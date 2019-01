Cazul dramatic al copilului aflat în moarte cerebrală. Familia acuză medicii

Acuzaţii de malpraxis la Spitalul Judeţean din Vâlcea. Părinţii unui copil de un an şi jumătate le reproşează medicilor că i-au pus băiatului lor diagnosticul de laringită, fără să îi facă vreo investigaţie. Câteva ore mai târziu, au apărut complicaţiile, iar acum copilul este în moarte cerebrală, într-un spital din Capitală.

Eugen Mutu, bunicul copilului: Copilașul nostru moare, cine plătește pentru el? Cine? Trebuie să își asume răspunderea pentru tot ce au făcut.

Sunt cuvintele unui bunic îndurerat, care nu ştie ce se va întâmpla cu nepotul lui, aflat acum în stare gravă pe un pat de spital.

Eugen Mutu, bunicul copilului: Poate își dădeau seama de gravitatea situației dacă îi făceau analizele.

Copilul a ajuns la spitalul judeţean din Râmnicu Vâlcea cu febră, iar după internare, starea acestuia s-a înrăutăţit, spun rudele.

Veştile de la Spitalul Marie Curie din Capitală, unde a fost transferat de urgenţă copilul, sunt sfâşietoare.

Valentina Mutu, bunica copilului: Copilul este foarte grav, are moarte cerebrală de gradul 3. Ne-a spus că nu se mai face bine, să ne hotărâm cât mai repede. Nu știu ce o să se întâmple.

Familia spune că nu s-ar fi ajuns aici dacă medicii din Vâlcea i-ar fi făcut investigaţii amănunţite băiatului.

Florin Mutu, tatăl copilului: Noi am susţinut să îi facă analizele, să îl consulte. Vedeam cu ochii noştri că starea micuţului se agravează. Explicaţia dânsei era în felul următor: mâine dimineaţă o să aveţi un copil nou. Ne-au pus la dispoziţie un aparat de aerosoli antic şi de mult. Masca nu era de unică folosinţă, nu era desigilată atunci.

Când s-a făcut transferul micuţului spre Capitală, a avut loc şi un incident.

Dan Pădureanu, manager ambulanţă Vâlcea: În apropiere de Pitești, starea copilului am înțeles că se dagrada și s-a luat decizia de a merge la Spitalul Județean Argeș. Știu că la iesire din oraș a fost un fel de șicanare în trafic. Noi având acest caz deosebit, am vorbit cu medicul coordonat să anunțe poliția. Ambulanța și-a continuat drumul. Doctorița de la Vâlcea a spus că este depășită ca și competență de gravitatea cazului. La Pitești a avut loc aceasta discuție. Noi am demarat procedura de a vedea ce s-a întâmplat la Pitești.

Managerii Spitalului Judeţean Vâlcea spun că vor demara o anchetă abia după ce familia copilului va depune o plângere.

