Dâmbovița e tot mai aproape să devină o zonă roșie în România, după ce numărul de cazuri COVID din județ s-a dublat în ultimele două săptămâni și a ajuns la peste 1.000. Spitalul Județean din Târgoviște, unde sunt tratați pacienții COVID, e aproape plin. Din cauza exploziei de cazuri, autoritățile au transformat încă un spital din județ în unitate suport.

Cu toate acestea, pacienți care nu primesc verdictul „vindecat” profită de vidul legislativ și continuă să plece acasă din spitalele din județ, pe propria răspundere. Nu fără consecințe. Deja cel puțin 6 dintre ei și-au infectat rudele apropiate. 26 dintre cazurile nou apărute în ultimele zile în Dâmbovița sunt din noile focare de familie.

Jurnaliștii Digi24 au filmat miercuri în secția COVID a Spitalului Județean Târgoviște, au vorbit cu medicii și cu pacienții care se externau.

- Vrea cineva să se externeze la cerere? a întrebat reporterul după ce asistenta a primit un telefon.

- Da, avem o pacientă. Bine, avem vreo trei, spune cadrul medical.

- Și sunt pozitivi?

- Unii așteaptă testele.

- Dar nu mai au răbdare?

- Nu mai au răbdare, da!

Tânăr: „Am avut vreo șase atacuri de panică, pentru că m-am speriat mai mult”

Sorin Fănică este unul dintre acești pacienți. Are 27 de ani și pleacă acasă, fără să mai aștepte rezultatul testului pentru COVID-19.

„Urmează să plec și eu, e acasă iubita”, explică tânărul.

„Testul meu a fost prelevat în dimineața asta, nu am avut însă niciun simptom, sunt internat de vreo opt zile. Ce pot să vă spun? Problema mea mare e că am avut însă șase atacuri de panică, m-am speriat mai mult”, mărturisește Sorin.

El crede că totul i s-a tras de la o răceală, pentru că a stat în curent. „Am răcit inițial, am lucrat la casă cu geamurile deschise, am ajuns la spital la Moreni, acolo mi s-a prelevat test, am stat în izolare acasă două zile”, povestește tânărul.

Sorin nu crede că medicii l-au salvat, ci credința: „Nu au putere prea mare ei, da. Dumnezeu lucrează prin oameni și prin ei, dar... (Reporter: Oamenii ăștia au salvat multe vieți...) Știu. Dar eu cred că Dumnezeu i-a salvat, nu ei!”

„E ceva care nu se vede, de-aia ți se pare că nu e adevărat”

Soții Piciorang sunt ultimii membrii ai familiei lor care au rămas internați în compartimentul pentru pacienții COVID-19 de la Spitalul Județean Târgoviște. Doamna nu are încă două teste negative, însă spune că se simte oricum mult mai bine decât în momentul în care a fost internată, cu simptome ușoare.

- Am stat 12 zile, am fost și la Infecțioase, ne-a mutat aici. Și acum, dacă pleacă soțul, pentru două zile câte trebuia să mai stau, vreau să merg acasă, că stau acasă, că noi suntem singuri în curte, nu avem pe nimeni, spune femeia.

- Dar testul este încă pozitiv la dvs...

- Da, știu, dar oricum, nu se negativează așa, gata, repede.

În discuție intervine și soțul, Ion Piciorang:

- Eu fiind negativ și sunt în două case, pentru două zile cât mai are ea..., începe el să explice.

- Avem două-trei case (camere - n.r.) și suntem singuri, bătrâni singuri. Și două zile ar trebui, normal, să mai stau, spune Floarea Piciorang.

- Ce v-au spus medicii?

- Păi așa ne-au spus, dacă vrem...suntem liberi. Am făcut și... de-asta, cum îi zice... am dat declarație pe propria răspundere pentru astea două zile.

Femeia recunoaște, totuși, acum că a greșit când nu a crezut că boala există. „Nici eu nu am crezut, să creadă, că nu e de glumit! E ceva care nu se vede, de-aia ți se pare că nu e adevărat, nu se vede, dar când începe să se vadă reacția, automat atunci... Este adevărat și pe bune și nu e de glumit și nu e așa ușor, după cum se vede”, spune femeia.

Floarea Piciorang promite că va respecta toate indicațiile medicilor.

Medic: Pacientul părea destul de bine. Dar oxigenarea sângelui e destul de proastă

Medicii avertizează însă că boala provocată de SARS-COV2 are o evoluție imprevizibilă, starea pacienților se poate deteriora foarte rapid, iar starea de bine poate fi doar aparentă.

„Una din caracteristicile bolii, care o face și păcătoasă, e faptul că pacientul, ați văzut, părea destul de bine, era conștient. Dar oxigerea sângelui e destul de proastă. Nu atât de proastă încât să necesite terapie intensivă, dar după cum văd eu, e mai bine decât atunci când a venit”, explică Sorin Aldea, medic ATI la Spitalul Județean Târgoviște.

Echipa Digi24 care a discutat cu cei trei pacienți care s-au externat miercuri de la Târgoviște, vindecați sau pe proprie răspundere, a mers și în Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean. Imagini în exclusivitate, dar și mărturiile medicilor care se luptă pentru viața celor loviți dur de COVID-19, le vom prezenta zilele următoare, într-un material exclusiv realizat de Bogdan Ocnaru și Marian Tănase.

