănțeni.

Chițac spune că a prioritizat proiectele care sunt în execuție în Municipiul Constanța și s-a gândit mai puțin la o candidatură la Primăria Constanței.

„Recunosc că am avut alte priorități, însă din câte înțeleg alegerile este cel mai probabil să fie comasate, deci în loc să fie în septembrie alegerile locale vor fi în iunie și trebuie să gândesc foarte repede treaba asta. Eu am fost foarte decis și concentrat pe proiectele pe care le am în Constanța și care trebuie finalizate, unele sunt pe ultima sută de metri, altele sunt într-un grad foarte avansat de maturizare, însă decizia o voi lua, nu sunt ipocrit, trebuie s-o iau rapid, însă decizia asta este importantă și ea trebuie să facă față la două comandamente. Dacă oamenii mă susțin și au încredere în mine. Va trebui să măsurăm rapid dacă oamenii mă susțin și au încredere în mine și în eventualitatea asta, cumulat cu decizia Partidului Național Liberal, pentru că formal trebuie un vot în organismele de conducere ale partidului, repede veți ști dacă vom candida, deocamdată o lăsăm puțin în pending”, a spus primarul Constanței.

Întrebat ce înseamnă că ați avut alte priorități, edilul a spus: „Prioritățile mele sunt legate de maturizarea proiectelor și terminarea proiectelor care sunt în execuție fizică în Constanța, sunt pe ultima sută de metri. Deci practic, poate nu mă credeți, dar nu mi-a stat capul la așa ceva”.

