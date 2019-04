Viorica Dăncilă refuză restructurarea Guvernului, cerută de Liviu Dragnea

Premierul Viorica Dăncilă refuză ideea restructurării Guvernului, cerută în repetate rânduri de președintele PSD, Liviu Dragnea, și spune că e „puțin probabil” să se răzgândească. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru Adevărul.

„Discut cu domnul Dragnea, ne consultăm, e preşedintele partidului, e normal să avem discuţii pe fiecare proiect. Eu nu am fost de acord cu restructurarea Guvernului. De ce? Pentru că eu am considerat că trebuie să mergem pe calea normală. Am pornit de la două aspecte: nu vreau Guvernul Dăncilă 2, vreau să avem acelaşi Guvern”, a spus Dăncilă.

„Al doilea motiv e legat de afirmaţiile preşedintelui Iohannis, potrivit cărora se va simţi ocolit şi va merge la CCR, deci iar se va ajunge la o stiuţie de blocaj. Al treilea aspect: am considerat că Guvernul funcţionează aşa cum e acum”, a continuat ea.

„Azi am trimis către preşedinte solicitarea de a motiva respingerea celor trei colegi, pentru că eu consider că oportunitatea numirii unui nou ministru aparţine premierului. Preşedintele trebuie să se exprime dacă există probleme de legalitate la un ministru propus, nu de oportunitate – dacă are sau nu ţinută. Există decizia CCR din decembrie, care i-a dat dreptul preşedintelui să refuze un ministru pe motiv de oportunitate. De aceea am trimis azi solicitarea către preşedinte”, a mai spus premierul.

După votul pe Codurile penale din Parlament, Liviu Dragnea a deschis din nou subiectul restructurării Guvernului.

„I-am prezentat dnei prim-ministru care e majoritatea în Parlament. Oricum, după ziua de ieri, când Iohannis a spus ceea ce bănuiam cu toții, că nu e de acord cu ținuta unora, nu era timp pentru a se rezolva procedurile parlamentare pentru a venit la vot astăzi. A rămas ca dna prim ministru să se gândească de sărbători daca vine în Parlament sau continuă cu interimatul încă 45 de zile”, a spus el.

Pe de altă parte, într-o altă discuţie, Liviu Dragnea a răbufnit: le-a cerut jurnaliştilor să nu-l mai întrebe pe el despre deciziile premierului, ci să întrebe la Guvern.

„Vă rog să întrebați Guvernul care este foarte prolific la puncte de vedere. Este foarte clar, așa e în Constituție, orice întrebare începând de acum înainte o puneți la Guvern. La purtătorul de cuvânt al Guvernului, la prim-ministru”, a spus Dragnea.

