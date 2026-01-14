Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, vine la Digi24

Ciprian Ciucu vine la Digi24 să explice declarația sa că „Primăria Capitalei nu are bani nici să treacă strada”. Edilul va vorbi la Jurnalul de Seară, cu Cosmin Prelipceanu, despre bugetul orașului și prioritățile pentru 2026.

Primarul Capitalei, ales luna trecută de bucureșteni, a fost deja atacat de PSD pentru declarația privind bugetul deficitar al orașului. Fostul său contracandidat, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, l-a invitat să-și depună mandatul, dacă nu are soluții pentru problemele Bucureștiului.

Ciprian Ciucu va explica ce face pentru ca bucureștenii să nu mai înghețe de frig în case, după ce peste 3.000 de clădiri au rămas fără apă și căldură fix în perioada cu cele mai scăzute temperaturi din această iarnă.

Cum se vor aplica în București reducerile de cheltuieli și de personal propuse de Guvern prin proiectul de reformă a administrației? Primarul Ciprian Ciucu va explica la Digi24, de la ora 21:00.

Editor : A.D.V.