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Operat robotic după un diagnostic dificil

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Conf_Dr_Constantin_Gingu_sanador Articol susținut de SANADOR
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Unele afecțiuni pot evolua mult timp fără manifestări evidente, ceea ce poate întârzia diagnosticarea. Printre astfel de afecțiuni se află și cancerul de prostată, o boală care poate fi asimptomatică în stadiile incipiente.

Într-o astfel de situație s-a aflat și Tiberiu, în vârstă de 67 de ani. Deși nu avea manifestări care să îi stârnească îngrijorare, ultimele analize efectuate evidențiau valori ridicate ale PSA, adică ale antigenului specific prostatic. La recomandarea medicului, bărbatul a efectuat un RMN de prostată, care a indicat modificări suspecte.

De aici și până la confirmarea diagnosticului, Tiberiu a urmat un drum destul de anevoios, cu multe investigații care nu duceau la o concluzie clară asupra bolii de care suferea. Toate cele trei examene RMN de prostată efectuate de-a lungul timpului au evidențiat modificări suspecte de malignitate, însă primele biopsii nu au confirmat prezența cancerului. Diagnosticul a fost stabilit histopatologic abia în urma celei de-a patra biopsii, efectuate la SANADOR.

În urma unei recomandări, Tiberiu s-a programat la Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic primar urologie și coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă la Spitalul Clinic SANADOR. În urma evaluării, medicul a stabilit că boala era localizată și i-a recomandat bărbatului o intervenție de prostatectomie radicală, efectuată robotic.

Calmul cu care medicul i-a explicat ce înseamnă boala sa și ce implică o operație la prostată i-a câștigat bărbatului încrederea, astfel că a acceptat operația fără să mai stea pe gânduri.

Prostatectomia radicală, intervenție cu intenție curativă în cancer de prostată localizat, implică îndepărtarea în totalitate a prostatei și a veziculelor seminale, urmată de refacerea conexiunii dintre vezica urinară și uretră, astfel încât traseul urinei să fie restabilit.

Intervenția de chirurgie robotică a fost realizată de Conf. Dr. Constantin Gîngu la Spitalul Clinic SANADOR și s-a încheiat cu succes. Evoluția postoperatorie a pacientului a fost favorabilă, iar recuperarea după intervenția minim invazivă a fost rapidă. După câteva zile, Tiberiu a fost externat, cu recomandarea de a respecta indicațiile medicale și de a reveni la controalele periodice.

Examenul histopatologic al piesei operatorii a confirmat un adenocarcinom prostatic acinar, cu scor Gleason 7 (4+3), grad ISUP 3, iar stadializarea a indicat o tumoră limitată la prostată, fără afectare ganglionară și fără metastaze la distanță.

Evoluția pacientului a rămas favorabilă și la doi ani după intervenție. La ultimele controale, PSA era nedetectabil, iar evaluările medicale confirmau recuperarea continenței urinare și a funcției erectile.

Pacienții cu suspiciune de cancer de prostată au acces la Spitalul Clinic SANADOR la consultații de urologie și investigații avansate, precum RMN multiparametric de prostată și fusion biopsy, pentru stabilirea diagnosticului exact și a tratamentului corespunzător. Evaluarea oncologică poate include, atunci când există indicație, și un examen PET-CT PSMA, disponibil la Centrul Oncologic SANADOR, în vederea stadializării și evaluării extinderii bolii.

Intervențiile chirurgicale pentru cancerul de prostată sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR atât prin abord clasic, cât și minim invaziv, prin chirurgie laparoscopică și robotică, cu ajutorul sistemului robotic da Vinci Xi. Operațiile sunt realizate cu sprijinul specialiștilor din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I, cu nivel de competență extinsă.

La Centrul Oncologic SANADOR, pacienții cu cancer de prostată au acces, în funcție de indicația medicală, la tratamente oncologice moderne, precum radioterapia și terapiile sistemice, în cadrul unei abordări multidisciplinare, adaptate stadiului bolii și particularităților fiecărui caz.

Editor : A.D.V.

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