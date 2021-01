Superstiția, tradiția, vremea bună și pofta de evadare dintre piftii și sarmale au animat bălțile cu pescari înfocați încă din prima zi a anului 2021. Li se spune „pescarii Sfântului Vasile”. Pe bălțile din apropierea Capitalei au fost destui. Și-au prins și pești de-o palmă, cât să-și facă poftele. Și mai ales să spere că vor avea fir întins tot anul.

La debut de an, pescarul înfocat își face drum la baltă și speră să vadă-n ac peștișorul de aur. Nu-i iese planul niciodată, așa-i. Dar speră. An de an și revelion după revelion își ia lansetele, cizmele, nada, viermușii, scăunelul și mămăliga. Își caută loc sălbatic apoi, se așează, se relaxează și mai mereu visează peștii din povești.

Întâlnim un astfel de pescar. Chiar unul norocos. Am asistat cum a scos din baltă nu unul, ci chiar doi pești o dată.

- Fir întins! Merge, merge?

- Văd că merge!

- Câți ați prins?

- Patru, deocamdată, c-am venit târziu!

- Ia să-i văd. Stai așa, să le fac o poză frumoasă!

- Aici am luat astă vară cu o undiță, patru kilograme!

- Patru kilograme aici?

- Unul de două și unul de patru. La rând!

- Ce? Crap?

- Crap!

***

Mai încolo, întâlnim cu alt pescar.

- Ce-și dorește un pescar în prima zi a anului?

- Păi d-aia venim aici, să ne meargă tot anul bine! În rest... sănătate și cele bune! Că cu pescuitul ne descurcăm. Mai de bine, mai de rău, dar o scoatem la capăt.

- Fir întins să aveți!

- Mulțumesc frumos! Sănătate și vouă.

- Să-l prindeți pe ăla mare, anul ăsta!

- Daaaa... Important e să fie frumos, distracție și vreme bună!

***

- V-a prins Revelionul cu gândul la pescuit?

- Păi, era pregătit de ieri! ne spune un al treilea pescar.

- Aoleu!

- Păi dar...? E... să treacă timpul așa, tati!

- Merge, merge?

- A tras așa, o dată. De abia am venit. Păi de când mă învârstesc pe aici? Mi-a fost frică, eram singur, să cobor în noroi.

- Hai, să tragă ăla. Să-l filmez și eu pe ăla de jumătate de kil.

- Hai, băi, tataie, cuminte! Că nu vine când vrem noi. Vine când vrea el!

- Batem din picior așa. Ia să vedem.

-Haha. Ce, suntem Louis de Funes? Hahaha. Numai ăla era: Hai, Gogule, vino! Nu vine, măi, mâncați-aș gura!

***

Cerem și părerea unui al patrulea pescar:

- De ce pe 1 ianuarie la pescuit?

- Ca să îmi meargă bine! Tot anul!

- Superstiție?

- Nu! Ieșire din casă! Pe 1 ianuarie dăm drumul la tot!

- Serios?

- Da! Păi ce vină are el c-a dat în cârlig?

Povestea pescarilor din debutul lui 2021 n-are epilog. Abia i se croiește prefața! Cei filmați astăzi și cei nefilmați din țara largă au la dispoziție încă 364 de zile, ca să-și caute bălți bune, nade bune și, mai ales, să-și dovedească măiestria.