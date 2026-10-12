Live TV

Avea dureri abdominale severe. A fost operată de urgență

Data publicării:
Dr_Eliza_Gangone_sanador (2) Articol susținut de SANADOR
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Maria, în vârstă de 59 de ani, fusese diagnosticată cu litiază biliară cu mai mult timp în urmă. Deși se confrunta frecvent cu dureri în partea de sus a abdomenului, teama de operație o făcuse să amâne tratamentul chirurgical. Când apăreau durerile, de fiecare dată recurgea la tratament medicamentos, care îi ameliora simptomele. Și aceasta până într-o zi, când medicamentele nu i-au mai fost de ajutor. Maria se afla la Spitalul Clinic SANADOR, pentru externarea soțului ei, care fusese operat pentru cancer de prostată, când s-a confruntat cu o durere abdominală puternică, care nu ceda. Din acest motiv, a decis să ceară ajutorul specialiștilor din Compartimentul de Primiri Urgențe de la Spitalul Clinic SANADOR. Aici, pacienta a fost preluată de Dr. Eliza Gangone, medic primar chirurgie generală, care era de gardă.

În urma consultului și a investigațiilor efectuate în urgență, diagnosticul a fost clar: colecistită acută litiazică, cu plastron pericolecistic, adică un bloc inflamator prin aderarea țesuturilor din vecinătate, și subocluzie intestinală, cu tranzit intestinal parțial blocat sau încetinit. La ecografia abdominală, au fost evidențiate un hidrops vezicular, adică o vezică biliară mult destinsă, și un calcul mare blocat, care nu mai permitea evacuarea normală a bilei.

Pe lângă durere, Maria se confrunta și cu stări de greață, abdomen sensibil la palpare și nu se mai putea alimenta. Starea sa devenise severă, iar Dr. Eliza Gangone i-a recomandat tratament chirurgical. Inițial, pacienta nu a fost de acord, așa că după tratamentul perfuzabil care i-a ameliorat temporar starea, a plecat la hotelul unde era cazată, Maria fiind din provincie. Însă, la scurt timp, a revenit la Spitalul Clinic SANADOR și a acceptat intervenția, care a fost efectuată în regim de urgență.

Cazul Mariei necesita o operație realizată prin abord deschis, însă după o evaluare chirurgicală foarte atentă, Dr. Eliza Gangone, chirurg cu experiență, a efectuat o colecistectomie minim invazivă, cu visceroliză. Vezica biliară inflamată a fost îndepărtată prin laparoscopie, iar aderențele peritoneale care apăruseră în cadrul procesului inflamator au fost separate. Deși a fost o intervenție complexă, aceasta a decurs fără probleme și s-a finalizat cu succes.

Abordul minim invaziv a contribuit la o recuperare rapidă a pacientei, aceasta primind permisiunea de a se externa după doar trei zile. La aproape un an de la operație, Maria se simte foarte bine, nu se mai confruntă cu dureri și are mai multă grijă de sănătatea sa.

În cazul unor urgențe medicale, pacienții se pot adresa Compartimentului de Primiri Urgențe de la Spitalul Clinic SANADOR, care funcționează nonstop cu 26 de linii de gardă, inclusiv chirurgie generală și ATI. Serviciile medicale de urgență se prestează contra cost.

Atunci când există indicație pentru tratament chirurgical, intervențiile sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR, într-un bloc operator foarte bine dotat, de chirurgi experimentați, cu sprijinul specialiștilor din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I, cu nivel de competență extinsă. Operațiile sunt efectuate atât prin abord deschis, cât și minim invaziv, prin chirurgie laparoscopică sau robotică, în funcție de fiecare caz în parte.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
elena mateescu, sefa anm
1
Reacția șefei ANM după raportul Corpului de Control care a găsit cheltuieli pe haine și...
Oil refinery in Moscow hit by large-scale Ukrainian drone attack, mayor says
2
SUA au amenințat Ucraina că vor întrerupe schimbul de informații dacă mai atacă...
Vladimir Putin.
3
Mesajul lui Vladimir Putin după anunțul lui Donald Trump privind motorina rusească
george simion petrisor peiu
4
Apelul lui Simion de eliberare a lui Georgescu, interpretat de Peiu: E către stat, să nu...
Andrii Sybiha
5
Reacția ministrului ucrainean de externe la declarațiile făcute de Trump: „Zelenski se...
Ce dar de nuntă a putut să-i facă Gigi Becali nepoatei sale
Digi Sport
Ce dar de nuntă a putut să-i facă Gigi Becali nepoatei sale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dr_Teodor_Buliga_sanador
Tratament complex, pentru o boală gravă. Povestea unei tinere
poza operatie 3
Colecistectomia, cel mai sigur tratament al litiazei biliare. Chirurg: “Pietrele sunt periculoase, indiferent de mărimea lor”
Conf_Constantin_Gingu_rezum
Tratament modern pentru o afecțiune frecventă a prostatei
Prof.Dr Victor Costache_chirurgie cardiovasculara
Oboseala la eforturi mici poate ascunde o boală gravă a inimii. Povestea unei paciente
Prof_Horatiu_Moldovan_SANADOR
Ce diagnostic a primit o femeie care avea dureri în piept la efort și cum a fost tratată
Recomandările redacţiei
2026-10-08-4416
Luca Niculescu propune un acord pe 6 luni cu partidele, pentru...
Moscow Oil Refinery burning after Ukrainian Drones Strikes, Moscow, Russia - 21 Sep 2026
Ce se înțelege, de fapt, prin „armistiţiul energetic” anunțat de...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Conducerea PSD se reuneşte pentru a decide dacă susţine Guvernul Luca...
Călin Georgescu, la sediul Curții de Apel București, 29 septembrie 2026.
Călin Georgescu află azi dacă iese din închisoare. Ce le-a cerut...
Ultimele știri
Rusia a pierdut un număr record de soldați în septembrie, potrivit datelor NATO. Câți ucraineni au rămas pe câmpul de luptă
De ce plătesc românii energie scumpă, deși hidrocentralele și reactoarele nucleare o produc la costuri reduse
Ministra Muncii din Germania a demisionat din guvern. A renunțat și la funcția de copreședintă a SPD
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii își schimbă viața din temelii până la jumătatea lui noiembrie. Nimic nu va mai fi la fel
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
Marea temere a lui Meme în privința lui Denis Drăguș. Dezvăluirea oficialului de la FCSB
editiadedimineata.ro
O bibliotecă din Minecraft documentează cenzura și atacurile asupra presei din 10 țări
Fanatik.ro
Cei mai buni portari din Polonia sunt români! Fostul campion cu FCSB a renăscut
Adevărul
„Nu mai cumpărați locuințe șase luni!” Apelul care a aprins disputa despre prețurile locuințelor
Playtech
Ce salariu încasează Lia Olguța Vasilescu de la Primăria Craiovei. Studiile pe care le are edilul
Digi FM
Michael Douglas recunoaște aventura secretă de pe platourile Basic Instinct. Nu a fost cu Sharon Stone: "Eram...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Câți bani îi dă Adrian Mutu lui Tiago pentru a-și face patul în fiecare dimineață. "Serios?" / "Da!"
Pro FM
Christina Aguilera, apariție provocatoare la 45 de ani. A pozat fără probleme în fața fotografilor, într-o...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Gesturile secrete ale lui Luke Perry, de care puțini știau. Ce făcea regretatul actor din „BH, 90210” pentru...
Adevarul
Trump transformă o execuție într-un spectacol public. Un criminolog explică ce efecte poate avea asupra...
Newsweek
Pensionarii speciali - 18.000 lei în plus la pensie pentru care nu au contribuit. Ce pensie au parlamentarii?
Digi FM
Dulceață de gutui ca la bunica. Rețetă tradițională pentru o dulceață aromată, cu o culoare roșiatică superbă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
A crezut că își mângâie câinele, dar a descoperit altceva în pat. Ce a descoperit când a aprins lumina...
Film Now
Tom Cruise, eșec cu "Digger". Regizorul Alejandro Gonzalez Inarritu recunoaște: "E, cu siguranță, un film...
UTV
Mincu s-a căsătorit civil la doi ani de la divorț. „Și pentru o clipă, totul s-a oprit”