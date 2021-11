Va veni și valul 5? Gheorghiță: Nu suntem într-o perioadă favorabilă opririi epidemiei. Nu este exclus să se genereze o nouă tulpină

Perioada sezonului rece este favorabilă răspândirii SARS-CoV-2, asistăm deja la o tendință a creșterii cazurilor de COVID și în alte țări și nu este exclusă în următoarele luni apariția unei noi tulpini a coronavirusului, care să fie și mai contagioasă și să genereze un al cincilea val al pandemiei. Tocmai de aceea, este important să ne vaccinăm, spune coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID, medicul Valeriu Gheorghiță.

Întrebat dacă va veni și valul 5 al pandemiei, Valeriu Gheorghiță a declarat la Digi24 că vedem deja țări care au o recrudescență a numărului de cazuri. „În Marea Britanie este o tendință de creștere a numărului de cazuri și nu vreau să uităm că suntem în plin sezon rece. Iarna se apropie și oamenii vor sta din ce în ce mai mult în spații închise, vor interacționa din ce în ce mai mult, aerisirea încăperilor se va face mai puțin, iar riscul de infectare evident că va crește, deci nu suntem sub nicio formă într-o perioadă care din punct de vedere al condițiilor epidemiologice să fie în favoarea noastră, ci dimpotrivă”, a arătat Valeriu Gheorghiță.

Suntem dispuși să o luăm de la capăt peste două luni?

Dacă certificatul verde nu se introduce și pentru anumite categorii profesionale, atunci va fi greu să ajungem la 70 la sută populație vaccinată nu numai până la sfârșitul acestui an, dar nici în primele luni ale anului viitor, avertizează coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. „Va fi foarte greu să facem acest lucru, pentru că este evident că în perioada următoarelor două luni, situația epidemiologică ar trebui să se liniștească, să se echilibreze. Probabil că în momentul acesta suntem deja într-o perioadă de platou, însă depinde foarte mult de cât de bine sunt respectate măsurile de prevenire a răspândirii bolii și cât de mult va crește rata de vaccinare, dar problema este dacă suntem iarăși dispuși, ca țară, să ne confruntăm cu un viitor val de îmbolnăviri și s-o luăm de la capăt”, a arătat Valeriu Gheorghiță.

„Nu cred că mai putem să ne permitem să repetăm la nesfârșit aceste valuri de îmbolnăviri, pentru că nu este exclus ca în perioada lunilor viitoare să se genereze o nouă variantă virală, care să se asocieze - și vedem că de obicei au fost asociate - cu o creștere a transmisibilității, care să fie mai contagioasă și care poate să fie asociată și cu scăderea protecției imunității care se obține după vaccinare. Deci, noi trebuie să preîntâmpinăm aceste lucruri”, a subliniat Valeriu Gheorghiță.

Cum ne-ar ajuta vaccinarea să facem față unui nou val al pandemiei

Tocmai de aceea, campania de vaccinare trebuie să continue la un ritm cât mai ridicat, pentru că vaccinarea este cea care ne va asigura o stabilitate epidemiologică nu doar pentru momentul actual, ci pentru lunile următoare, spune medicul Valeriu Gheorghiță.

El a arătat că în acest fel, „putem să sperăm la o viață cât mai aproape de normalitate fără să mai avem acest risc de suprasolicitare a sistemului medical, fără ca pacienții cu celelalte afecțiuni cronice, care nu sunt COVID, care au alte probleme medicale, acute sau cronice, să mai aibă limitat accesul la serviciile medicale. Cred că avem nevoie cu toții de această siguranță și de o predictibilitate pentru perioada următoare”, a punctat coordonatorul campaniei naționale de vaccinare.

În momentul de față, aproximativ 50 la sută din populația globului a primit cel puțin o doză de vaccin, ceea ce este peste media acoperirii vaccinale din România, care se apropie de doar 45 la sută din populația adultă. Ține de noi să mergem să ne vaccinăm, capacitate de vaccinare există, susține Valeriu Gheorghiță. El a spus că experiența ultimelor zile a arătat că centrele de vaccinare au putut să-și crească repede capacitatea, astfel încât să preia numărul mare de persoane care erau în așteptare. „Practic avem această capacitate de a se crește progresiv. În ultimele zile am redeschis multe centre și am înființat centre noi de vaccinare. Suntem la peste 1.000 de cabinete de vaccinare la nivel național”, a anunțat Valeriu Gheorghiță.

Cum rămâne cu vaccinarea la țară?

În ceea ce privește mediul rural, autoritățile vor trimite din nou echipe mobile de vaccinare, dar la solicitarea autorităților locale. „Pentru noi e foarte important să avem o colaborare bună cu autoritățile locale”, a subliniat Valeriu Gheorghiță.

„Nu-mi doresc să mai trimitem echipe mobile într-o comunitate și să se întoarcă așa cum s-au dus, adică fără să vaccineze pe nimeni. Este foarte importantă implicarea reprezentanților comunității locale, începând de la primar și de la cei care se bucură de credibilitate - preot, pastor, învățător, polițist, toți cei care pentru comunitatea respectivă sunt oamenii de bază”, a punctat coordonatorul campaniei de vaccinare.

Medicii de familie ar trebui să-și sune pacienții

Persoanele în vârstă și cele care au comorbidități rămân cele mai vulnerabile în fața bolii. „Aici, certificatul verde digital clar nu va avea un impact”, recunoaște Valeriu Gheorghiță, care subliniază, în schimb, rolul medicilor de familie.

Numai 3.000 de medici de familie - adică aproximativ 30 la sută din total - vaccinează efectiv în cabinetele lor, dar mulți activează ca personal în centrele de vaccinare.

„Am discutat cu o parte din reprezentanții medicilor de familie și una dintre soluțiile găsite și propuse ar fi interviul telefonic, adică practic să sunăm pacienții pe care îi avem în lista proprie, mai ales cei vulnerabili, cei după o anumită vârstă, să stăm de vorbă cu ei. Sigur că asta necesită timp. Am trimis în mod oficial această solicitare și am și discutat cu președintele Societății Naționale de Medicină de Familie și am trimis către toți reprezentanții asociațiilor și patronatelor de medicină de familie această solicitare de a intensifica partea de informare prin interviul telefonic”, a mai declarat la Digi24 coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID.

Editor : Luana Pavaluca