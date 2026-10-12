Avea dureri abdominale severe. A fost operată de urgență

Maria, în vârstă de 59 de ani, fusese diagnosticată cu litiază biliară cu mai mult timp în urmă. Deși se confrunta frecvent cu dureri în partea de sus a abdomenului, teama de operație o făcuse să amâne tratamentul chirurgical. Când apăreau durerile, de fiecare dată recurgea la tratament medicamentos, care îi ameliora simptomele. Și aceasta până într-o zi, când medicamentele nu i-au mai fost de ajutor. Maria se afla la Spitalul Clinic SANADOR, pentru externarea soțului ei, care fusese operat pentru cancer de prostată, când s-a confruntat cu o durere abdominală puternică, care nu ceda. Din acest motiv, a decis să ceară ajutorul specialiștilor din Compartimentul de Primiri Urgențe de la Spitalul Clinic SANADOR. Aici, pacienta a fost preluată de Dr. Eliza Gangone, medic primar chirurgie generală, care era de gardă.

În urma consultului și a investigațiilor efectuate în urgență, diagnosticul a fost clar: colecistită acută litiazică, cu plastron pericolecistic, adică un bloc inflamator prin aderarea țesuturilor din vecinătate, și subocluzie intestinală, cu tranzit intestinal parțial blocat sau încetinit. La ecografia abdominală, au fost evidențiate un hidrops vezicular, adică o vezică biliară mult destinsă, și un calcul mare blocat, care nu mai permitea evacuarea normală a bilei.

Pe lângă durere, Maria se confrunta și cu stări de greață, abdomen sensibil la palpare și nu se mai putea alimenta. Starea sa devenise severă, iar Dr. Eliza Gangone i-a recomandat tratament chirurgical. Inițial, pacienta nu a fost de acord, așa că după tratamentul perfuzabil care i-a ameliorat temporar starea, a plecat la hotelul unde era cazată, Maria fiind din provincie. Însă, la scurt timp, a revenit la Spitalul Clinic SANADOR și a acceptat intervenția, care a fost efectuată în regim de urgență.

Cazul Mariei necesita o operație realizată prin abord deschis, însă după o evaluare chirurgicală foarte atentă, Dr. Eliza Gangone, chirurg cu experiență, a efectuat o colecistectomie minim invazivă, cu visceroliză. Vezica biliară inflamată a fost îndepărtată prin laparoscopie, iar aderențele peritoneale care apăruseră în cadrul procesului inflamator au fost separate. Deși a fost o intervenție complexă, aceasta a decurs fără probleme și s-a finalizat cu succes.

Abordul minim invaziv a contribuit la o recuperare rapidă a pacientei, aceasta primind permisiunea de a se externa după doar trei zile. La aproape un an de la operație, Maria se simte foarte bine, nu se mai confruntă cu dureri și are mai multă grijă de sănătatea sa.

În cazul unor urgențe medicale, pacienții se pot adresa Compartimentului de Primiri Urgențe de la Spitalul Clinic SANADOR, care funcționează nonstop cu 26 de linii de gardă, inclusiv chirurgie generală și ATI. Serviciile medicale de urgență se prestează contra cost.

Atunci când există indicație pentru tratament chirurgical, intervențiile sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR, într-un bloc operator foarte bine dotat, de chirurgi experimentați, cu sprijinul specialiștilor din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I, cu nivel de competență extinsă. Operațiile sunt efectuate atât prin abord deschis, cât și minim invaziv, prin chirurgie laparoscopică sau robotică, în funcție de fiecare caz în parte.

Editor : A.D.V.