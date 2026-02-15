Live TV

Horaţiu Moldovan: Adevărata reformă din sănătate nu este „spargerea monopolului CNAS”, ci cheltuirea corectă a banilor pentru pacienţi

Data publicării:
horatiu moldovan face declaratii
Horațiu Moldovan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu-Remus Moldovan, a declarat, duminică seară, că adevărata reformă din sănătate nu este „spargerea monopolului CNAS”, ci „autonomia reală a asigurărilor de sănătate şi cheltuirea corectă a banilor pentru pacienţi”.

„Reforma sistemului de sănătate este o necesitate reală pentru România”, spune Horațiu Moldovan şi „nimeni nu contestă faptul că pacienţii se confruntă cu birocraţie, timpi mari de aşteptare şi servicii uneori sub standardele europene”, însă „întrebarea esenţială nu este dacă trebuie să reformăm sistemul, ci cum o facem, fără să punem în pericol accesul egal la servicii medicale”.

„Sistemul actual, bazat pe CNAS, are un mare avantaj: oferă un pachet de bază relativ uniform pentru toţi pacienţii, indiferent de venit, vârstă sau stare de sănătate. Este un sistem solidar, în care cei sănătoşi contribuie pentru cei bolnavi, iar cei cu venituri mai mari susţin accesul celor vulnerabili. Acesta este un principiu fundamental al oricărui sistem public de sănătate modern", a transmis Moldovan.

Şeful CNAS atrage atenţia că "transferul fondului social de asigurări de sănătate către administrare privată ar transmite un semnal periculos, acela că statul nu mai este capabil să gestioneze problemele de ordin social", ceea ce - spune el - nu este adevărat.

"Statul român plăteşte pensii, gestionează sistemul public de pensii şi asigură, din perspectiva socială, serviciile medicale de bază pentru populaţie. Nu suntem într-o situaţie de colaps instituţional care să justifice abandonarea administrării publice a fondului social de sănătate. Aşadar, nici "spargerea monopolului CNAS", după cum nici spargerea monopolului Casei Naţionale de Pensii Publice nu reprezintă, sub nici o formă, pretexte sau premise pentru înlocuirea rolului statului român în gestionarea sistemului de protecţie socială din România", a explicat Horaţiu Moldovan.

Pentru orice stat este dificil să se bazeze exclusiv pe un fond social minimal pentru a acoperi toate nevoile medicale ale populaţiei, spune acesta, dar tocmai aici este locul concurenţei reale: în zona asigurărilor complementare de sănătate, nu în zona fondului social de bază.

"Fondul social trebuie să rămână solidar şi universal, iar concurenţa poate apărea peste acest nivel, prin poliţe complementare, voluntare, servicii suplimentare şi pachete extinse. Propunerea de a introduce mai multe case de asigurări de sănătate, inclusiv private, pare atractivă la prima vedere. Se vorbeşte despre concurenţă, eficienţă şi libertatea pacientului de a alege. Dar experienţa altor ţări arată că, fără o reglementare extrem de strictă, astfel de sisteme pot duce la selecţia pacienţilor, la creşterea costurilor administrative şi la apariţia unei sănătăţi cu două viteze: una pentru cei cu bani şi una pentru restul populaţiei. Într-un sistem concurenţial, casele de asigurări vor avea un interes economic. Este firesc. Dar interesul economic înseamnă şi tentaţia de a atrage pacienţi tineri şi sănătoşi şi de a evita bolnavii cronici sau cazurile costisitoare. Dacă nu există mecanisme de compensare foarte bine puse la punct, riscăm ca cei mai vulnerabili pacienţi să fie împinşi într-un sistem public subfinanţat", a adăugat preşedintele CNAS.

Acesta invocă o lipsă de autonomie reală a CNAS, în actualul sistem.

"În teorie, Casa Naţională este o instituţie autonomă. În practică, ea nu îşi poate face propria politică de contractare a serviciilor medicale în funcţie de nevoile reale ale pacienţilor, ci în funcţie de deciziile şi priorităţile Ministerului Sănătăţii. De multe ori, CNAS este obligată să plătească menţinerea artificială în viaţă a unor structuri spitaliceşti care nu sunt necesare sau solicitate de pacienţi, în loc să poată direcţiona fondurile către servicii medicale moderne, plată corectă în ambulatoriul de specialitate, prevenţie sau către spitale performante.Cu alte cuvinte, în sistemul actual nu contează întotdeauna ce doresc pacienţii, ci ce doreşte Ministerul Sănătăţii. Autonomia CNAS este, în mare parte, doar pe hârtie", spune Moldovan.

Acesta este de părere că o reformă reală ar însemna ca CNAS să poată contracta liber serviciile medicale, în funcţie de nevoile pacienţilor, să poată redirecţiona fondurile către serviciile cele mai solicitate şi eficiente, să fie scoasă din coordonarea directă a Ministerului Sănătăţii şi să devină cu adevărat o instituţie autonomă.

În plus, el crede că în cadrul sistemului sanitar actual se pot face reforme concrete, precum digitalizarea completă a sistemului de sănătate, nu doar cel al CNAS, ci integrarea digitală a tuturor furnizorilor de servicii medicale din Romania, publici şi privaţi deopotrivă; achiziţii transparente de echipamente şi materiale sanitare; finanţare bazată pe performanţă, nu doar pe numărul de pacienţi; control real al fraudelor şi stoparea risipei; dezvoltarea asigurărilor complementare voluntare, care ar degreva pacienţii de cheltuieli semnificative.

"Pentru România, o astfel de direcţie ar fi mai realistă şi mai sigură decât "spargerea" fondului social la mai multe case de asigurări. Nu avem nevoie să fragmentăm solidaritatea, ci să o facem mai eficientă. Adevărata reformă nu este să înlocuim CNAS, ci să o facem cu adevărat autonomă, eficientă şi orientată către pacient, iar concurenţa să o încurajăm acolo unde nu pune în pericol accesul universal la servicii medicale. În acelaşi timp, trebuie să spunem clar unde sunt problemele reale. O parte importantă din banii CNAS ajung în spitale, iar acolo, de multe ori, vedem achiziţii de echipamente şi materiale sanitare la preţuri supraevaluate sau prost justificate. Aceasta nu este o problemă a modelului de asigurare, ci o problemă de management şi control în sistemul spitalicesc. O reformă reală ar însemna ca Ministerul Sănătăţii să stopeze acest flagel al achiziţiilor ineficiente şi netransparente", a transmis şeful CNAS.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Viktor Orban
1
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban îi dă replica...
maria zaharova sustine o conferinta de presa
2
Prima reacție a Rusiei după acuzațiile privind otrăvirea cu o substanță rară a lui...
Vladimir Putin
3
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel...
photo-collage.png (64)
4
Răsturnare de ordine mondială: Cum a reușit Trump să împingă aliații SUA în brațele...
Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan stau de vorba
5
Ciolacu, nemulțumit după prezidențiale: „Eu am demisionat, nu l-am văzut pe Bolojan sau...
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
Digi Sport
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
barbat cu barba, acoperit cu patura și cu termometrul in mana vorbind la telefon
De la 1 februarie 2026, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. Ce pierd angajații și ce probleme apar pentru firme
horatiu moldovan
Preşedintele CNAS, discuţie cu directorii caselor judeţene: „Mai multă eficienţă, mai puţină risipă, proceduri mai simple”
Servicii stomatologice gratuite. Foto Getty Images
Cum pot copiii și adulții neasigurați să acceseze servicii stomatologice gratuite: Lista completă a tratamentelor finanțate de stat
Servicii medicale gratuite pentru neasigurați. Foto Getty Images
Servicii medicale de care beneficiază persoanele neasigurate în 2026. Ce consultații și tratamente sunt gratuite
Medicii de familie nu mai pot prescrie rețete compensate. Foto Shutterstock
Guvernul a redus plata per pacient și a crescut plata pe consultații pentru medicii de familie din 2026
Recomandările redacţiei
Emmanuel Macron Friedrich Merz
Europa intenţionează să se bazeze mai puţin pe apărarea SUA. Merz şi...
marco rubio profimedia
Marco Rubio: „Nu vrem ca Europa să fie un vasal al Statelor Unite”...
mihail galuzin
Rusia cere plasarea Ucrainei sub „administrare externă”: „Ar face...
rachetă nucleară
Țara din Europa care are ambiția de a deveni putere militară...
Ultimele știri
Reza Pahlavi îi cere lui Trump să intervină militar „de urgență” în Iran: „Să punem capăt acestui regim nedorit”
Creștere record a cazurilor de violență sexuală în regiunea de frontieră rusă. Rolul jucat de război în amplificarea fenomenului
Germania ar putea ceda Poloniei „tancuri sau un submarin” drept reparații morale pentru al Doilea Război Mondial
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Vărsător. Ideile originale prind contur și se transformă în proiecte concrete
Cancan
Primele imagini cu ucigașul lui Gheorghe Chindriș. Tânărul de 26 de ani a fost capturat de forțele speciale...
Fanatik.ro
Cine e sportivul român operat direct pe pârtie, după ce a suferit un accident grav la o competiție: ”Fața mea...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Screciu s-a prăbușit pe gazon și a avut nevoie de ambulanță după Craiova – FCSB. Ce s-a întâmplat cu...
Adevărul
Cum câștigă românii mii de lei din vânzarea online a „vechiturilor”. Secretele succesului în comerțul de acasă
Playtech
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi...
Digi FM
Paula Seling, mesaj de ziua fetiței pe care a adoptat-o acum 9 ani: "Mă uit la tine și învăț ce înseamnă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu i-a venit să creadă când a văzut cum l-a tratat Chivu: ”Pentru mine, e inexplicabil. Ne cunoaștem de 20 de...
Pro FM
Raluka, adevărul despre relația cu iubitul cu 20 de ani mai mare: „E singurul care m-a liniștit. Mi-a arătat...
Film Now
George Clooney își amintește "audiția teribilă" pentru Francis Ford Coppola: "A crezut că eram beat, dar nu...
Adevarul
Alcool, țigări și maneliști la un bal pentru liceeni: „Nici nu a început primul vers că deja a primit bani...
Newsweek
Pensie de doar 1.750 lei la un stagiu de cotizare de 35 ani. Ce greșeală a dus la această sumă ridicolă?
Digi FM
Sarah Ferguson i-ar fi cerut un loc de muncă lui Jeffrey Epstein. "Am nevoie disperată de bani”, arată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Statinele nu provoacă majoritatea efectelor secundare care le sunt atribuite, arată un studiu amplu făcut pe...
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Kate Hudson, despre viața cu părinții Goldie Hawn și Kurt Russell. Dezvăluiri surprinzătoare ale actriței...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online