Spitalul din România evitat de pacienţi. Medic: Au fost depăşiţi de gravitatea problemei

Spitalul Judeţean din Râmnicu Vâlcea se confruntă cu acuzaţii de malpraxis şi proteste provocate de modul în care medicii de acolo îşi fac meseria. A trecut o săptămână de când un copil tratat pentru laringită a intrat în moarte cerebrală. Reprezentanţii spitalului nu au dat nicio explicaţie până acum. Şi mai grav, nu au făcut-o nici cei de la Consiliul Judeţean şi Ministerul Sănătăţii, care au promis controale şi măsuri. Urmează Pacient în România.

Eugen Mutu, bunicul copilului aflat în comă: Aceste cadre medicale nu pot să îşi facă datoria faţă de pacienţii pe care îi primesc şi vin cu probleme minore.

La Spitalul Județean din Vâlcea vin la Urgențe , anual, peste 80.000 de pacienți. E prima dată când în fața unui spital protestează pacienții, după un copil diagnosticat cu laringită a intrat în comă.

Primul protest al pacienţilor faţă de medici

Eugen Mutu, bunicul copilului aflat în comă: A venit cu laringită la care nu i s-a administrat nimic, nu i s-au facut analize, nu s-a facut nimic până a doua zi. Acum e la Bucureşti, la Marie Curie în comă cerebrală, sau în moarte cerebrală.

Bogdan Neagu, protestatar: Am spus-o mereu: sunt aceiași medici implicați. Întotdeauna eu am primit amenințări ca să nu îndrăznesc să le spun numele în spațiul public, că îmi voi vinde tot și tot nu voi avea bani să le dau.

Familia Mutu face acuzații de malpraxis, dar și de fals în documentele medicale.

Eugen Mutu, bunicul copilului aflat în comă: Au fost modificări făcute dupa ce am plecat noi de aici cu copilul la București, a fost modificare făcută că mama refuză analizele copilului, ce mamă ar face asta? În fișa care era de internare unde se prescriau medicamente era trecută medicamentație pe data de 5 când el era la Marie Curie. Am găsit șters cu marker medicamentația care i-a fost dată pe data de 5. Fiind în drum în data de 4 spre Bucuresti, în data de 5 figurează că ar fi primit medicamente în Vâlcea, iar ieri uitați au șters.

Florian Marin, prefect Vâlcea: Există un dosar penal făcut pentru fals și pentru abuz în serviciu. Este in rem. La rândul nostru vom solicita conexarea materialelor noastre. Din păcate, este o realitate.

Asistentă: Nu se simt vinovaţi pentru nimic

Dan Ponoran, manager Spitalul Judeţean Vâlcea: Este afectat destul de rău spitalul pentru că, din păcate, este generalizată şi este încriminat întreg corpul medical, peste 180 de medici, și cred că acest lucru nu este adevărat și e păcat de munca lor, e păcat că în utlimul timp au venit aici medici tineri şi sunt un pic bulversaţi. O parte dintre ei chiar se gândesc să plece.

Luminița Bănică, medic cardiolog: S-a făcut o mare defavoare și personalului medical, și spitalului prin modul în care s- au prezentat lucrurile. Sunt într-o oarecare măsură adevărate. Pacienții au fost diagnosticați de aici, trimiși, pentru că au fost depășiți de anumite..., de gravitatea sau complexitatea problemei. Sunt anumite patologii pe care nu le putem rezolva aici.

Florina Cioacă asistent sef UPU: Nu se simt vinovați pentru nimic. Ei consideră că au făcut tot ce este necesar pentru pacientul respectiv și pentru pacienții lor.

Pacienții reclamă că au cumpărat medicamente și că medicii vorbesc urât cu ei.

Eugen Mutu, bunicul copilului aflat în comă: E normal ca pacient asigurat să te duci să cumperi medicamente să te poată trata în spital? Ne- au pus să cumpărăm aparat de aerosoli. A trebuit să citească instruciunile de folosire ei, să poată să-l pună. Problemele astea sunt de mult și dânsul nu e în necunoștință de cauză, asta se perpetuează de mult, și indolența doctorilor, și felul cum ești tratat.

"A m trei copii și îmi e frică să îi mai aduc. Prefer să îi tratez acasă"

Dan Ponoran, manager spital Vâlcea: Există medicamente la ora actuală în limita listei de 200. Nu am niciun fel de frică. De ce să am frică? Nu am greșit cu absolut nimic.

Am mers la spital pentru a vedea condițiile în care sunt tratați pacienții. Directorul medical este cel care ne însoțește și ne arată "ce trebuie"

Spitalul Județean Vâlcea. Așa e fără presă.

Pacientă: Curată, curată de nu se poate. Dacă asta e curată eu sunt.... Minunat, nici clătită măcar nu e.

Protestatar: Am trei copii și îmi e frică să îi mai aduc. Prefer să îi tratez acasă.

Protestatar: M-am confruntat cu cumpărarea medicamentelor, un comportament urât al unor cadre medicale.

Comportamentul medicilor față de pacienți a fost sancționat de conducerea spitalului cu avertisment.

"Vă implor să facem act medical de calitate"

Dan Ponoran, manager Spitalul Judeţean: Până acum au fost date avertismente, dar nu a fost nicio sancțiune care să necesite măsuri mai grave... Pentru diferite probleme, de comportament, de limbaj, dar vorbesc de oameni care consultă 60-70 de oameni pe zi şi, câteodată, sunt de înțeles.

În urmă cu un an, președintele Consiliului Județean le transmitea medicilor un mesaj. Degeaba!

Constantin Rădulescu, președinte CJ Vâlcea: Vă rog, vă implor să facem act medical de calitate și să ne purtăm frumos cu oamenii. Vreau să ne facem datoria așa cum trebuie. Îmi doresc ca reclamațiile cu privire la comportamentul anumitor colegi care lucrează în Spitalul Județean Vâlcea să nu mai existe . Vă rog și vă implor poate pentru ultima dată.

